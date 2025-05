Kali Uchis transformó el duelo por la muerte de su madre en arte, con un álbum que honra la vida y la pérdida

La cantautora estadounidense Kali Uchis, es aclamada con canciones de gran alcance mundial, como "Telepatía" o "Moonlight" (Kali Uchis – Telepatía)

“Hay una dualidad en la vida que puede ser devastadora y hermosa al mismo tiempo. Perdí a mi madre poco después de traer a mi hijo al mundo”, compartió la cantante Kali Uchis en una entrevista reveladora con Marie Claire para la portada del mes.

En sus palabras, la maternidad fue un viaje de emociones encontradas: un camino trazado entre la alegría inconmensurable de dar vida y el dolor agudo de despedirse de su propia madre. Karly Marina Loaiza, conocida mundialmente como Kali Uchis, es una voz inconfundible en la música contemporánea, y ahora sus experiencias personales resuenan en sus canciones y cada aspecto de su vida diaria.

La relación entre Kali Uchis y su madre se fortaleció mientras enfrentaban juntas las heridas del pasado (AP)

Dualidad de la maternidad: alegría y pérdida

El mismo día que celebraba su baby shower, la artista oriunda de Virginia (Estados Unidos) recibió la devastadora noticia del diagnóstico de cáncer de pulmón de su madre. Esta experiencia transformó su embarazo en un periodo de profunda significancia, donde “cada paso era un recordatorio de que podía perderla, pero elegí ser optimista”, confesó.

La complejidad de estos sentimientos la llevó a reflexionar sobre su relación con su madre, un vínculo que se fortaleció a medida que ambas trabajaban para sanar las heridas del pasado.

A pesar de las dificultades, rememora con cariño los momentos compartidos con su madre: “Disfrutaba sintiendo mi vientre. Vivió lo suficiente para conocer a su nieto”. La presencia de su hijo no solo trajo felicidad a su vida, sino que también cumplió el deseo de su madre de conocer al pequeño antes de partir.

La cantautora además expresó que “cuando te convertís en padre, adquirís más compasión por tus propios padres”. Al reflexionar sobre sus propias experiencias, admitió que su infancia no fue fácil, con una relación tensa con ambos progenitores y algunos momentos oscuros, como vivir en su coche durante un tiempo.

Sin embargo, estas experiencias nutrían el entendimiento mutuo con su madre, permitiéndoles llegar a un lugar de paz antes de su partida.

El contraste entre los desafíos del pasado y el presente amoroso, marcan el enfoque de crianza de la cantante (Instagram @kaliuchis)

Sanación a través del álbum “Sincerely”

Para Kali Uchis, la música no solo fue una carrera, sino una vía de escape y un santuario emocional. Enfrentando el desafío de su maternidad y la pérdida inminente, volcó sus emociones más íntimas en su nuevo álbum, Sincerely.

Descrito como una colección de cartas sonoras, cada canción es “un relato sincero” que captura los matices de su experiencia reciente. La productora también reflexionó: “Dar vida a mi hijo me inspiró a escribir ‘ILYSMIH (I Love You So Much It Hurts)’ justo después de su nacimiento”. El álbum refleja la transición de sus emociones, desde la vulnerabilidad de sus primeros años hasta las complejidades de la maternidad.

La creación de Sincerely se extendió durante más de dos años, tiempo en el que el mundo de Kali Uchis cambió drásticamente. “Hay una canción para cada estado de ánimo, cada lector”, explicó, subrayando que cada pista funciona como un mensaje para diferentes receptores.

El proceso creativo, aunque desafiante, fue una forma de explorar y transcribir sus propias emociones, dándole voz a sus pensamientos más profundos.

El álbum "Sincerely" capta las emociones vividas por la artista, tras perder a su madre y darle la bienvenida a su hijo (Kali Uchis - ILYSMIH)

La crianza: una nueva experiencia

“Ser madre fue más revelador que cualquier otra cosa”, admitió. Con un concepto maternal centrado en estar presente y fomentar una fuerte base emocional para su hijo, planteó: “Nuestra conexión es algo que realmente no puedo explicar; es familia, es hogar”.

Asimismo, la visión de Kali Uchis hacia la crianza se distancia mucho de las experiencias que tuvo de niña. Desea brindar a su hijo un entorno seguro y lleno de amor, donde la presión por “ser fuerte” no sea una imposición diaria.

Con sinceridad reflejó: “Ahora puedo tomarme el tiempo para estar con mi hijo y trabajar desde casa tanto como puedo”. A diferencia de su madre, quien volvió al trabajo poco después de tenerla, ella se siente agradecida de poder ofrecer a su hijo una infancia con menos urgencias, y más afecto y cercanía.

Reflexiones sobre su legado y futuro

A través de su música y vida, la compositora se esfuerza por rendir homenaje al legado de su madre mientras define su propio camino. “Quiero que mi hijo crezca sintiéndose amado y seguro”, explicó, reflexionando sobre sus propias enseñanzas y expectativas.

Es consciente de la necesidad de equilibrar la aspiración profesional con la dedicación familiar, una lección aprendida de su madre entre sus obligaciones laborales y personales. Ahora, Karly Loaiza aspira a que su hijo tenga “una vida hermosa y fácil, llena de disfrute, descanso y amor”.

En su charla para la portada de Marie Claire, Kali Uchis reflexionó sobre el aprendizaje profundo que trae la maternidad y cómo conecta con su propia crianza (Portada de Marie Claire)

Desde las primeras cartas que su madre le escribió cuando aún era un bebé, Kali Uchis aprendió el valor de las palabras y la memoria. “Ahora escribo cartas a mi hijo, y su padre también”, reveló.

Mediante esas cartas buscan perpetuar el cariño y conexión, un legado de amor que espera sea recordado y atesorado por las generaciones futuras. “Quiero que otras mujeres sepan que está bien no poner a todos los demás primero... Esta vida es nuestra, debemos vivirla como queremos”, concluyó sobre su filosofía de vida.