Camila Cabello sorprendió con sus confesiones: la ruptura con Shawn Mendes y cómo distinguir entre la pasión adictiva y una relación estable

Camila Cabello presenta su evolución personal y artística en el pódcast Call Her Daddy, acompañada de un radical cambio de look (captura de video)

Camila Cabello revela su transformación personal y artística en una extensa entrevista para el pódcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, quien entrevistó a la cantante en su nuevo episodio. Durante la conversación, la artista cubano-mexicana apareció con un nuevo look de cabello rubio platinado, reflejo de una etapa de cambios profundos en su vida.

“Sentía que necesitaba un gran cambio físico porque la música es tan diferente y el mundo es tan diferente”, explicó Cabello. Este cambio externo acompaña una transformación interna marcada por la búsqueda de autenticidad tras años de exposición pública desde su adolescencia.

Alex Cooper, conductora de Call Her Daddy, recibió a Camila Cabello en una entrevista íntima donde la cantante compartió su evolución personal y artística (captura de video)

“He estado en el ojo público desde los quince años, así que gran parte de los primeros años estaba tratando de entenderme al mismo tiempo que procesaba lo que otros pensaban”, compartió la artista. Este proceso la llevó a cuestionarse sobre sus valores, intereses y relaciones, priorizando su bienestar mental y emocional.

Experiencia migratoria: de Cuba a Miami

La infancia de Camila Cabello estuvo marcada por la migración. Nacida en Cuba, se trasladó a Miami a los seis o siete años, una experiencia que influyó profundamente en su personalidad.

“Mi mamá me dijo que íbamos a Disney World, pero en realidad nos mudamos a Miami”, recordó entre risas durante la entrevista. La artista describió el contraste entre la vida rodeada de familia en Cuba y la soledad inicial en Estados Unidos, una transición que dejó huellas emocionales.

La decisión de emigrar estuvo motivada por las dificultades crecientes en su país natal, incluso para quienes tenían empleos estables. La llegada a Miami supuso adaptarse a una nueva cultura y aprender inglés desde cero, pero también encontrar una comunidad solidaria de migrantes.

La cantante reflexiona sobre su experiencia migratoria de Cuba a Miami, marcada por desafíos culturales y emocionales (captura de video)

La música ha sido un hilo conductor en la vida de Cabello desde su llegada a Estados Unidos. Sus primeras amistades en Miami surgieron a través del arte, compartiendo canciones con otras niñas que veían en la música una vía de expresión.

Su pasión la llevó a participar en el programa Factor X a los quince años, motivada inicialmente por el deseo de conocer a One Direction. “Al principio, ni siquiera pensaba en ser cantante profesional, era algo que no veía posible”, admitió. La experiencia en Fifth Harmony, grupo musical que formaba parte la artista, fue formativa, aunque eventualmente descubrió su vocación por la composición y buscó su propio camino artístico. “Empecé a distanciarme porque sentía que ya no era feliz allí, no me sentía alineada”, explicó sobre su salida del grupo.

Relaciones personales y reencuentro con Shawn Mendes

En el pódcast, Cabello se mostró reflexiva sobre sus relaciones amorosas, reconociendo la complejidad de sus experiencias. Habló sobre la intensidad de los primeros amores y cómo ha aprendido a distinguir entre la pasión adictiva y las relaciones estables.

“A veces, las personas que te hacen sentir enferma de amor no son buenas para tu sistema nervioso, pero es adictivo”, reflexionó.

La intensa conexión entre Camila Cabello y Shawn Mendes concluye con un cierre en buenos términos tras varias reconciliaciones (Reuters)

Respecto a su vida sentimental reciente, abordó abiertamente el tema de las reconciliaciones con ex parejas, en particular con Shawn Mendes. “Siempre lo querré y lo cuidaré. Es una buena persona”, afirmó sobre el cantante canadiense, con quien mantuvo una relación intermitente.

Cabello explicó que, tras intentar retomar la relación, ambos comprendieron que “no era un buen encaje” y pudieron cerrar el ciclo en buenos términos. “Lo peor es quedarse con la duda o el ‘qué hubiera pasado’”, señaló.

Colaboración con Drake

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue la revelación de la colaboración de Camila Cabello con Drake en su próximo álbum. La artista relató que la conexión surgió de manera directa: “Le escribí para mostrarle mi álbum y le encantó”.

Cabello aclaró que, aunque circularon rumores sobre unas vacaciones juntos, el encuentro fue una combinación de trabajo y amistad. “No fue solo vacaciones, fue un viaje de amigos y trabajo”, puntualizó. La cantante destacó la generosidad y el apoyo del rapero durante el proceso creativo.

Camila Cabello revela una colaboración creativa con Drake para su nuevo álbum, mezclando amistad y trabajo en el proceso (REUTERS)

El nuevo álbum de Camila Cabello, aún sin fecha de lanzamiento confirmada, representa para la artista un regreso a sus raíces como compositora y una apuesta por la autenticidad. Inspirada por la frase del poeta Rainer Maria Rilke, “vive tus preguntas”, explicó que el disco es el resultado de un proceso introspectivo y experimental.

El álbum, describió, tiene una estética “hiperfemenina”, con referencias a la sensualidad y la experiencia femenina. “Es muy divertido porque explora la feminidad y la sensualidad, y celebra el juego de ser mujer”, expresó en el pódcast.

Fama, inseguridades y redes sociales

Cabello también abordó el impacto de la fama y las redes sociales en su salud mental. Reconoció que le afecta la percepción pública y el deseo de ser comprendida. “Mi inseguridad es querer que la gente me entienda y no me rechace”, confesó, citando una entrevista de Jodie Foster que la marcó.

Sobre el uso de redes sociales tras las rupturas, se mostró honesta sobre la dificultad de evitar comparaciones. “He sido una absoluta loca, sobre todo cuando era más joven”, admitió, y recomendó a sus seguidores priorizar la amabilidad consigo mismos.

La música ha sido un refugio y motor en la vida de Cabello, desde sus días en Miami hasta su éxito como compositora y solista (captura de video)

La entrevista concluyó con una reflexión sobre el mensaje central de su próximo álbum: “Quiero que la gente viva sus preguntas y abrace la libertad de ser uno mismo”. Para Camila Cabello, la clave está en celebrar la autenticidad, la feminidad y el juego en la vida, sin miedo a explorar nuevas facetas y a mostrarse vulnerable.