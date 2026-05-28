ElevenLabs recrea la voz y la imagen de Stan Lee con inteligencia artificial

La voz de Stan Lee regresa en un nuevo proyecto impulsado por IA. (REUTERS)

La empresa de inteligencia artificial ElevenLabs anunció un acuerdo con la compañía Stan Lee Universe para incorporar la voz y la imagen del creador de cómics Stan Lee en su plataforma de licencias de personajes.

El anuncio se realizó este miércoles 27 de mayo y contempla el uso del material en el catálogo conocido como Iconic Marketplace, destinado a la creación y comercialización de voces y semblanzas de figuras públicas mediante inteligencia artificial.

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El acuerdo permitirá que la voz y la imagen de Stan Lee formen parte de distintas herramientas dentro del ecosistema de ElevenLabs. Según lo informado, la voz fue entrenada a partir de grabaciones profesionales del autor, quien falleció en 2018 a los 95 años.

La compañía indicó que los usuarios podrán generar su voz para narraciones en la aplicación Eleven Reader, así como utilizar su imagen en plantillas visuales inspiradas en viñetas de cómic. En este último caso, el uso estará restringido a fines no comerciales.

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La voz de Stan Lee será usada para narraciones.

En el material promocional difundido por la empresa, una versión generada por inteligencia artificial de Stan Lee aparece con una frase en la que afirma: “¿Sabes lo que nunca te cuentan sobre las leyendas? Que sobreviven a la página”

El contenido forma parte de una demostración del sistema de generación de voz e imagen aplicado a personajes históricos y del entretenimiento.

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El proyecto también incluye una serie titulada “Stan Lee Book Club of the Month”, que será distribuida a través de Eleven Reader. Este formato utilizará la voz del creador de Marvel para narrar un libro distinto cada mes.

El primer título anunciado es Treasure Island, de Robert Louis Stevenson, y la compañía prevé continuar con obras de dominio público en entregas posteriores.

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Clásicos de la literatura serán narrados con la voz de Stan Lee.

Dentro de las funciones adicionales, ElevenLabs incorporará filtros de audio y música inspirados en el estilo del universo de los cómics, denominados Superhero Cinematic Swells y Retro Hero Fanfare, disponibles en su generador de música basado en IA.

La colaboración se produce en un contexto en el que distintas figuras del entretenimiento y sus herederos han comenzado a explorar el uso de inteligencia artificial para la recreación de voces e imágenes.

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La plataforma ElevenLabs ya incluye en su catálogo voces de personalidades como Michael Caine, Judy Garland, Burt Reynolds y David Hasselhoff, además de recreaciones de figuras históricas como Albert Einstein.

La voz de Judy Garland es parte del catálogo de ElevenLabs. (Archivos IMBD)

En paralelo, otras producciones del sector audiovisual también han incorporado tecnologías similares.

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En algunos casos, los herederos han autorizado el uso de la imagen o voz de artistas fallecidos para su recreación digital en proyectos cinematográficos o televisivos, en un marco de discusión sobre derechos de imagen y consentimiento.

Representantes vinculados al proyecto de Stan Lee señalaron que la iniciativa busca extender su presencia en formatos digitales.

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Chaz Rainey, abogado y miembro de la junta de Stan Lee Universe, afirmó que el autor solía conectar con el público en diferentes espacios, como convenciones o apariciones en pantalla, y que el nuevo acuerdo permite continuar esa dinámica en entornos tecnológicos.

La integración de la voz de Stan Lee pretende acercar su legado a más personas.

Stan Lee, creador de personajes como Spider-Man y Iron Man dentro del universo de Marvel Comics, ha sido una de las figuras más influyentes en la industria del cómic.

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Su legado ha sido objeto de distintas iniciativas de licenciamiento desde su fallecimiento, incluyendo acuerdos previos autorizados por Marvel Studios para el uso de su imagen en producciones audiovisuales y parques temáticos.