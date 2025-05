La historia de Denzel Washington y su protagónico en “Filadelfia”: el papel que no fue escrito para un actor negro

Denzel Washington rechazó modificar su personaje en "Filadelfia", resistiendo cambios basados en consideraciones raciales (TriStar Pictures)

En los años 90, la película Filadelfia se convirtió en una de las primeras producciones del cine en abordar no sólo el VIH/SIDA, sino presentar la homosexualidad desde una mirada más empática.

El drama legal, protagonizado por Tom Hanks y Denzel Washington, se centra en la historia del abogado Andrew Beckett (Hanks), quien se acercó a otro abogado, Joe Miller (Washington), para que defienda su caso.

Beckett decidió demandar a su antiguo bufete, el mayor de abogados corporativos, por despedirlo tras conocer que era homosexual y tenía SIDA.

Si bien la trama no se basa en una historia real como tal, consiste en un reflejo de la exclusión que vivían las personas con VIH positivo en ese entonces, pues eran desplazadas de sus empleos y, debido a la homofobia, la salud pública de miles no fue una prioridad por muchos años.

La película fue pionera en el cine al abordar el VIH/SIDA y la homosexualidad con empatía en la década de 1990 (TriStar Pictures)

El director Jonathan Demme no tuvo en mente a Washington cuando fue tanteando a su posible elenco. La razón era que no había pensado en un actor negro para el papel y así saltaron otros populares nombres de Hollywood.

“Nos iba a costar tanto conseguir que la gente viera una película sobre el SIDA, que esperábamos contar en el reparto con alguien que, de buenas a primeras, la sola mención de su nombre indicara a la gente que iba a haber mucho humor en esta película...“, defendió al cineasta sobre su propuesta inicial durante una entrevista con Oregon Live.

En esa misma línea, reveló en quiénes había pensado inicialmente: “En concreto, esperaba que Robin Williams o Bill Murray interpretaran a Joe Miller”.

Sin embargo, por cosas del destino, uno de los productores del film tomó el mismo vuelo que Denzel Washington y se sentó a su lado. Le mostró el guion de Filadelfia y el actor lo leyó con atención.

"Filadelfia", con Tom Hanks y Denzel Washington, narra la lucha legal de Andrew Beckett tras ser despedido injustamente (TriStar Pictures)

Había interés de por medio, pero Demme continuaba dudando sobre su elección porque no cumplía el requisito de ser un sujeto divertido que atraiga el público a los cines.

Unos días después de ese viaje, optó por llamarlo por teléfono para hablar sobre el papel. Le dijo que era importante que este personaje fuera un respiro y sacara unas risas a los espectadores, a lo que Washington no dudó de su capacidad para la comedia.

“Bueno, resulta que soy muy, muy divertido”, sostuvo con seguridad durante esa conversación telefónica.

Cabe destacar que el abogado Joe Miller no llegó a ser ese soporte cómico que el director esperaba, pues su desarrollo se dirigió hacia otro lugar: el viaje de su propia masculinidad y sus prejuicios hacia la homosexualidad.

Aunque puede ser considerado un personaje poco agradable al comienzo, la mayoría de la audiencia terminó amándolo porque el caso de Andrew Beckett caló en su propia humanidad y logró superar ese sesgo discriminatorio para abrazar una postura más sensible.

El drama legal, dirigido por Jonathan Demme, refleja la discriminación laboral sufrida por personas con VIH y el impacto de la homofobia en salud pública (TriStar Pictures)

Denzel Washington no permitió que reescribieran el papel como un hombre negro

Debido a que Jonathan Demme nunca pensó en un abogado negro como co-protagonista, evidentemente el guion estaba escrito para ser interpretado por un hombre blanco y eso se traducía en sus líneas.

Por tal motivo, se le consultó a Denzel Washington si quería modificar a algunas de esas escenas. No obstante, el ganador del Oscar decidió seguir adelante con el material original.

Así lo contó el realizador en la misma entrevista con Oregon Live: “Y yo le dije: ‘Bueno, Denzel, si tú interpretaras este papel, ¿crees que tendríamos que reescribirlo por ser de una raza distinta a la que se había previsto originalmente?’“.

La respuesta de Washington fue “¿en serio?“, a lo que Demme reflexionó y admitió que no era el mejor camino para la película. ”Y me oí decir: ‘No, no lo creo’. Y él dijo: ‘Yo tampoco’“, detalló.

El personaje de Washington trascendió la comedia en Filadelfia, ganándose el cariño del público (TriStar Pictures)

En una escena de Filadelfia, el audaz Joe Miller afirma que la justicia está obsesionada con el sexo y la orientación sexual, y es confrontado por el juez debido a este comentario.

“En este tribunal, Sr. Miller, la justicia es ciega a cuestiones de raza, credo, color, religión y orientación sexual”, se escucha decir al magistrado.

Ante la declaración, el personaje replicó con un notable sarcasmo digno de aplausos: “Con el debido respeto, señoría, no vivimos en este tribunal, ¿verdad?“.

Este papel marcó para siempre la carrera de Denzel Washington y cimentó lugar como una de las más grandes estrellas de Hollywood, pero también fue uno de esos trabajos que le dejó una lección valiosa.

La actuación de Washington en "Filadelfia" validó su destreza para interpretar personajes complejos y emotivos (Shutterstock)

“Lo que pasa con la gran escritura... [es que] tiene muchas capas. No es sólo una cosa. Lo que ves... o lo que sientes... tiene que ver con tu propia vida. Los temas son universales”, sostuvo el artista durante una conversación con el periodista Husam Sam Asi en el marco de la promoción de Fences, largometraje por el que volvió a ser candidato para el Oscar.

A sus 70 años, Washington ha sido reconocido con dos premios de la Academia, tres Globos de Oro y un Tony. Originario de Nueva York, el actor inició su trayectoria en la década de los 70 y dio un gran salto a la fama en los 90.

Además de Filadelfia (1993), sus películas más importantes han sido Malcolm X (1992), El informe pelícano (1993), Marea roja (1995), Día de entrenamiento (2001), Gánster americano (2005), El justiciero (2014).

logo Denzel Washington recibió la Palma de Oro honoraria en Cannes 2025 (SAMEER AL-DOUMY/Pool via REUTERS)

El actor fue premiado con la Palma de Oro en Cannes 2025

En la más reciente edición del Festival de Cine de Cannes, fue sorprendido con una Palma de Oro honoraria. La celebridad acudió al prestigioso evento junto al director Spike Lee.

“Este es mi hermano, aquí mismo”, expresó Lee cuando le entregó el galardón. “Esto es una sorpresa total para mí, así que estoy emocionado”, admitió la estrella de cine.

“Es una gran oportunidad colaborar con mi hermano una vez más, hermano de otra madre, y estar aquí una vez más en Cannes”, siguió en su discurso de aceptación.

Y lanzó un mensaje de concientización para los asistentes de Cannes: “Somos un grupo muy privilegiado en esta sala porque podemos hacer películas, llevar esmoquin y ropa bonita, vestirnos bien y además nos pagan por ello. Somos bendecidos sin medida. Yo estoy más que bendecido. Desde el fondo de mi corazón, ley doy las gracias a todos”.