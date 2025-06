Sabrina Carpenter posó desnuda para Rolling Stone y se defiende de los haters

Sabrina Carpenter dejó poco a la imaginación en la portada de Rolling Stone. (Créditos: AP. Instagram/ Rolling Stone)

Sabrina Carpenter, una de las figuras más prominentes del pop actual, desafió los límites con una provocadora sesión fotográfica para la portada de la edición julio/agosto de Rolling Stone.

La cantante de 26 años posó completamente desnuda, usando únicamente unas medias translúcidas y sin zapatos, en una imagen que ha generado tanto admiración como controversia.

La sesión, capturada por el renombrado fotógrafo David LaChapelle, muestra a la interprete de “Espresso” en una atmósfera etérea, con su larga melena rubia cubriendo parte de su espalda y sus brazos estratégicamente colocados para preservar algo de misterio.

Sabrina Carpenter posó para la portada de Rolling Stone casi desnuda. (Instagram/Sabrina Carpenter)

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Sabrina Carpenter genera conversación con su sensualidad. Durante su exitosa gira Short and Sweet, la artista presentó una serie de rutinas coreográficas de carácter sexual, especialmente durante la interpretación de su canción “Juno”, lo que ha dividido la opinión del público.

Mientras sus fans coreaban eufóricos en los conciertos, no faltaron las críticas por lo que algunos consideran un enfoque “demasiado sexualizado”.

Sabrina, lejos de ignorar la controversia, la enfrentó con honestidad y en su entrevista con Rolling Stone dejó en claro que la culpa no es solo de ella.

“Siempre me causa gracia cuando la gente se queja. Dicen: ‘Todo lo que hace es cantar sobre sexo’. Pero esas son las canciones que ustedes han hecho virales. Claramente les encanta. Están obsesionados”, declaró.

Sabrina Carpenter afirmó que el público es quien alaba esa sexualización de sus canciones. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el transcurso de la entrevista, la famosa también reflexionó sobre la presión constante que enfrentan las artistas femeninas.

“No quiero ser pesimista, pero siento que nunca he vivido en una época en la que las mujeres hayan sido tan descuartizadas y escrutadas en todos los sentidos. No me refiero solo a mí, sino a todas las artistas femeninas que crean arte ahora mismo”, señaló.

De hecho, Sabrina Carpenter abordó esta problemática en su canción Needless to Say, un bonus track exclusivo en vinilo de su último álbum. Con letras como “Un vestido bonito, un ángulo incómodo / Apuesto que hiciste zoom y se lo mostraste a todos tus amigos”, la cantante arremete contra la crítica destructiva en redes sociales.

“En el momento en que ves una foto de alguien con un vestido en una alfombra, tienes que decir todo lo malo que pueda al respecto. Tenemos que aprender a endurecernos, pero ellos no aprenden a cerrar la boca”, indicó.

Sabrina Carpenter dijo que las personas deben aprender a no criticar. (REUTERS/Isabel Infantes)

La publicación de Rolling Stone también coincide con el anuncio de su próximo álbum Man’s Best Friend. El arte de la portada, sin embargo, ha desatado una nueva ola de críticas.

En la imagen, Carpenter aparece en cuatro patas mientras una figura masculina, sin rostro visible, tira de su cabello rubio. Y está acompañada por un collar en forma de corazón con el título del álbum.

A pesar de la polémica, el primer sencillo del álbum, “Manchild”, coescrito junto a Jack Antonoff —colaborador habitual de Taylor Swift—, ha sido un éxito rotundo, alcanzando el primer lugar tanto en Spotify Estados Unidos como a nivel global.

Sabrina Carpenter fue criticada por la portada de su disco “Man’s Best Friend” (Instagram/Sabrina Carpenter)

Man’s Best Friend llegará casi un año después de su aclamado álbum Short n’ Sweet, el cual vendió 10 millones de copias en todo el mundo y le valió seis nominaciones al Grammy, de las cuales ganó dos: Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Interpretación Pop Solista por su hit “Espresso”.

En medio de la controversia y el éxito, Sabrina Carpenter continúa posicionándose como una voz provocadora y sin miedo en la industria musical.

“Lo que la gente probablemente no se da cuenta es que cuantas más miradas tienes sobre ti, más difícil es amar lo que haces, y tienes que seguir luchando para seguir amando hacer cosas y seguir amando actuar”, expresó en la entrevista.

Sabrina Carpenter asevero que cada vez es más difícil para ella amar lo que hace por las críticas. (REUTERS/Isabel Infantes)

Su más reciente etapa artística refleja una madurez creativa marcada por la autodefinición, el humor irónico y una actitud desafiante frente a las convenciones.