El emotivo regreso público de Julie Andrews en favor de la investigación del Parkinson

Julie Andrews reaparece para apoyar la lucha contra el Parkinson. (Captura de video)

Julie Andrews participó en el séptimo Congreso Mundial sobre Parkinson con un mensaje en video en el que expresó su respaldo a las iniciativas enfocadas en la investigación y búsqueda de tratamientos para la enfermedad de Parkinson.

El mensaje fue difundido a través del canal oficial de YouTube de la World Parkinson Coalition y estuvo dirigido a los asistentes del encuentro internacional, que reúne a especialistas médicos, investigadores, pacientes y organizaciones vinculadas con el estudio y tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa.

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“Su participación es invaluable mientras buscamos una cura para esta terrible enfermedad. Sé muy bien lo devastadora que puede ser. Ojalá todos podamos convertirnos en un faro de luz para detenerlo en seco. Cuenten conmigo como un hilo rojo. Gracias”, expresó.

Julie Andrews mandó un mensaje a investigadores, especialistas y pacientes de Parkinson. (Captura de video)

La participación de Julie Andrews en el Congreso Mundial sobre Parkinson se suma a las iniciativas impulsadas por figuras públicas y organizaciones internacionales para visibilizar la enfermedad y fomentar el desarrollo de investigaciones médicas.

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El encuentro reúne periódicamente a especialistas de distintas áreas con el objetivo de intercambiar información científica, experiencias clínicas y avances relacionados con el tratamiento del Parkinson.

Actualmente, la enfermedad de Parkinson afecta a millones de personas en el mundo y es considerada uno de los trastornos neurológicos de mayor crecimiento a nivel global.

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La aparición pública de Andrews representó un regreso poco frecuente a la escena mediática. La actriz, de 90 años, mantiene una trayectoria artística de más de siete décadas en cine, teatro y televisión, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la industria del entretenimiento.

Julie Andrews tiene una trayectoria artística de más de siete décadas. (Captura de video)

Julie Andrews alcanzó notoriedad internacional en la década de 1960 gracias a su interpretación en Mary Poppins, producción por la que obtuvo el premio Óscar a Mejor Actriz.

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Posteriormente protagonizó The Sound of Music junto al fallecido actor Christopher Plummer. Su trabajo en esa cinta le valió un Globo de Oro por su interpretación de Maria von Trapp.

A lo largo de los años, la artista ha sido reconocida tanto por su trabajo frente a las cámaras como por su participación en producciones televisivas y de doblaje. Su carrera incluye múltiples nominaciones a los premios Óscar y diez nominaciones a los premios Emmy.

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En fechas recientes, la actriz recibió el Emmy a Mejor Interpretación de Voz de Personaje en la edición número 76 de los Creative Arts Emmy Awards por su participación en la serie de Netflix Bridgerton, donde presta su voz al personaje narrador de Lady Whistledown.

Julie Andrews prestó su voz a la narradora de la serie. (Créditos: Netflix)

Durante una entrevista concedida en 2022 al programa Today, Julie comentó que, pese a formar parte de la serie, nunca había coincidido personalmente con el elenco principal debido a que las grabaciones de voz se realizan por separado.

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Además de sus proyectos recientes, Andrews continúa siendo identificada por nuevas generaciones gracias a su participación en la saga cinematográfica El diario de la princesa, donde interpretó a la reina Clarisse Renaldi junto a Anne Hathaway.

Aunque ya fue confirmada una tercera entrega de la franquicia, hasta el momento no se ha informado oficialmente si Andrews retomará su personaje.

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El diario de la princesa 3 podría tener a Julie Andrews como parte de su elenco. (Captura de video)

El legado profesional de la actriz también ha sido destacado por compañeros de reparto y colaboradores.

En 2023, Duane Chase, quien interpretó a Kurt von Trapp en The Sound of Music, recordó en una entrevista que Andrews mantenía una relación cercana con los actores infantiles durante la filmación de la película, realizada hace casi seis décadas.

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