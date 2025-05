Tom Cruise tardó décadas en preparar la escena de acción más temeraria de su carrera

El tráiler oficial de "Misión Imposible - Sentencia Final"

Tom Cruise lo ha hecho otra vez. A sus 62 años, el actor vuelve a demostrar por qué es uno de los intérpretes más comprometidos (y temerarios) de Hollywood.

En Misión: Imposible – La sentencia final, la octava entrega de la saga que protagoniza desde 1996, Cruise realiza una de las acrobacias más peligrosas de su carrera: maniobrar sobre las alas de un avión en pleno vuelo, una hazaña que, según él mismo confesó, tardó décadas en preparar.

La escena en cuestión muestra a Ethan Hunt, el personaje de Cruise, colgado de las alas de una avioneta biplano mientras esta ejecuta maniobras aéreas a velocidades cercanas a los 150 kilómetros por hora.

Para rodar esta escena, Cruise se expuso a ráfagas de viento de más de 140 kilómetros por hora. (Paramount Pictures and Skydance)

En una entrevista con The Tonight Show Starring Jimmy Fallon emitida este 19 de mayo, el veterano intérprete explicó cómo surgió la idea.

“Recuerdo haber visto imágenes en blanco y negro de los primeros días del wing walking, y pensé: ‘Me encantaría hacer eso’. Era un niño”, contó entre risas.

Ese sueño de infancia se transformó en una obsesión profesional. Con su licencia de piloto en mano y décadas de experiencia volando distintos tipos de aeronaves, Cruise buscó la oportunidad perfecta para llevar al cine una secuencia de ese estilo.

La encontró junto al director Christopher McQuarrie mientras desarrollaban Misión: Imposible 8.

“Queríamos hacer algo en el aire”, dijo Cruise. “Elegimos la avioneta, y como sé pilotarla, empezamos a ver cómo lograr una sensación de gravedad cero entre las alas y qué podíamos hacer con eso”.

La película incluye también una escena submarina que requirió uno de los tanques más grandes del mundo. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Una proeza física y mental

Claramente, llevar el sueño de Cruise a la realidad requería mucha preparación técnica, física y de seguridad. La acrobacia era tan peligrosa que un grupo de wing-walkers profesionales le recomendó al actor que desista.

Tom insistió en realizar la acrobacia él mismo, aunque no imaginaba lo difícil que iba a ser conservarse alerta fuera del biplano. El viento golpeaba su cuerpo a velocidades entre 100 y 145 millas por hora.

“No sé si alguna vez has sacado la mano por la ventana a unos 145 kilómetros por hora”, bromeó con Fallon. “Multiplica eso por dos y siente la fuerza. Fue bastante intenso, tengo que decirlo”.

La escena tardó décadas en concebirse y más de un año y medio en planificarse técnicamente (Paramount Pictures)

Uno de los mayores obstáculos fue la dificultad para respirar. “No me di cuenta de que con esa cantidad de aire golpeándote no puedes respirar. Así que tuve que encontrar la forma de tomar el viento y respirar aquí abajo”, explicó Cruise, inclinando el torso para ilustrar la técnica que desarrolló.

“Y cuando el avión se pone boca a bajo, el motor también se apagaba”, añadió el actor mientras su interlocutor se cubría el rostro con las manos por la preocupación. “Y bueno, mientras estaba ahí dijimos ‘veamos cuánto tiempo podemos sostener esto‘”.

La preparación detrás del riesgo

Aunque la secuencia fue planeada con detalle durante un año y medio, Cruise aseguró que “tomó décadas lograrlo, honestamente”; considerando la experiencia que ganaba el actor en cada proyecto y el análisis personal de lo que quería lograr a futuro.

Cada experiencia de Cruise en escenas aéreas sumó informción para desarrollar la acrobacia del biplano (Archivo: Paramount Pictures)

También era imprescindible esperar al desarrollo de tecnología de cámaras para filmar escenas en el aire, mientras Cruise fortalecía su cuerpo con otras pruebas físicas extremas.

Estar ahí arriba requería mucha energía. “Es como el entrenamiento de pesas más intenso que hayas hecho”, comparó el actor. “¿Alguna vez levantaste una pesa que no podías volver a alzar? Eso es lo que se siente después de unos minutos en el ala”.

En otra entrevista con Collider, el director McQuarrie confesó que el rodaje los tenía en alerta todo el tiempo. Debía cronometrar el tiempo que Tom pasaba en el ala para que sea lo suficientemente seguro para todo el equipo. El tope era 12 minutos. Algo más que eso y Cruise estaría tan agotado que no tendría fuerzas para voler a entrar a la cabina.

“Hubo veces en que no podía regresar por sí mismo, y no se puede aterrizar el avión si él sigue en el ala”, explicó McQuarrie. “En algunos vuelos quedábamos cortos de combustible mientras él seguía ahí arriba. Era como ver una película de Misión Imposible en la vida real”.

Para coordinar la escena, Cruise y el director utilizaron señales manuales debido al ruido y la fuerza del viento. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Misión: Imposible – La sentencia final tuvo su estreno mundial el 14 de mayo en el Festival de Cannes, donde fue ovacionada durante cinco minutos en el Grand Théâtre Lumière.

La película llegará a los cines el 23 de mayo en Estados Unidos y el 22 en América Latina.