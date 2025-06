James Gunn se refirió a la nueva versión del legendario superhéroe: “Tenemos un Superman que puede ser vencido”

La nueva entrega del Hombre de Acero incorpora elementos inéditos en el cine de superhéroes y propone una mirada renovada sobre la figura del personaje más icónico de DC (Warner Bros.)

Un enorme símbolo luminoso de Superman recibe a los visitantes en la oficina de James Gunn en los estudios Warner Bros., visible a través de una puerta de cristal desde varios metros de distancia. Gunn, de 58 años, está en su tercer año como codirector ejecutivo de DC Studios, compartiendo el cargo y la oficina con Peter Safran, quien gestiona el aspecto comercial de la operación.

Según Rolling Stone, ambos trabajan en la creación de un nuevo universo de superhéroes centrado en personajes clásicos, con el objetivo de posicionar a Superman y su entorno como competidores sólidos frente al inestable Universo Cinematográfico de Marvel.

Trayectoria de James Gunn: de los márgenes creativos a la cima de DC Studios

James Gunn no es un ejecutivo convencional. En sus inicios exploró múltiples salidas creativas: lideró bandas, dibujó tiras cómicas para publicaciones alternativas, actuó y realizó monólogos en bares. Obtuvo una maestría en Bellas Artes en Columbia y publicó su primera novela, The Toy Collector, a comienzos de los años 2000. Su incursión en el cine comenzó cuando Lloyd Kaufman, cofundador de la productora Troma Entertainment, le pagó 150 dólares por escribir un guion para Tromeo and Juliet.

A partir de ahí, escribió para producciones de mayor presupuesto como Scooby-Doo y Dawn of the Dead, y dirigió películas con sello personal. Una de ellas captó la atención de Marvel, que le confió la dirección de Guardianes de la Galaxia en 2014.

El éxito fue inmediato, consolidando su estilo basado en humor poco convencional, potencia visual y empatía por personajes atípicos. Tras el lanzamiento de la segunda entrega en 2017, fue despedido por la compañía tras la difusión de tuits antiguos, aunque más tarde fue reincorporado. Este lapso permitió su debut en el universo DC con Suicide Squad y lo llevó al cargo que hoy ocupa.

El director apuesta por una etapa de madurez profesional marcada por la introspección y el rechazo a las fórmulas impuestas por la industria (REUTERS/Mario Anzuoni)

Oficinas icónicas y referencias cruzadas

En el pasillo de su oficina, que en el pasado perteneció a Frank Sinatra, se exhibe un traje de Superman usado por Christopher Reeve. Una bata de Lex Luthor, interpretado por Gene Hackman, se encuentra en el baño.

De acuerdo con Rolling Stone, Gunn trabaja en un sofá sobre el que reposan figuras de acción de Superman y Aquaman. En la mesa de café destacan varios cómics de DC, incluyendo una edición del primer cruce entre Marvel y DC, Superman vs. the Amazing Spider-Man: The Battle of the Century (1976).

Proceso creativo y filosofía detrás de “Superman”

La visión de Gunn para Superman refleja su evolución personal. Declaró a Rolling Stone que no se habría sentido listo para abordar al personaje en otra etapa de su vida. “Mi vida y carrera ha sido un ablandamiento gradual de los bordes... En mi corazón, soy bastante sentimental”, confesó.

El guion de la película fue influido por su experiencia tras ser despedido de Marvel y el apoyo recibido en ese período. “Tuve que dejar de crear para que la gente me amara... Todo lo que había hecho venía de un lugar de complacer”, explicó.

Esta transformación se refleja también en su dirección actoral. Aconsejaba a intérpretes como Chris Pratt y John Cena que mostraran vulnerabilidad; en la actualidad él mismo sigue ese consejo. “Soy menos temeroso ahora... Me permito ser puramente creativo”.

“Si se me acaba la creatividad, me iré a criar cabras”, aseguró Gunn, reafirmando que su vínculo con el cine está guiado por la autenticidad y no por la obligación de mantenerse en la cima.

Sobre el tono del filme, enfatizó que, a diferencia de trabajos previos, Superman no recurre a la ironía constante. Citó una escena de entrevista entre Lois Lane y Clark Kent como ejemplo de un enfoque centrado en el diálogo, donde el humor emerge de la situación.

La película surge de una búsqueda más íntima que industrial: una versión del superhéroe nacida desde la reconciliación personal del cineasta con su oficio (Captura de tráiler)

Novedades en la película: tono Silver Age, Krypto y elementos inéditos

Una de las innovaciones claves es el tono inspirado en la Silver Age del cómic, con ciencia ficción optimista, maquinaria retrofuturista y elementos inéditos. Gunn reveló a Rolling Stone la presencia de Krypto, el perro volador con capa, como punto de partida emocional: “El principio de la película es lo primero que escribí... Eso realmente marcó el tono”.

Otros elementos nuevos incluyen una fortaleza que emerge del suelo y un dispositivo que potencia a Superman mediante una lupa gigante. Gunn afirmó que la vulnerabilidad del superhéroe es esencial para su conexión con el público. “Tenemos un Superman que puede ser vencido”, remarcó.

Sobre la identidad secreta de Clark Kent, Gunn ofreció una explicación coherente basada en los cómics y asesorada por guionistas como Tom King: “Todo tiene que venir de un lugar en el que yo lo crea, por disparatado que sea”.

El perro con capa simboliza el corazón emocional del relato y encarna el tono lúdico y nostálgico que Gunn imprime a su universo narrativo (Captura del tráiler)

Estrategia de DC Studios: guiones terminados y calidad narrativa

Según Rolling Stone, Gunn considera que el principal problema del cine actual es comenzar producciones sin guiones cerrados. “La razón número uno por la que la industria del cine está muriendo es porque la gente hace películas sin un guion terminado”, señaló.

En DC Studios, se adoptó la política de no iniciar ningún proyecto sin un guion satisfactorio. Gunn incluso canceló una película ya aprobada por no cumplir con ese criterio. Hasta el momento, los guiones de Supergirl, Lanterns y Clayface superaron sus expectativas, lo que atribuye a una combinación de suerte y selección inteligente.

A diferencia de Marvel, Gunn subrayó que DC no está obligado a producir cierta cantidad de contenido por año: “Vamos a lanzar solo lo que consideremos de la más alta calidad”.

Gunn y Safran priorizan la solidez de las historias por encima del calendario de estrenos, redefiniendo la lógica de producción de los estudios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manejo de la presión y expectativas: relación con los fans y la controversia

El estreno de Superman es visto como crucial para DC Studios, pero Gunn desacredita la idea de que todo dependa de una sola película.

También habló sobre la presión de las redes sociales y las críticas de fanáticos de versiones anteriores del personaje, como la dirigida por Zack Snyder. “No quiero que todos estén de mi lado”, declaró. Añadió que, aunque la reacción al tráiler fue positiva, es natural que haya polémicas.

Uno de los actores principales de la película presta atención a los comentarios en línea. Gunn le aconseja evitarlo: “No puedes estar leyéndolo todo el tiempo. Te destrozará el alma”.

Entre elogios y tensiones, Gunn adopta una postura desdramatizada frente al debate digital, enfocándose en la consistencia artística más que en la unanimidad del público (REUTERS/Mike Blake)

Futuro del universo DC: próximos proyectos y posibilidades de cruces

De acuerdo con Rolling Stone, el universo DC se expande bajo la dirección de Gunn y Safran. Supergirl, dirigida por Craig Gillespie, ya finalizó su rodaje y tiene un guion que Gunn considera excelente. También avanzan proyectos como Lanterns, Clayface, y nuevas versiones de Batman y Wonder Woman, cuyos guiones son prioritarios.

Sobre un posible cruce con el Batman de Robert Pattinson, Gunn dijo que no es probable, aunque no lo descarta totalmente. Asimismo, desmintió rumores sobre la cancelación de Batman Part II, indicando que el proyecto sigue activo y su director, Matt Reeves, tiene libertad creativa.

En cuanto a un posible cruce con Spider-Man, Gunn comentó que la idea fue discutida, pero solo tendría sentido si la historia lo justifica: “La gente quiere ver buenas historias con sus superhéroes y eso es lo que importa”.

Un legado más allá del cine

Al hablar sobre su legado, Gunn se desmarca del deseo de trascendencia artística. “No me importa. Quiero que me recuerden por ser bueno con mi familia”, declaró a Rolling Stone. Según explicó, lo esencial está en las relaciones personales.

“Tenemos un Superman que puede ser vencido”, concluye James Gunn, sintetizando su apuesta por un héroe más humano y una narrativa centrada en la autenticidad.

Con el estreno de Superman programado para el 11 de julio, la industria y los fans observan cómo DC Studios redefine el mito del Hombre de Acero y marca un nuevo rumbo en el cine de superhéroes.