El secreto del rejuvenecimiento de Kris Jenner: quién es el cirujano que transformó a la socialité

La socialité y empresaria fue fotografiada con un rostro visiblemente más terso y rejuvenecido (REUTERS/Instagram)

Kris Jenner desató un torbellino de comentarios tras revelar su nueva apariencia en París. En fotografías compartidas esta semana, la matriarca del clan Kardashian-Jenner, de 69 años, presumió de un rostro y cuello atribuible a alguien que fuese varias décadas menor.

El nuevo look de Jenner ha llevado a varios usuarios de redes sociales a compararla con otras famosas que también han mostrado transformaciones recientes, como la actriz Lindsay Lohan.

¿Cuál es el secreto de la dramática y favorable metamorfosis de la famosa ‘momager’?

“El doctor merece un premio”, escribió un seguidor fascinado por la transformación de Kris (Créditos: Instagram/Chris Appleton)

Según la investigación de Page Six, el artífice del cambio sería el renombrado cirujano plástico Dr. Steven M. Levine, conocido como el “maestro del facelift” en las celebridades de Hollywood.

Levine radica en Nueva York y se ha convertido en uno de los expertos más solicitados por su habilidad para realizar “mejoras de aspecto natural” tanto en el rostro como en el cuerpo, según se lee en su sitio web oficial.

Varios famosos de alto perfil ya pasaron por su consultorio con excelentes resultados, y la más reciente es la matriarca de la familia Kardashian. El dato fue confirmado a Page Six por un representante de Jenner, aunque la fuente evitó especificar el procedimiento exacto.

Levine ofrece distintos tipos de lifting facial, incluyendo el “Mini Facelift”, que “restaura la juventud y forma de la parte inferior del rostro y el cuello” con un tiempo de recuperación más corto, y el “Full Facelift”, una intervención que transforma al paciente en “una versión más joven y rejuvenecida de sí mismo”, mediante la reubicación de los tejidos profundos y la eliminación del exceso de piel.

Aunque reservada con los detalles, Jenner permitió que se conociera el nombre de su cirujano a través de un comunicado de su representante (Instagram/Chris Appleton)

Las tarifas de Levine no son accesibles para todos. Según Daily Mail, los procedimientos faciales del cirujano pueden alcanzar los 45.000 dólares o más, dependiendo de la complejidad del caso.

El nuevo look de Kris

Las sospechas de una intervención quirúrgica comenzaron a circular luego de que Jenner compartiera en Instagram varias fotos de su estadía en París.

Kris acompañó a su hija Kim Kardashian durante su testimonio judicial por el robo que sufrió en 2016, y asistió a la despedida de soltera de Lauren Sánchez en el hotel Cheval Blanc.

“Pensé que era Kim haciéndose pasar por Kris en la primera foto”, escribió un usuario en Instagram. Otro añadió: “¡Pensé que era Kim! ¡Se ve INCREÍBLE”.

Por su parte, Jenner nunca ha ocultado del todo sus intervenciones estéticas y desde sus primeras apariciones televisivas mencionaba los retoques que se hacía a lo largo de los años.

La empresaria ha admitido el uso de Botox, rellenos y tratamientos con láser (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una entrevista con E!, reveló que se sometió a un aumento de busto en los años 80 “después de tener cuatro hijos”, aunque más tarde decidió reducir el tamaño de los implantes y hacerse un lifting de senos.

En 2011, su paso por el quirófano fue documentado en el reality show Keeping Up With The Kardashians, cuando se sometió a un lifting facial completo un mes antes del matrimonio de su hija Kim Kardashian con el jugador de la NBA Kris Humphries.

Las cámaras captaron a una Kris visiblemente nerviosa en la sala de espera. “No quiero morir”, dijo entre lágrimas, mientras sus hijas la consolaban. Tras la operación, Kim le aseguró: “Mamá, te ves fabulosa. Tan hermosa”.

En 2018, Jenner también mostró su cirugía en el lóbulo de la oreja en el mismo programa. Por sus propios comentarios, también se sabe que ha usado “botox, rellenos y tratamientos con láser” en algún momento.