La hija de Michael Jackson explotó contra los críticos de su show en el aniversario de la muerte del cantante

Paris Jackson explicó que como telonera no controla fechas de gira tras críticas por actuar el aniversario de muerte de su padre (REUTERS/Archivo)

La experiencia de Paris Jackson como telonera en la gira de Incubus y Manchester Orchestra no le otorga privilegios ni control sobre las fechas de sus presentaciones, según explicó la propia artista.

La cantante de 27 años se refirió a la controversia surgida porque uno de sus conciertos coincide con el aniversario de la muerte de su padre, Michael Jackson, el próximo 25 de junio en Nashville.

Ese día se cumplen 16 años del fallecimiento del ícono del pop, quien murió a los 50 años tras un paro cardíaco provocado por una sobredosis de medicamentos.

La hija de Jackson utilizó sus historias de Instagram para responder a quienes la critican por actuar en una fecha tan significativa para su familia.

“Así que la gente está molesta otra vez. Esta vez, creo, supongo que una de las fechas de la gira en la que se supone que voy a salir de gira con Incubus y Manchester Orchestra resulta ser el 25 de junio, que es un aniversario muy negativo para mí en mi vida y mi familia”, expresó en un video publicado el 13 de junio.

La hija de Michael Jackson defendió su participación en concierto del 25 de junio, argumentando limitaciones de ser artista de apertura (REUTERS/Manon Cruz)

La artista recalcó que no tiene poder de decisión sobre el calendario de la gira, ya que no es la cabeza de cartel: “Lo que supongo que tengo que explicarles a estas personas es que cuando... no eres el artista principal de estos shows, no eliges en qué fecha actúas”.

En esa misma línea, enfatizó que su papel como telonera implica limitaciones logísticas y de organización.

“Cuando eres la primera de tres, y no eres el artista principal de estos shows, no eliges en qué fecha actúas ni a qué hora subes al escenario, ni en qué ciudad actúas”, explicó.

Y agregó que la decisión corresponde al “gran jefe”, es decir, al grupo principal de la gira.

Paris Jackson también aclaró que no recibe ningún trato especial ni lujos por su participación:

“Primera de tres tampoco consigue un autobús de gira. Tal vez te den una furgoneta sprinter, que ya he usado antes cuando he ido con mi banda. Pero esta vez no voy a tener a mi banda conmigo”.

"Es un aniversario muy negativo para mí en mi vida y mi familia”, sostuvo Paris, la segunda hermana de los Jackson, en referencia al aniversario de la muerte del ícono del pop (The Grosby Group)

En sus mensajes, Paris Jackson detalló que su equipo para la gira es reducido y austero. “Es solo yo y mi guitarra acústica y mi técnico de sonido, que resulta ser mi prometido”, dijo en referencia a Justin Long, con quien confirmó su compromiso en diciembre de 2024.

Jackson remarcó que no cuenta con grandes comodidades y que su presencia en la gira se debe a su propia iniciativa.

“Me propuse para ser parte de la gira y no voy a retirarme. Así que, ¿les voy a decir, ‘Lo siento, chicos, no podemos actuar en esta fecha?’”, comentó de forma sarcástica, y añadió: “Que se jodan”.

La fecha del 25 de junio, en la que Paris Jackson actuará en el Bridgestone Arena de Nashville, coincide con el aniversario de la muerte de Michael Jackson en 2009.

¿Cuántos años tenía Paris Jackson cuando murió su padre?

Michael Jackson falleció a los 50 años en 2009 tras un paro cardíaco causado por una sobredosis de medicamentos, un hecho que marcó profundamente a su familia. Paris Jackson tenía solo 11 años para ese entonces.

Paris Jackson tenía 11 años cuando murió su padre, Michael Jackson, a los 50 años en 2009 (REUTERS/Gabriel Bouys/Pool)

La joven cantante reconoció que ese día tiene un significado doloroso para ella, pero insistió en que no tiene la capacidad de modificar el itinerario de la gira. “¿Por qué demonios haría un gran escándalo por esto?”, cuestionó en sus redes sociales.

La gira “Morning View + The Hits” de Incubus fue anunciada en marzo, e incluye a Paris Jackson y Manchester Orchestra como actos de apertura tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.

La banda principal expresó su entusiasmo por la participación de la hija de Michael Jackson. “Más que emocionados de tener a Paris Jackson en nuestra [gira]”, publicaron en Instagram. “No podemos esperar a verlos a todos allí”