De la ficción a la realidad: interpretó a un policía en la célebre serie CHIPs y luego se convirtió en uno

La presentación de Chips

Erik Estrada, el actor de ascendencia puertorriqueña que se convirtió en ícono televisivo en los años 70 al interpretar al agente Francis Llewelyn “Ponch” Poncherello en la serie “CHiPs”, logró transformar su papel en la pantalla en una vocación real al convertirse en agente de policía en la vida real.

A los 67 años, en 2016, prestó juramento como oficial de reserva en la ciudad de St. Anthony, Idaho, Estados Unidos, un paso que marcó uno de los momentos más significativos de su vida. “Hoy es uno de los días más especiales de mi vida”, afirmó tras la ceremonia frente al alcalde Neils Thueson.

El sueño de ser policía, desde la infancia

Estrada creció en el Spanish Harlem de Nueva York, donde, tras la separación de sus padres, su madre comenzó a salir con un detective llamado Pete Panos. Este vínculo sembró la semilla de su deseo de infancia: convertirse en agente de policía, declaró el actor en una entrevista con Fox News Digital recientemente.

Erik Estrada dejó la actuación para combatir delitos contra menores en la vida real

El giro hacia la actuación ocurrió en la escuela secundaria, cuando se unió a un club de teatro para acercarse a una compañera. “Me picó el gusanillo de la actuación”, recordó Estrada en esa misma entrevista. Pero siempre le prometió a su madre que, si no lograba vivir de la actuación antes de los 30, volvería a Nueva York para cumplir su meta de ser policía.

De la fama televisiva a la lucha contra los delitos digitales

Tras alcanzar el estrellato con “CHiPs”, serie emitida entre 1977 y 1983, y luego de años de trabajar en telenovelas, películas y reality shows, Estrada decidió cumplir su antigua vocación. En 2008, se unió como oficial de policía de reserva en Muncie, Indiana, donde patrullaba tres noches a la semana. “Durante tres años, me quedé con ellos”, explicó a Fox News Digital.

Más tarde, en 2009, el sheriff Mike Brown lo reclutó como ayudante del sheriff a tiempo completo en el condado de Bedford, Virginia, donde se integró al grupo ICAC (Internet Crimes Against Children). Este organismo lucha contra los delitos sexuales contra menores en línea, un tema que afectó profundamente al actor. “Me molesté mucho cuando vi lo que vi, porque mi hija tenía 7 años en ese momento. Me enfureció”, dijo Estrada al recordar su primer contacto con material de pornografía infantil.

El exprotagonista de "CHiPs" jurado como oficial de reserva en St. Anthony, Idaho (@erikestradaofficial)

Safe Surfin’ Foundation y el trabajo encubierto

Estrada también fue nombrado portavoz de la Safe Surfin’ Foundation, organización dedicada a educar sobre la seguridad en internet y detectar depredadores sexuales. En su rol, ayudó a establecer puentes entre la fundación y fuerzas policiales locales. Fue precisamente a través de esa vía que, en 2016, contactó por correo electrónico al jefe de policía de St. Anthony, Terry Harris, quien al principio creyó que se trataba de una broma.

El juramento en Idaho fue una continuación lógica de su compromiso. Estrada expresó su orgullo y publicó una imagen con su uniforme oficial y una moto Harley-Davidson, escribiendo en Twitter: “Es un honor para mí y para mi compañero Daryl Williams, ahora servimos al Departamento de Policía de Saint Anthony. Con orgullo”.

Como oficial, se unió al Departamento de Delitos contra Menores en Internet, reafirmando su compromiso con una causa que considera urgente. “La educación es la mejor protección, especialmente en internet”, declaró al Idaho State Journal.

Erik Estrada en CHIPs

A medida que se hacía más conocido en su rol policial, Estrada comenzó a experimentar dificultades debido a su fama como “Ponch”. “Cada vez que salgo de esa situación, la gente me pide fotos y autógrafos. Ya no puedo hacer eso”, reconoció en entrevista con Fox News Digital. Esta visibilidad lo obligó a realizar tareas encubiertas y evitar la exposición.

Actualidad: entre la fe, la comunidad y la televisión

Ya con 76 años, Estrada no se ha retirado del todo. Continúa vinculado a la aplicación de la ley, colaborando con la Oficina del Sheriff del Condado de Frederick, donde trabaja encubierto en investigaciones digitales. Utiliza identidades falsas en línea para atrapar a depredadores, en acciones que describió así: “Mientras te hablan, creen que le hablan a Kimmy, de 13 años y medio. Una vez que les dices tu edad... si dan el paso, los detenemos”.

Actor y oficial de policía, Erik Estrada inspira con su transición única y su legado dual

A la par, Estrada presenta desde 2023 el reality “Divine Renovation”, un programa de mejoras en el hogar con enfoque espiritual. En su segunda temporada, filmada en Torrington, Connecticut, ayudan a veteranos, niños con discapacidades y familias en situación vulnerable. “Es una temporada fantástica. Tenemos un segmento con estos perros de servicio para personas con TEPT. ¡Un segmento increíble!”, afirmó.

El programa, disponible en plataformas como Amazon Prime, Roku y Tubi, refleja la otra cara de Estrada: la del comunitarista comprometido, que combina fe, trabajo policial y televisión. Su carrera actual muestra que, más allá de la fama, ha buscado transformar su popularidad en servicio, tanto en el ámbito público como en lo personal.