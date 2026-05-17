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“Muerto y enterrado”: las palabras de John Lennon en su entrevista final, horas antes de ser asesinado

El documental “John Lennon: The Last Interview” rescata la conversación inédita del músico, donde reflexiona sobre creatividad, familia y su conexión con Yoko Ono

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John Lennon
La última entrevista de John Lennon fue grabada horas antes de su asesinato en la entrada del edificio Dakota de Nueva York (AP)

Horas antes de ser asesinado frente a su edificio en Nueva York, John Lennon declaró en su última entrevista que su trabajo no estaría terminado “hasta que estuviera muerto y enterrado”, y expresó su esperanza de que ese momento llegara “en mucho, mucho tiempo”.

La entrevista fue grabada el 8 de diciembre de 1980 por la cadena de radio RKO, en el apartamento que el músico compartía con su esposa, Yoko Ono, en el edificio Dakota de Nueva York. Esa misma noche, Lennon fue baleado a la salida del inmueble.

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La conversación, que se extendió durante tres horas y media, fue concedida para promocionar Double Fantasy, el álbum que la pareja había lanzado semanas antes. Los entrevistadores fueron el periodista Dave Sholin y la productora Laurie Kaye.

Ahora, partes de ese registro sonoro forman parte de John Lennon: The Last Interview, un documental dirigido por Steven Soderbergh que tuvo su estreno mundial el 15 de mayo en el Festival de Cannes.

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john lennon yoko ono
Durante la entrevista, Lennon relató su regreso a la música tras cinco años de pausa y anunció proyectos junto a Yoko Ono (AP)

Al comienzo del filme, se escucha a Lennon decir: “Considero que mi trabajo no estará terminado hasta que esté muerto y enterrado, y espero que eso sea en mucho, mucho tiempo”. La frase adquiere un peso particular dado que el ex Beatle no sabía que sería asesinado horas después.

En la entrevista, el artista británico describe su regreso a la música —tras cinco años de pausa— como una “diarrea de creatividad” y explica que, después de ese período alejado, las canciones simplemente llegaban a él. Señaló a Ono como una fuente de inspiración y adelantó planes para grabar un segundo álbum en conjunto, y quizás un tercero.

El músico describió a su esposa, con quien se casó en Gibraltar en 1969, como su mejor amiga, y calificó el trabajo compartido con ella como “una alegría”. Mencionó a Yoko Ono y a su ex compañero de banda Paul McCartney como las únicas dos personas con quienes había colaborado de manera sostenida, y se definió a sí mismo como “un buen descubridor de talentos”.

En otro tramo de la conversación, reflexionó sobre John F. Kennedy y planteó que el presidente asesinado en noviembre de 1963 sigue siendo un símbolo de esperanza precisamente a causa de su muerte. También se preguntó en voz alta qué habría hecho Kennedy de haber sobrevivido.

Paul McCartney fue mencionado por el músico en su última entrevista como una de las dos únicas personas con quienes colaboró de manera sostenida a lo largo de su vida (EFE)
Paul McCartney fue mencionado por el músico en su última entrevista como una de las dos únicas personas con quienes colaboró de manera sostenida a lo largo de su vida (EFE)

La pareja habló además sobre su relación desde sus inicios, incluyendo su separación y reconciliación, su vida íntima y la dinámica familiar con su hijo Sean, hoy de 50 años. John Lennon describió al entonces niño de cinco años como un “gemelo” y dijo que fue él quien le enseñó a mostrarse tal como era.

El músico también se refirió a su hijo mayor, Julian, fruto de su matrimonio con Cynthia Powell, y expresó arrepentimiento por no haber sido un padre presente. Julian tenía 17 años cuando su padre fue asesinado y hoy tiene 63.

Al presentar el documental en Cannes, Soderbergh declaró a la revista Variety que tanto Lennon como Ono “eran muy libres” durante la conversación.

“Me sorprendió lo abiertos y entusiasmados que estaban para hablar”, afirmó. “Todo lo que dijeron hace 45 años no solo sigue siendo relevante hoy. Es aún más relevante en términos de relaciones, política, cómo nos tratamos unos a otros”.

Las parejas que cantan juntas: historia de amor y música en el centro de la escena
Steven Soderbergh afirmó en Cannes que las palabras que John Lennon y Yoko Ono pronunciaron hace 45 años "son aún más relevantes hoy" en materia de relaciones, política y convivencia (AP)

El uso de inteligencia artificial en el documental

John Lennon: The Last Interview también fue objeto de controversia en Cannes por una decisión técnica de su director: Steven Soderbergh recurrió a herramientas de inteligencia artificial desarrolladas por Meta para crear imágenes que acompañan los tramos más filosóficos de la entrevista, que de otro modo habrían resultado difíciles de ilustrar visualmente. Esas secuencias representan aproximadamente el 10% del filme.

La noticia provocó una fuerte reacción en la industria. El propio Soderbergh anticipaba la controversia. “Sabía lo que se venía”, declaró en Cannes. “Me lo tomo muy en serio y entiendo por qué la gente tiene una respuesta emocional ante este tema”.

El director defendió su decisión apelando a la transparencia. “Le debo a la gente la mejor versión del arte que intento hacer y una transparencia total sobre cómo lo hago”, sostuvo. Las imágenes generadas por IA —que los críticos reunidos en Cannes recibieron de manera mayoritariamente negativa— no incluyen recreaciones digitales de Lennon.

El director utilizó inteligencia artificial en alrededor del 10% del documental para ilustrar segmentos filosóficos de la entrevista con John Lennon (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
El director utilizó inteligencia artificial en alrededor del 10% del documental para ilustrar segmentos filosóficos de la entrevista con John Lennon (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Soderbergh indicó que su criterio para el uso de esta tecnología es claro: “Tiene que ser necesario. ¿Es la única forma de lograr lo que quiero ver? ¿Es verdaderamente la mejor manera de hacerlo? Esa es la pregunta real”.

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