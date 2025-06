Sarah Jessica Parker defiende a Carrie Bradshaw: “A los hombres se les perdona todo, a las mujeres no”

Sarah Jessica Parker defendió a Carrie Bradshaw de quienes la critican. (Escena de "Sex and the City")

Sarah Jessica Parker, una de las figuras más icónicas de la televisión gracias a su papel de Carrie Bradshaw en Sex and the City y su secuela And Just Like That, ha alzado la voz sobre el trato desigual que reciben los personajes femeninos frente a los masculinos en el cine y la televisión.

En una entrevista reciente con HuffPost U.K., la actriz reflexionó sobre la persistente ola de críticas hacia Carrie, tanto en la serie original como en su nueva etapa.

“Siempre me parece interesante que se le condene tanto, pero que un protagonista masculino pueda ser un asesino… y la gente lo adore. Si una mujer tiene una aventura, se comporta mal o gasta dinero de manera frívola, hay una especie de respuesta punitiva hacia ella. A los hombres se les perdona todo, a las mujeres no”, expresó.

Sarah Jessica Parker afirmó que los personajes femeninos son más criticados que los masculinos. (EFE/Archivo/ Etienne Laurent)

Las palabras de la artista resuenan en un momento donde las discusiones sobre el sexismo en los medios están más vigentes que nunca. Mientras personajes como Walter White (Breaking Bad) o Joe Goldberg (You), que presentan comportamientos moralmente reprobables, son objeto de fascinación, las mujeres complejas suelen ser objeto de juicio implacable.

Desde su debut en 1998, Carrie Bradshaw ha sido una figura celebrada por su estilo y franqueza sexual, pero también criticada por sus decisiones impulsivas, sus romances caóticos y su narcisismo ocasional.

Con el regreso del personaje en And Just Like That, los debates se han reactivado, y las redes sociales se han convertido en un nuevo campo de juicio constante.

Sin embargo, Sarah Jessica Parker no se muestra molesta por la intensidad de las reacciones. Al contrario, aseguró que ese tipo de respuestas revelan algo valioso.

Sarah Jessica Parker dijo que no le molestan las críticas hacia Carrie. (Escena de "Sex and the city")

“En última instancia, creo que todos esos sentimientos son bastante fantásticos. Ese tipo de conexión emocional, tanto positiva como negativa, es maravillosa. La gente está cautiva en esos momentos, y me parece perfectamente bien”, dijo.

Para la actriz de 60 años, el problema radica en cómo se interpretan los errores según el género del personaje, pues para ella “la gente inteligente también toma malas decisiones a veces, o se equivoca en sus juicios”.

Así que la famosa consideró que Carrie, con sus dudas, vanidades y torpezas, parece ser un blanco fácil para las críticas que no se aplican a sus contrapartes masculinas.

“Creo que, en el fondo, Carrie es una persona extraordinariamente decente y buena. Es una amiga extremadamente leal, generosa con su tiempo y su espíritu. Aunque, claro, ha cometido errores y no siempre ha sido madura en el amor. Pero eso es parte de ser humano”, dijo.

Sarah Jessica Parker afirmó que Carrie es una buena persona. (Escena de "Sex and the City")

Además de retomar su papel como Carrie, Sarah Jessica Parker también continúa desarrollando su carrera como productora ejecutiva de And Just Like That, cuya tercera temporada se transmite actualmente por Max.

En esta nueva etapa, el personaje continúa explorando los retos del amor, la amistad, manteniéndose fiel a su esencia. “Lo importante es que Carrie sigue generando conversación y eso, en la televisión, es oro puro”, afirmó.