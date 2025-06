La razón por la que Will Smith rechazó trabajar con Christopher Nolan

Will Smith Christopher Nolan. (Créditos: REUTERS/Fadhel Bathayal. REUTERS/Mario Anzuoni)

Will Smith reveló que rechazó el papel principal en Inception, la aclamada cinta de ciencia ficción dirigida por Christopher Nolan, simplemente porque no comprendió del todo el guion.

En una entrevista reciente con KISS XTRA, el protagonista de Hombres de negro compartió esta anécdota que, hasta ahora, había mantenido en secreto.

“No creo haberlo dicho nunca en público, pero lo voy a decir porque nos estamos abriendo el uno al otro. Chris Nolan me trajo Inception primero y no la entendí”, aseguró.

Will Smith afirmó que no entendió el guion de "Inception" (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

La película, que se convirtió en un fenómeno mundial tras su estreno en 2010, fue protagonizada por Leonardo DiCaprio en el papel de Dom Cobb, un ladrón especializado en infiltrarse en los sueños de las personas para extraer secretos y plantar ideas.

Con una narrativa compleja y múltiples niveles de realidad, Inception es ahora considerada una obra maestra del cine moderno, pero para Will Smith, la historia no fue fácil de digerir en su momento.

“He pensado en eso ahora y me doy cuenta de que esas películas sobre realidades alternativas no se explican bien en una presentación. Pero aun así, me duele”, reconoció.

Will Smith confesó que le duele no haber aceptado el protagónico en "Inception". (Créditos: Warner Bros.)

Esta no es la primera vez que el actor habla abiertamente sobre grandes oportunidades que dejó pasar. En 1999, también rechazó el papel de Neo en The Matrix, otra obra icónica del género de ciencia ficción, que finalmente interpretó Keanu Reeves.

“Ahora que lo pienso, me duelen esas películas. Pero supongo que todo es parte del viaje”, admitió en la entrevista con KISS XTRA.

De hecho, durante una entrevista con Stephen Colbert en 2019, la estrella de Hollywood reflexionó sobre esa decisión, señalando que la confianza y la impulsividad de su juventud lo llevaron a tomar decisiones poco informadas.

“Hay cierta ingenuidad en la juventud que es poderosa. No saber algo puede darte una ventaja, porque actúas con agresividad. Si pudiera hablar con mi yo más joven, le diría: ‘Oye, no hagas Wild Wild West. Haz Neo, ¡haz The Matrix!’”, dijo.

Will Smith aseguró que le aconsejaría a su yo joven que hiciera "Matrix" REUTERS/Hannah Mckay

Por si fuera poco, el artista de 56 años también rechazó otro proyecto de alto perfil: Django Unchained de Quentin Tarantino. Aunque muchos pensaron que se trataba de un conflicto de agenda, Smith explicó posteriormente que su decisión fue motivada por diferencias creativas con el enfoque narrativo del director.

“Django no era el personaje principal, y yo necesitaba que lo fuera. El personaje principal era el vengador. Yo estaba como: ‘No, Quentin, por favor, necesito matar al malo’. Él decía: ‘No, Django no mata al malo’. Así que no podía hacerlo”, admitió en una entrevista.

A pesar de los papeles que no aceptó, Will Smith sigue siendo una figura destacada en la industria del entretenimiento. Este año, lanzó Based On A True Story, su primer álbum de estudio en dos décadas, que incluye colaboraciones con Teyana Taylor y DJ Jazzy Jeff.

Will Smith se prepara para una gira por Europa. (Foto: Ocesa)

Uno de los sencillos, “Beautiful Scars”, incluye un videoclip en el que Smith hace referencia visual a The Matrix, generando especulaciones sobre un posible vínculo con la franquicia antes de revelarse como parte de una narrativa musical.

Además, el famoso se prepara para iniciar una gira europea este verano, con fechas confirmadas en Reino Unido y otras ciudades del continente.