Sean Baker y el inesperado éxito de Anora: “No teníamos expectativas de ninguna victoria en los Oscar”

Anora triunfó en Cannes y los Oscar, obteniendo cinco estatuillas, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección (Crédito: Universal Pictures)

Con una historia alejada de los moldes tradicionales y un enfoque profundamente personal, Anora no solo sorprendió al obtener la Palma de Oro en el Festival de Cannes, sino que también arrasó en los premios Oscar, donde recibió cinco estatuillas, incluidas Mejor Película y Mejor Dirección para Sean Baker.

El cineasta, reconocido por su narrativa auténtica y estilo independiente, reconoció que aún le cuesta asimilar el impacto del reconocimiento.

Sean Baker, en diálogo con la revista Empire, confesó: “Es muy surrealista, porque no teníamos expectativas de ninguna victoria en los Oscar“.

Sobre la inesperada recepción en Cannes, Baker explicó que estaban felices solo de competir: “Pensamos: ‘De ninguna manera podríamos ganar, porque es una comedia, y es raro que eso suceda en Cannes‘. Cuando ganamos, me tomó tiempo asimilarlo. Todo lo que sucedió después fue alucinante”.

La película, realizada con un presupuesto de apenas USD 6 millones, cuenta la historia de una joven trabajadora sexual atrapada entre intereses familiares y políticos tras casarse con el hijo de un oligarca ruso.

Su tono mordaz, íntimo y profundamente humano la convirtió en una propuesta atípica dentro del circuito de premios, pero irresistible tanto para la crítica como para el público. Mikey Madison, quien recibió un BAFTA y un Oscar por su interpretación, fue otra pieza clave en la resonancia emocional de la película.

Mikey Madison recibió un BAFTA y un Oscar por su interpretación en Anora (REUTERS/Daniel Cole)

De los videos de bodas a la cima del cine

La inspiración para Anora surgió en un contexto inesperado: los años en que Baker trabajó como editor de videos de bodas en Brighton Beach, Nueva York.

Aquella experiencia dejó una marca imborrable en su mirada cinematográfica. “Me presentaron a ese mundo y pensé: ‘Esto es especial’”, recordó sobre los inicios que más tarde germinarían en su obra más premiada.

Sean Baker y su esposa Samantha Quan, atravesaron juntos un proceso emocional intenso que marcó la producción de Anora (REUTERS)

El camino hacia el éxito, sin embargo, no estuvo exento de dificultades. “Pasé por una crisis haciendo la película. Fue un viaje realmente emocional para mí y, tal vez, para mi esposa (la productora de Anora, Samantha Quan)“, reveló el director de 54 años a Empire.

Aun así, una vez iniciado el rodaje, el equipo logró mantener el foco y avanzar con firmeza: “En el momento en que llegamos al set, nos enfocamos en hacer la mejor película posible. Hubo contratiempos y baches de velocidad, pero en su mayor parte, las cosas salieron bien”.

Éxito y exposición

A pesar de la ovación general, el director también sintió el peso de la exposición pública. “Cuando ganas, también generas odio. Algunos dicen: ‘No debería haber ganado’ o ‘Es la película más débil Sean Baker‘, y eso me afecta, porque soy muy susceptible a esos comentarios”, reconoció.

En medio de esa tensión, Baker recibió el respaldo de otros cineastas, entre ellos Daniel Scheinert y Dan Kwan, ganadores del Oscar por Everything Everywhere All at Once en 2023, quienes compartieron con él un consejo que recibieron de Guillermo del Toro: “Ignora todo el odio que se te presentará”.

Quentin Tarantino presentó el Oscar a Mejor Dirección, marcando un momento especial para Sean Baker (REUTERS)

El momento más significativo de la ceremonia de los Oscar fue, sin duda, la entrega del galardón a Mejor Dirección. Baker lo recuerda por un detalle particular: la presencia de Quentin Tarantino como presentador.

“Quentin Tarantino me inspira. Así que cuando lo vi salir, pensé: ‘Esto va a suceder’. Fue la única vez en mi vida que me sentí seguro de que algo positivo pasaría”, relató Baker a Empire.

La presión del siguiente paso

Con el foco internacional puesto en su próximo proyecto, Baker no ocultó la tensión que esto le genera: “Estoy preocupado porque ahora hay mucha presión sobre la próxima película, e intencionalmente no voy a hacer lo que todos quieren que haga. Voy a ir en la dirección opuesta. Y eso también me da miedo”, afirmó.

Esa decisión de no seguir el camino esperado no es nueva en su carrera. Desde Tangerine (2015), rodada íntegramente con un iPhone, hasta la crudeza sensible de The Florida Project (2017), Baker desarrollo una filmografía que desafía los estándares de la industria.

Baker enfrenta la presión de su próximo proyecto y aseguró que tomará un rumbo opuesto a las expectativas (REUTERS/Daniel Cole)

“Willem Dafoe estaba interesado en hacer The Florida Project debido a Tangerine”, recordó, destacando cómo sus obras anteriores pavimentaron el camino para nuevas oportunidades.

Diez años después de aquel punto de inflexión, el director mantiene intacta su visión: “Me tomo mi filmografía muy en serio y estoy muy contento con los últimos diez años. Todas las películas se hicieron sin ningún compromiso. Pude hacer exactamente lo que quería hacer”, aseguró.

Una voz singular en el cine contemporáneo

Sean Baker logró consolidarse como un cineasta independiente fiel a su visión, combinando realismo, espontaneidad y atención a los marginados.

Anora confirma que el cine personal y sin concesiones aún puede emocionar al mundo. A pesar de la presión por lo que viene, Baker sigue guiado por una convicción inalterable: contar historias auténticas, sin importar el riesgo.