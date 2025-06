Metallica lanzará más de 200 canciones inéditas en una nueva edición del álbum ‘Load’

Metallica además de su gira se han dedicado a remasterizar antiguos éxitos (Créditos: Instagram/Metallica)

Metallica lanzó Load, su sexto álbum de estudio en 1996 bajo una propuesta sonora estilo hard rock. Contiene los sencillos “Until it Sleeps”, “King Nothing”, “Hero of the Day” y “Mama Said”. Con ello rompieron el género metal que los caracterizaba, lo cual causó controversia, pero marcó el inicio de una nueva era en la historia de la banda.

Ahora, 29 años después, la banda estadounidense anunció que relanzará Load el viernes 13 de junio, bajo su propio sello, Blackened Records. El álbum viene recargado con 301 pistas, en un box set deluxe que incluye 245 canciones inéditas.

El material inédito es una recopilación de pistas sin lanzar, material en vivo raro, demos y más curiosidades. El box set deluxe contiene Load en doble LP y CD, tres LP en vivo, 15 CD y cuatro DVD con material inédito, además una tarjeta de descargas MP3 con todo el audio.

El relanzamiento de "Load" promete ser un lujo para los más grandes fans de Metallica (Foto: Instagram/@metallica)

Además del box set, estarán a la venta otros formatos de Load para satisfacer a todos los fans, se podrá comprar el vinyl remasterizado de 2LP.

También estará disponible en formato CD en versión simple o extendida de 3 CD. También para los más nostálgicos se lanzará el casete y para las nuevas generaciones podrán conseguir el formato digital, mediante descarga directa en la página de la disquera.

Cabe mencionar que todo el trabajo de remasterización fue realizado en los estudios Lurssen Mastering, por Ruben Cohen, reconocido por trabajos de masterización y en la creación de bandas sonoras como Oppenheimer y Game of Thrones.

El trabajo de remasterización fue supervisado por Greg Fidelman, quien se encarga del sonido de Metallica desde hace años, incluyendo su nuevo álbum 72 Seasons.

Metallica de gira

La banda no deja de trabajar, ya que anunciaron que extenderán durante 2025 y 2026 su gira “M72 World Tour”, con fechas en Asia, Europa, Norteamérica y Oceanía, 98 presentaciones en total.

Metallica se presentó en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de la gira "72M" (Créditos: AP)

La gira inició en en 2023 para promocionar 72 Seasons el duodécimo disco de estudio de Metallica, lanzado el 14 de abril del 2023.

El M72 es la gira más ambiciosa de Metallica, hasta el momento la primer etapa de la gira ha recaudado 340 millones de dólares y han reunido a más de 3 millones de asistentes.

En la segunda etapa Metallica invitó a bandas como Pantera, Suicidal Tendencies y Limp Bizkit, entre otras sorpresas.

La banda está por iniciar una segunda etapa de su gira (Foto: Instagram/@metallica)

72 Seasons

Metallica regresó a su sonido clásico trash metal con 72 Seasons y aunque tuvo un buen recibimiento en general, algunas revistas especializadas criticaron el material, como Pitchfork, quienes dijeron que su duración era excesiva, calificando al disco de ser un “maratón de 77 minutos”.

Y con justa razón ya que contiene 12 grabaciones con duración entre 3 y 11 minutos, que incluyen los sencillos “LuxAEterna”, “Screaming Suicide”, “If Darkness Had a Son” y “72 Seasons”.

James Hetfield dijo en una entrevista para la estación de radio Alt 101.5, que 72 Seasons estaba inspirado en un libro que estuvo leyendo y en toda la oscuridad de su vida cotidiana y su carrera.