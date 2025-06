Dakota Johnson afirma que “siempre está lista” para las escenas de sexo

Actriz reveló entretelones del rodaje de sus escenas de sexo (REUTERS/Henry Nicholls)

Dakota Johnson no tiene reparos en hablar abiertamente sobre su trabajo en escenas íntimas.

La actriz de 35 años, conocida por su icónico rol como Anastasia Steele en la saga Fifty Shades of Grey, aseguró que disfruta filmar escenas de sexo y que su relación con su cuerpo y con la sexualidad ha sido fundamental para desenvolverse con naturalidad en esos momentos de rodaje.

En una conversación reciente con Amy Poehler durante el pódcast Good Hang, en el marco del estreno de su próxima comedia romántica Materialists, Johnson reveló que no necesita ningún tipo de preparación emocional especial para este tipo de escenas.

“No tengo que hacerlo. Estoy como, siempre lista para el sexo”, dijo entre risas.

La actriz además relató su experiencia al trabajar por primera vez con una coordinadora de intimidad. “Fue genial. Fue muy bueno, porque estoy tan acostumbrada a que simplemente... sea una escena de sexo. No es sexy; no se siente bien”, explicó.

Johnson explicó que estas escenas no suelen ser eróticas en la práctica (Archivo)

La actriz también relató una sugerencia inusual que recibió durante esa experiencia: el uso de una pelota de pilates para facilitar ciertas posiciones durante el rodaje.

La idea sorprendió un poco a Johnson, quien descartó la propuesta con su co-estrella. “Pero entonces íbamos a estar como demasiado lejos el uno del otro y no lo terminamos usando”.

Aunque personalmente se siente muy cómoda cuando le toca filmar escenas de intimidad, Johnson sí toma en cuenta otros aspectos para el rodaje.

No se trata solo de exponer su desnudez. La preparación, según explicó, depende siempre del contexto del personaje.

“Primero, depende de quién y de quién se supone que debe ser para la audiencia. ¿Es una chica súper idolatrada y sexy? ¿Es una ama de casa? ¿Está sola? ¿Está asustada? ¿Es conservadora? Eso obviamente es trabajo de personaje”, explicó durante la entrevista.

Johnson cree que hablar con naturalidad sobre el cuerpo y la sexualidad ayuda a normalizarlos (REUTERS/Yara Nardi)

Además, la actriz enfatizó la importancia de sentirse bien con su cuerpo antes de grabar este tipo de escenas. Ese nivel de seguridad, confesó, tiene raíces en su crianza a cargo de su madre Melanie Griffith.

“Mi mamá me crió para que estuviera realmente orgullosa de mi cuerpo y lo amara, así que siempre me he sentido muy agradecida por eso, especialmente en mi trabajo, porque puedo usarlo y se siente real”, relató.

En la misma conversación, Dakota recordó cómo Griffith le explicó temas como la menstruación o el sexo.

“Fue la forma en que hablaba conmigo sobre eso… Fue muy honesta y abierta sobre cosas del cuerpo, como cuando me vino la regla. También me habló sobre el sexo y sobre cuán precioso e importante es”, contó.

“Supongo que en mi trabajo es algo con lo que me siento valiente y siento que, cuando se usa de la manera correcta en una historia, es importante“, expresó.

Este mes, se reportó que la actriz había roto su relación con Chris Martin (Backgrid UK/The Grosby Group)

Las declaraciones de Johnson llegan en medio de un momento personal delicado. La actriz recientemente puso fin a su relación con Chris Martin, vocalista de Coldplay, tras casi ocho años juntos.

Según confirmó PEOPLE el 4 de junio, la pareja decidió separarse luego de múltiples altibajos. “Su relación ha estado rota desde hace tiempo, solo que no habían podido oficializarlo”, reveló una fuente cercana al Daily Mail.

Mientras el músico británico continúa de gira con su banda, la actriz recorre Nueva York para promocionar el estreno de Amores Materialistas, comedia romántica dirigida por Celine Song (Vidas Pasadas).

En Materialists, Dakota Johnson interpreta a una casamentera moderna en Nueva York (A24 / Sony Pictures)

Johnson encarna a una casamentera exitosa que repentinamente se ve en medio de dos intereses amorosos que se cruzan en su vida: su exnovio (Chris Evans) y un hombre adinerado (Pedro Pascal)

El filme tiene 89% de calificación positiva en reseñas de la crítica, según Rotten Tomatoes. Se estrenará en América Latina el 31 de julio.