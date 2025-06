Ex actor infantil de ‘El Sexto Sentido’ volverá a terapia tras ser detenido en California

Haley Joel Osment tendrá que cumplir con seis meses de terapia y seis de sesiones de AA (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. Disney+)

Haley Joel Osment sigue “viendo problemas”. En esta ocasión enfrenta las sanciones por un anterior arresto en un parque de esquí del estado de California.

El actor, recordado por su papel del pequeño Cole quien podía ver gente muerta, enfrentó cargos criminales, por lo que compareció ante un tribunal el 2 de junio.

Solicitó el perdón de la condena de un año en prisión, y a cambio el juez determinó que Osment tendrá que acudir a tres sesiones de Alcohólicos Anónimos (AA) por semana, durante seis meses. También deberá asistir con su terapeuta al menos dos veces por semana durante los próximos seis meses.

People accedió a información donde se informa que el fiscal del distrito de Mono se opuso a la solicitud de perdón, debido a que consideraba como agravantes, la condena previa de Osment por conducir en estado de ebriedad, así como los insultos raciales que el actor profirió contra el policía que lo arrestó. No obstante, el alegato del fiscal fue desestimado.

Osment no fue condenado a prisión pero tendrá que acudir a terapia y rehabilitación (REUTERS/Aude Guerrucci)

La próxima cita en la corte de Osment se fijó para el 5 de enero del 2026, fecha en la que se revisará el cumplimiento de las actividades impuestas por el juez.

De no cumplir con éxito lo establecido por el juez, se reanudará el proceso penal. En el caso de que complete la terapia y las sesiones en AA, todos los cargos serán desestimados por el tribunal.

El actor también recordado por la película A.I. Inteligencia Artificial, pidió disculpas por el lenguaje que utilizó durante el arresto.

Osmen es un actor que comenzó su carrera desde niño en títulos como "A.I. Inteligencia Artificial" (Warner Brothers)

“Estoy absolutamente horrorizado por mi comportamiento. Si hubiera sabido que usé ese lenguaje vergonzoso en medio de un desmayo, me habría disculpado antes”, declaró Osment. Él añadió que no se encontraba consciente cuando dijo los insultos racistas.

“Aún así, no hay excusa para usar palabras tan desagradables. Desde el fondo de mi corazón, me disculpo con todas las personas a quienes haya herido. Las palabras que salieron de mi boca, fueron basura sin sentido. Ofendí a la comunidad judía lo cual me ha devastado. No quiero que me perdonen, pero prometo que expiaré mi monstruosa conducta”.

¿Qué hizo el actor de ‘El Sexto Sentido’?

Los cargos en contra de Halye Joel Osment fueron resultado de un arresto el 8 de abril en un centro de esquí en Mammoth Lakes, California.

El actor fue sorprendido intoxicado, intentando subir a una telesilla. Por su seguridad fue retenido y se le informó a la policía de Mammoth Mountain Ski Area. Cuando los oficiales llegaron intentaron arrestarlo, Osment se resistió, protagonizando un momento incómodo, que quedó registrado en las cámaras portátiles de los policías.

Osment al principio fue arrestado por su seguridad al intentar subir a una telesilla en estado de ebriedad (Rafael Bastante / Europa Press)

“Soy un estadounidense, estoy siendo detenido, estoy siendo secuestrado por un judío nazi”, se oye al actor exclamar mientras asciende la tensión.

Cuando revisaron a Osment, encontraron un billete de 20 dólares aparentemente con restos de cocaína, por lo que el fiscal de Mono, David Anderson confirmó que se le acusó de “posesión de cocaína y conducta desordenada”.

No es la primera vez que el actor que interpreta al hijo de Forrest Gump en la película del mismo nombre, ha tenido problemas con la ley.

En 2018 tuvo un roce con la justicia, en el aeropuerto internacional de McCarran, en Las Vegas. Después de que perdiera su vuelo, Osment en ese entonces de 29 años, se enfureció contra el personal de American Airlines, por lo que tuvieron que llamar a la policía.

Cuando los oficiales llegaron el actor ya había escapado. Una hora más tarde Osment regresó a la escena y profirió amenazas verbales contra el personal. Cuando la policía volvió para arrestarlo, había escapado de nuevo.