¿Deadpool volverá a la pantalla grande? Esto reveló Ryan Reynolds

Ryan Reynolds salió a hablar sobre el futuro de Deadpool (Foto: Reuters/Kylie Cooper, Leonardo Muñoz/EFE)

El mercenario más querido del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) volverá pronto, según confirmó Ryan Reynolds en una entrevista para Times.

Después de que Deadpool 3 fuera una de las películas más taquilleras de 2024, el fandom comenzó a especular sobre el futuro de Wade Wilson cuando se reveló que no estaba en el cast de Avengers: Doomsday.

Aunque eso no significa que no exista ninguna probabilidad de ver a Deadpool en la película. Recientemente Marvel dijo que se pueden esperar apariciones especiales de superhéroes a pesar de que no salgan en la lista oficial del elenco.

Aunque no fue confirmado para las próximas cintas de Avengers, Deadpool aún podría hacer una aparición especial

¿Qué es lo que ha dicho Ryan Reynolds sobre las especulaciones? Sin confirmar nada sobre Avengers: Doomsday, declaró que sí están trabajando en algo nuevo para Deadpool que seguro le encantará a los fanáticos.

“Estoy escribiendo algo justo ahora” dijo en la entrevista. “Es sobre un pequeño equipo, pero me gusta que esté aislado”, agregó refiriéndose a que la nueva historia de Deadpool no será en un equipo enorme como los Avengers.

El actor que encarna al mercenario más carismático aseguró que Deadpool no se unirá por el momento a alguno de los grandes grupos en el Universo de Marvel. “Si se une a los Avengers o X-Men sería su fin” comentó que “Eso sería complacerlos y no podemos hacerlo”.

Ryan Reynolds aseguró que hasta ahora Deadpool no se unirá a ningún equipo de Marvel (Photo courtesy of 20th Century Studios/Marvel Studios. © 2024 20th Century Studios / © and ™ 2024 MARVEL.)

Aunque el mercenario decida no servir a algún equipo, no quiere decir que no tenga amigos. Cabe recordar que en los cómics ha hecho alianza con una gran cantidad de héroes para garantizar el éxito de sus misiones, entre ellos Spider-Man, Punisher, Daredevil por mencionar algunos.

El retorno de Wade es inevitable gracias al éxito de las tres películas anteriores, lo que aún no se sabe es de qué forma su historia se adapta al MCU.

Paralelamente, están por estrenarse grandes películas como Avengers: Doomsday, Spiderman 4, Shang-Chi: La leyenda de los diez anillos 2 y Avengers: Secret Wars, lo que abre múltiples líneas del tiempo en las que podría entrar Deadpool.

‘Deadpool y Wolverine’ película clasificación R más taquillera

La calificación R de Deadpool 3 parecía que sería un obstáculo para el éxito de la película, porque limita la edad del público que puede verla sin supervisión de adultos.

Deadpool y Wolverine se convirtió en una de las películas con mayor recaudación de 2024 (20th Century Studios/Marvel Studios via AP)

A pesar de eso, la superproducción en la que participa Hugh Jackman y Ryan Reynolds desfalco a Joker (que también es clasificación R) en sólo 23 días. Este logro colocó en primer lugar a Deadpool y Wolverine como la película clasificación R con mayor recaudación alcanzando los 1338 millones de dólares.

Deadpool y Wolverine es la tercera entrega de la franquicia Deadpool. La historia tiene lugar seis años después de los eventos de la segunda parte, donde Wade Wilson, interpretado por Ryan Reynolds, lucha por adaptarse a su vida normal como vendedor de autos.

Los cameos son una de las razones por las que Deadpool 3 tuvo éxito, la aparición de Chaninng Tatum como Gambito también llamó la atención por lo que no se descarta que vuelva a aparecer en una próxima película junto al Mercenario.