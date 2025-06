La razón por la que Sarah Jessica Parker terminó llorando “desconsoladamente” tras protagonizar “Sex and the City”

Sarah Jessica Parker reveló que terminó llorando durante su paso por "Sex and the city" (Escena de "Sex and the city")

A sus 60 años, Sarah Jessica Parker abrió su corazón para hablar del impacto que tuvo en su vida la fama alcanzada por Sex and the City, particularmente el daño que sufrió a causa de los comentarios crueles sobre su apariencia física.

En una entrevista reciente con el podcast Call Her Daddy, la actriz y productora confesó que el escrutinio público sobre su imagen fue el aspecto más doloroso de interpretar a la icónica Carrie Bradshaw.

“Creo que lo más difícil fueron las conversaciones sobre mi persona física. Cosas que no podía cambiar, que no quería cambiar y que ni siquiera había considerado cambiar… Y aún después de escucharlas, no tengo interés en hacerlo”, admitió.

Sarah Jessica Parker admitió que las críticas sobre su físico fue lo más difícil de sobrellevar. (Escena de "Sex and the City")

Durante la época de mayor popularidad de la serie, entre 1998 y 2004, la artista se convirtió en un ícono cultural. Sin embargo, la fama tuvo un costo.

Según Sarah Jessica Parker, nunca estuvo preparada para la ola de críticas despiadadas sobre su físico que aparecían en revistas y foros públicos. Una en particular la dejó devastada.

“Leí algo realmente cruel sobre cómo me veía en una revista, fue como una patada en el estómago”, expresó.

La actriz relató que ese momento fue tan duro que terminó llorando desconsoladamente. “Llamé a dos amigos, que eran hombres, porque pensé que tal vez lo sabrían. Y simplemente lloré, porque se sintió intencional, como si quisieran herirme”, dijo.

Sarah Jessica Parker recordó que lloró desconsoladamente por los malos comentarios sobre su físico. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Antes de convertirse en la protagonista de Sex and the City, Parker explicó que su carrera se había centrado únicamente en su trabajo. “No había rumores sobre mí, solo mi labor como actriz. Fue el aspecto personal lo que no estaba preparada para enfrentar”, comentó.

La actriz también reflexionó sobre la cultura de la crítica hacia las figuras públicas, preguntándose si quienes la atacaban serían capaces de decirle lo mismo en persona.

“¿Dirían eso a mi cara? No creo que pudiera sentarme en una habitación y que alguien me diga: ‘Eres realmente poco atractiva’. Pero si alguien lo hiciera, me gustaría preguntar: ‘¿Por qué te enoja tanto? ¿Por qué sientes la necesidad de comentarlo?’”, explicó.

Sarah Jessica Parker afirmó que le gustaría estar cara a cara con quienes la criticaron. (Escena de "Sex and the City")

Es así que Sarah Jessica Parker admitió que la experiencia de enfrentarse a los malos comentarios sobre su físico, afectó profundamente su confianza.

“En ese momento pensaba que era una persona segura de sí misma... pero todo se pone a prueba cuando te despellejan públicamente. Estas experiencias pueden fortalecer, pero no todos sabemos manejarlas desde el principio”.

Sin embargo, la famosa aseguró que “somos mejores por estas experiencias... pero no todos sabemos manejarlas desde el primer día”.

Curiosamente, Sarah Jessica Parker confesó que ni siquiera ha visto And Just Like That, a pesar de ser productora ejecutiva. “La mayoría de los fans la ven por lealtad a la serie original”, admitió entre risas.

Sarah Jessica Parker confesó que no ha visto "And Just Like That". (HBO Max)

La serie, que marcó a toda una generación y fue aclamada por su retrato de la vida femenina moderna en Nueva York, también fue criticada por su falta de diversidad cultural.

Tras seis temporadas exitosas, la franquicia se extendió a dos películas muy mal recibidas (Sex and the City, 2008; y Sex and the City 2, 2010), un fallido intento de precuela con The Carrie Diaries (2013–2014), y más recientemente la continuación And Just Like That, cuya tercera temporada ya está en emisión por HBO Max.