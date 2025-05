“La familia Ingalls”: conoce los nuevos rostros de Laura, Mary, Charles y Caroline en el próximo remake de Netflix

A medio siglo de su estreno, "La familia Ingalls" conserva un lugar especial en el corazón de su audiencia. (Créditos: NBC)

Netflix ya ha encontrado a los protagonistas que darán vida a la mítica familia Ingalls en su nueva adaptación del clásico televisivo Little House on the Prairie (La pequeña casa en la pradera). Con un elenco joven y fresco, la nueva apuesta de la compañía por el western propone un regreso a las raíces literarias de los libros de Laura Ingalls Wilder.

La meta es ambiciosa y arriesgada, considerando la enorme popularidad de la serie original que se extendió por nueve temporadas desde 1974 hasta 1983.

Alice Halsey es la nueva Laura Ingalls

La primera noticia sobre el reparto de La familia Ingalls llegó en la mañana del viernes, cuando Melissa Gilbert, quien interpretó a Laura Ingalls en la versión original de los años 70, presentó oficialmente a la actriz que tomará su relevo: Alice Halsey.

“Y… aquí está. ¡Deseándoles a ellos y a @thealicehalsey toda la suerte del mundo!”, escribió Gilbert en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de Halsey.

Laura será retratada como una niña valiente, curiosa y con una personalidad que desafía las normas de su época (Créditos: NBC)

“Estamos muy emocionados de anunciar que Alice Halsey interpretará el icónico papel de Laura Ingalls. ¡Por favor, denle una cálida bienvenida a la familia Little House!”, comunicó también la plataforma de streaming en sus redes sociales.

La joven actriz de 10 años ya cuenta con experiencia en la pantalla chica, pues participó en la miniserie nominada al Globo de Oro Lecciones de química, protagonizada por Brie Larson. Además, actuó en la longeva telenovela Days of Our Lives, en Night Court y realizó doblaje en Kindergarten: The Musical.

Netflix resaltó el espíritu fresco y rebelde de la hija menor del clan en la descripción del personaje: “Laura es observadora, tierna, de carácter fuerte y temperamental. Es curiosa, optimista e intrépida, como su padre; ingeniosa, trabajadora y honesta, como su madre. A algunos adultos les cae mal por sus preguntas, su personalidad y su energía, pero es una luz brillante para la gente que le importa”.

Alice Halsey encarnó a la hija del personaje de Brie Larson en "Lecciones de química" (Apple TV+)

El reparto estelar de “La familia Ingalls” de Netflix

Junto a Alice Halsey, la producción confirmó la incorporación de otros actores para completar el núcleo familiar. Luke Bracey interpretará a Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald será Caroline Ingalls, y Skywalker Hughes encarnará a Mary Ingalls.

Bracey, de 36 años, es un actor australiano conocido por películas como Hacksaw Ridge, Elvis, Monte Carlo y Point Break.

En esta serie, dará vida a un Charles Ingalls descrito como “atractivo, encantador y extrovertido […] un granjero, trampero, carpintero y artista”.

El personaje es “un optimista que siempre ve el vaso medio lleno, pero también un errante en busca de pastos más verdes. Un poeta, músico y narrador que ganó el corazón de su esposa llevándola tres millas a través de la nieve para un baile de invierno”.

Crosby Fitzgerald, Luke Bracey y Skywalker Hughes completan el núcleo familiar de la historia (vía TUDUM/Netflix)

Crosby Fitzgerald, por su parte, interpretará a Caroline Ingalls, una mujer que “no se casó por conveniencia, sino por un amor verdadero y apasionado que aún perdura”.

“Es práctica, paciente y serena, pero con un núcleo de acero. Renunció a su carrera de maestra para formar una familia, aunque nunca abandonó del todo su deseo de independencia”, narra el portal oficial de Netflix. A pesar de las pruebas que enfrenta su matrimonio, la fuerza de su amor por Charles y sus hiijas es un pilar clave en la historia.

Skywalker Hughes, cuyos créditos incluyen la serie Joe Pickett y la película Ángeles inesperados, interpretará a Mary Ingalls, la hermana mayor de Laura.

Según Netflix, Mary es “obediente, callada y estudiosa, siempre intenta ser la hija ejemplar. Ama los lazos bonitos, la poesía y las largas tardes de costura. En otras palabras: Laura y Mary son como el agua y el aceite. Mejores amigas y enemigas íntimas. Pero al final, siempre se protegen una a la otra en este nuevo y salvaje paisaje”.

El nuevo proyecto será dirigido por la showrunner Rebecca Sonnenshine (The Boys, The Vampire Diaries, Archive 81), quien se declaró una fan de Little House desde la infancia.

Skywalker Hughes colaboró con Hilary Swank en la película "Ángeles inesperados" (Archivo: IMBD)

A diferencia de la serie original de NBC (que era una adaptación libre de las novelas), este remake se apegará más a los libros escritos en los años 30. Esa es la razón por la que quizá no aparezcan algunos personajes que fueron creados solo para la televisión en los setenta.

La expectativa es alta: las novelas originales han vendido más de 73 millones de copias en más de 100 países y han sido traducidos a al menos 27 idiomas. Además, la serie original sigue generando interés: solo en 2024, acumuló 13.250 millones de minutos de visualización según Nielsen.