Jennifer Lopez deslumbra junto a Diego Luna en el primer avance de ‘El beso de la mujer araña’

Se estrena primer teaser de la cinta 'El beso de la mujer araña', protagonizada por estrellas como Jennifer Lopez, Diego Luna y Tonatiuh Elizarraras. Créditos: Youtube/Jennifer Lopez

La voz de Jennifer Lopez se luce bajo los reflectores con el personaje de su nueva película.

Este 5 de junio de 2025 se reveló el primer teaser oficial de El beso de la mujer araña (Kiss Of The Spider Woman), un musical cinematográfico próximo a estrenarse en el que la reconocida celebridad estadounidense tiene un papel importante.

¿A quién interpretará Jennifer Lopez?

El teaser abre con las imágenes de Ingrid Luna (J.Lo), una deslumbrante diva de la pantalla grande cuyo papel más famoso es el de La Mujer Araña, quien es capaz de matar a sus amantes con un solo beso.

Jennifer Lopez deslumbra a sus fans con su papel en la nueva adaptación musical de 'El beso de la mujer araña'. (Créditos: YouTube / Jennifer Lopez)

Al principio, se aprecia a Ingrid en medio de la opulencia, dándose un baño en un lujoso jacuzzi, usando vestidos elegantes y bailando en el escenario. Mientras se ven esas imágenes, se escucha la voz de Jennifer Lopez cantando en un segundo plano.

El personaje de la reconocida celebridad aparece entre escenas oníricas y provocadores números musicales acompañados de impresionantes coreografías. Además, se aprecia que la película tiene una mezcla de realismo descarnado y fantasía propia del mundo de Hollywood.

¿De qué trata ‘El beso de la mujer araña’?

La historia de la película está ubicada en 1981 y ocurre dentro de una prisión argentina en la que se encuentra un peluquero gay llamado Luis Molina, interpretado por el actor estadounidense Tonatiuh Elizarraraz.

Luis Molina cumple una condena dentro de la celda por supuesta “conducta inmoral” mientras imagina sus películas para escapar de su presente, pero todo cambia cuando entra a prisión con él Valentín Arregui, un revolucionario marxista interpretado por la estrella mexicana Diego Luna.

Diego Luna tiene un papel protagónico dentro del largometraje musical. (Créditos: YouTube / Jennifer Lopez)

“Cuál es tu película favorita?”, le pregunta Luis Molina a Valentín dentro del ambiente lúgubre de la celda.

“No tengo ninguna”, responde Valentín y su interlocutor responde: “No podría vivir sin películas. Hay una que nunca olvidaré: El beso de la mujer araña”.

Jennifer Lopez interpreta a una diva de Hollywood que es imaginada por el personaje de Tonatiuh Elizarraras.(Créditos: YouTube / Jennifer Lopez)

Después, Luis Molina señala un poster del filme que está pegado en la pared de la prisión. Las escenas subsecuentes responden al peluquero imaginando que convive en Hollywood con Ingrid Luna, la actriz que él inventó dentro de su cabeza para sobrellevar sus días en la cárcel.

A lo largo del avance, el personaje interpretado por Jennifer Lopez regresa a escena cantando y bailando en distintos escenarios fantásticos y coloridos. También se le puede escuchar entonando “Where You Are” (Donde Estás), uno de los temas más famosos del musical.

En total, la cinta tiene 13 números musicales que son interpretados por Lopez, Tonatiuh Elizarraraz y Diego Luna.

La película cuenta con distintas canciones del musical de Broadway de 1993. (Créditos: YouTube / Jennifer Lopez)

¿Es la primera vez que se adapta ‘El beso de la mujer araña’?

La película es una nueva adaptación del exitoso musical de Broadway de 1993 escrito por Terrence McNally y compuesto por John Kander y Fred Ebb, quienes a su vez se basaron en la novela homónima del autor argentino Manuel Puig, cuya obra fue publicada en 1976.

En ese momento, el show ganó 7 premios Tony, incluido el de Mejor Musical y un trofeo a la primera actriz Chita Rivera, quien destacó como protagonista.

Bill Condon regresa a los musicales con su versión de 'El beso de la mujer araña'. (REUTERS/Neil Hall)

Sin embargo, este metraje protagonizado por Jennifer Lopez no es la primera que llega a la pantalla grande. En 1985 el cineasta argentino Héctor Babenco realizó su adaptación, protagonizada entonces por William Hurt y Raúl Juliá.

Ahora, Bill Condon es el director y guionista de la nueva versión musical de la novela. Condon es reconocido por haber dirigido el musical cinematográfico Dreamgirls (2006). Su guion de Chicago (2002) también le valió una nominación al Óscar.

¿Cuándo llegará a los cines?

El beso de la mujer araña se proyectó por primera vez en enero de 2025 durante el Festival de Sundance, pero su estreno comercial en salas de cines de Estados Unidos está previsto para el 10 de octubre de este mismo año.