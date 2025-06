Tras los rumores de ruptura, Chris Martin sorprendió con un misterioso guiño a Dakota Johnson en el show de Coldplay

Rod Stewart canceló sus próximos conciertos en EEUU: “Estoy destrozado y pido sinceras disculpas” El cantante británico canceló cuatro shows y pospuso dos más de su gira “One Last Time Tour” por una gripe persistente

Kristin Davis, de ‘Sex And The City’, habló sobre los viejos rumores de romance con Chris Noth La actriz de Charlotte York en la icónica serie de HBO aclaró las especulaciones sobre su presunta relación con su ex compañero de reparto