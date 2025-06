La herida que Ryan Reynolds convirtió en motor de su carrera

El protagonista de "Deadpool" reveló secretos de la película en una entrevista llena de risas con Conan O'Brien (Marvel Studios)

En las últimas décadas, Ryan Reynolds se consolidó como una de las figuras más influyentes del entretenimiento global. Comenzó su carrera en la televisión local antes de dar el salto a Hollywood, donde alcanzó la notoriedad internacional con personajes como Deadpool, determinando nuevos estándares del cine de superhéroes con su tono irreverente.

El aclamado artista recientemente se presentó ante los micrófonos del podcast Conan O’Brien Needs A Friend para una conversación que se transformó en un recorrido íntimo y humorístico por su vida, su carrera y su visión sobre la industria cinematográfica.

Además, la charla entre Reynolds y el comediante estadounidense Conan O’Brien ofreció confesiones inéditas, anécdotas personales y reflexiones sobre el arte de hacer reír; todo enmarcado en el característico tono distendido del programa.

Ryan Reynolds compartió anécdotas inéditas y reflexionó sobre la creatividad y la industria del entretenimiento, en el podcast "Conan O’Brien Needs A Friend" (Team Coco)

Trayectoria profesional: de Canadá a Hollywood

El actor repasó junto a Conan O’Brien y sus colaboradores habituales, Sona Movsesian y Matthew Gourley, sobre los hitos y obstáculos de su carrera, marcada por una evolución constante y por la capacidad de reinventarse.

Sobre esto, Reynolds recordó sus inicios en Regina (Saskatchewan), donde filmó la comedia “Just Friends”, y compartió una anécdota sobre cómo, junto al equipo de arte, modificaron el cartel de bienvenida de la ciudad como una broma, lo que casi les acarrea problemas con la policía local.

Asimismo, el intérprete también abordó el largo y complejo proceso que supuso llevar “Deadpool” al cine. Según detalló en el podcast, la película enfrentó múltiples obstáculos antes de concretarse, y su éxito se debió en parte a la insistencia y la convicción de Reynolds en el potencial del personaje. “No puedo creer que haya tardado tanto en hacerse”, confesó.

En contraste, mencionó su experiencia en grandes producciones como “Green Lantern“, donde, según sus palabras, la abundancia de recursos y la falta de restricciones creativas terminaron por afectar negativamente al resultado final.

“Demasiado dinero y demasiado tiempo pueden matar la creatividad”, reflexionó, destacando que las limitaciones presupuestarias de “Deadpool” obligaron al equipo a centrarse en el desarrollo de los personajes y el guion, lo que resultó clave para el éxito de la película.

Reynolds comparó sus experiencias en grandes producciones como "Deadpool", subrayando el valor de las restricciones creativas (REUTERS/AP)

Reflexiones sobre la industria y la creatividad

Durante la conversación, Reynolds y O’Brien analizaron las diferencias entre el cine y la televisión, así como los cambios en la percepción de ambos medios. El actor señaló que “en la actualidad, muchos intérpretes de cine aspiran a trabajar en televisión, buscando el prestigio y la libertad creativa que ofrecen las series de calidad”.

El actor compartió su visión sobre la importancia de la colaboración en el proceso creativo, tanto en el cine como en la televisión. Con respecto a esto, afirmó: “Una película es el resultado del trabajo de muchas personas, no solo del director o los actores principales”. Según su perspectiva, el éxito de una producción depende de la excelencia y el compromiso de todos los involucrados.

A su vez, el episodio también abordó el valor de la creatividad bajo presión. Reynolds explicó que las restricciones presupuestarias y de tiempo pueden ser un motor para la innovación, al buscar soluciones ingeniosas y centrarse en lo esencial. “La restricción es la mayor herramienta creativa del mundo”, sostuvo, en referencia a su experiencia en “Deadpool” como en otros proyectos independientes.

Infancia y origen del humor

Uno de los momentos más personales de la entrevista llegó cuando Ryan Reynolds habló sobre su familia y su infancia en Canadá. El también empresario describió la dinámica caótica de crecer como el menor de cuatro hermanos, en un hogar donde el humor y la competencia eran una constante. Sobre esto, recordó con humor: “Era el blanco móvil de mis hermanos”.

Por otra parte, la figura de su padre fue fundamental, a quien describió como un hombre “duro y reservado”, que alternaba momentos de apoyo incondicional con otros de distancia emocional. “Mi padre era muy poco dado a expresar elogios o afecto, pero nunca faltaba a un partido o a un evento importante”, relató.

La conversación incluyó una confesión sobre el impacto que la búsqueda de validación paterna tuvo en su carrera. Reynolds admitió que la falta de reconocimiento explícito por parte de su padre alimentó su deseo de triunfar y de recibir aprobación, un motor que, según él, comparten muchos comediantes y artistas.

El actor reflexionó sobre la influencia de su familia y la búsqueda de validación paterna en su éxito profesional (Team Coco)

El humor canadiense y la identidad nacional

La identidad canadiense y el papel de su país en la comedia internacional ocuparon un lugar destacado en la charla. O’Brien y Reynolds repasaron la larga lista de comediantes y creadores canadienses que dejaron una huella en la industria estadounidense, desde Martin Short y Mike Myers hasta Seth Rogen y Dan Aykroyd.

El actor reflexionó sobre la percepción de la cultura canadiense en Estados Unidos, y bromeó sobre el “desequilibrio comercial” en el intercambio del talento humorístico. “Canadá ha exportado a muchos de los mejores comediantes, pero no hemos recibido tanto a cambio”, ironizó.

Además expresó su admiración por figuras como Dan Aykroyd y John Candy, a quienes considera modelos de versatilidad y profundidad emocional en la comedia. Según compartió, la capacidad de estos artistas para combinar el humor con la vulnerabilidad fue una influencia constante en su propio trabajo.

Ryan Reynolds y Conan O’Brien comparten la pasión por el humor y la sinceridad para reconocer sus errores que puedan herir a personas más vulnerables (Instagram @teamcoco)

Fama y relación con los fans

El artista explicó que, aunque la notoriedad puede resultar incómoda, aprendió a disfrutarla compartiéndola y creando momentos memorables para quienes lo reconocen. A propósito de este tema, indicó: “Cuando alguien me pide una foto, trato de involucrar a la persona más importante en su vida, para que el recuerdo sea especial”.

Reynolds subrayó la importancia de la empatía en la comedia y en la vida pública, y relató una experiencia en la que lamentó haber hecho un comentario hiriente en un programa de televisión. “Aprendí que no se debe golpear hacia abajo, que el humor no debe ser a costa de quienes no pueden defenderse”, reflexionó desde la autocrítica.

Tanto el intérprete canadiense como O’Brien coincidieron en que la comedia más efectiva es aquella que une a las personas y que evita la crueldad gratuita. Ambos compartieron historias sobre la importancia de reconocer los errores y de mantener la integridad en el trabajo creativo.

Colaboraciones y próximos proyectos

La conversación incluyó menciones a otros actores y creadores con los que Reynolds trabajó o a quienes admira, como Hugh Jackman, Shawn Levy y Loren Michaels. El actor destacó el valor de la colaboración y el respeto mutuo en la industria. Sumado a que la confianza y la apertura a nuevas ideas fueron claves en sus proyectos más exitosos.

El trabajo creativo del interprete junto a grandes figuras como Hugh Jackman, representa una fuente de aprendizaje constante durante las producciones (REUTERS)

La entrevista concluyó con un intercambio de elogios y reconocimiento mutuo entre O’Brien y Reynolds, quienes resaltaron el impacto positivo de la comedia y el entretenimiento en la vida de las personas.

Esta edición del pódcast cerró con una reflexión sobre la significancia de la cooperación, la empatía y la autenticidad en una industria en constante cambio, dejando abierta la puerta a futuros encuentros y proyectos compartidos.