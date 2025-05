Kali Uchis, Karol G, Sebastián Yatra y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

A un año del éxito de 'Orquideas', Kali Uchis estrena un nuevo álbum de estudio, 'Sincerely' - crédito Daniel Cole/REUTERS

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan nuevas producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante esta Semana Santa, varias figuras a nivel nacional e internacional se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos durante la última semana.

Alkilados estrena su álbum ‘KOA’

La banda pereirana presenta su tercer larga duración (que traduce “guerrero”, “valiente” o “audaz” en el dialecto hawaiano), definiendo una nueva etapa del grupo en la que buscan honrar la resiliencia, la autenticidad y su crecimiento artístico.

Compuesto de 13 canciones, es un recorrido por los sonidos contemporáneos, en el que el grupo une fuerzas con la nueva generación de músicos, compositores y productores colombianos. Contiene colaboraciones con Zaider, Jhay P, Luister La Voz y Beepohlar, los cuales aportan frescura a esta lista de canciones que navega por el afrobeat, el reggae o el reguetón, y se aventura en géneros como el bolero, la bachata y el pop.

Willy García celebra el Día de la Madre con “Todavía Te Veo”

Como una celebración de la festividad, el maestro de la salsa romántica presenta el primer adelanto de su próximo larga duración Viviendo, con la que rinde tributo a su propia madre, Marina.

“Esta canción la escribí llorando, sintiendo en mi alma el regalo inmenso de tener a mi mamá viva. Desde niño supe que la música era mi puente al corazón de la gente. Pero nunca imaginé que un día escribiría algo tan íntimo como esto. Cada lágrima que rodó al componerla lleva un pedacito de mi gratitud y mi amor por mi mamá. Esta es mi invitación a que no demos por sentado que las personas que nos dieron la vida estarán ahí para siempre. Tenemos que valorarlas, abrazarlas, demostrarles todo el amor mientras podamos hacerlo”, confesó el cantautor en un comunicado de prensa.

Jessi Uribe presenta “El Bochinche”

El santandereano celebra el desahogo, el desorden y la sinceridad cruda de una noche de fiesta en su más reciente sencillo. La letra narra la historia de alguien que, cansado del reproche en casa, decide dejarse llevar por la fiesta, el alcohol y la compañía de quien sí lo valora. Con frases jocosas como “Prefiero que me jodan unos tragos a que me jodas tú” o “no era una, eran two”, la canción juega con el humor, el despecho y el desenfreno.

El videoclip fue grabado en Cartagena, en la discoteca La Chula, y dirigido por Disuart, con producción de Edwin Jaimes. Según manifestó el equipo del artista, no hubo libreto durante la filmación, priorizando la espontaneidad.

Karol G sorprende con “Milagros”

El estreno de Mañana fue muy bonito en Netflix no vino solo, pues la Bichota tuvo la oportunidad de inlcuir una nueva canción en la que sorprende alejándose del género urbano y mostrando influencias de la música andina.

“Les dejo por aquí para que la escuchen cuando se despierten”, fue el anuncio que dejó en sus redes sociales el 8 de mayo en la mañana.

Kali Uchis estrena su nuevo LP ‘Sincerely’

La colomboestadounidense sorprende con el estreno deus larga duración número cinco. Luego de incursionar en los ritmos latinos en Orquideas, la cantautora vuelve a explorar una sonoridad más ligada al R&B, oscilando entre la rítmica Fall Apart y la más contemplativa Heaven is a Home….

“Es el trabajo más existencial y honesto que he hecho hasta ahora”, dijo la cantante en una reciente entrevista con 10 Magazine.

Greeicy transforma la maternidad en arte a través de la gratitud con su sencillo “Limonar”

Luego de una serie de colaboraciones, Greeicy presenta su primer sencillo del año en el que reluce su lado más reflexivo y contempla cómo el éxito profesional puede desconectarte de las pequeñas cosas de la vida, así como el papel de la maternidad y del impacto que tiene en su vida su hijo Kai.

“La canción habla de todas esas cosas que uno empieza a cumplir en la vida, en la que vas con el afán de cumplir objetivos y en el camino vas encontrando nuevos sueños y en un momento miras para atrás y dices ‘‘¿por qué empecé yo a hacer esto? ¿cuál era el objetivo?’", comentó la caleña en un comunicado de prensa.

Sebastián Yatra presenta “Disco Rayado”

El último sencillo del antioqueño antes del lanzamiento de Milagro en plataformas digitales, surgió según el artista de una etapa de introspección y catarsis, donde decidió transformar el dolor en energía creativa. El resultado es un tema que equilibra melancolía y frescura, con una producción impecable que mezcla guitarras nostálgicas y beats modernos. El videoclip, por su parte, tiene vibras propias de los años 80 en su realización.

Camilo fue el invitado de Luis Cortes en su nueva canción “Desármate”

El colombiano fue invitado por una de las promesas en ascenso del flamenco pop en España para cantar juntos un tema que pone palabras al duelo amoroso y a ese proceso complejo de dejar ir a alguien que todavía duele.

La colaboración entre Luis Cortés y Camilo surgió de una bonita casualidad, pues según dio a conocer el equipo del paisa, su hija Índigo escuchaba con frecuencia las canciones del primer EP de Luis, Dolores, hasta el punto de preguntarle a su padre por qué ese chico cantaba con tanta tristeza. Eso despertó la curiosidad del artista y tiempo después, surgió la colaboración durante una sesión en Miami.

The Kooks presenta su nuevo álbum ‘Never/Know’

La agrupación británica The Kooks hace su regreso con su séptimo trabajo de estudio, en el que la frescura del dúo conformado por Luke Pritchard y Hugh Harris se mantiene entre melodías pegadizas, una base rítmica juguetona y composiciones caracterizadas por su tono animado y optimista. Never Know, Sunny Baby, Compass Will Fracture y Doncella fueron los cortes de difusión elegidos por la banda.