Los incómodos recuerdos que una ex estrella infantil tiene sobre Ben Stiller durante el rodaje de “Los peso pesado”

Ben Stiller tuvo un raro comportamiento con los actores más jóvenes en "Los peso pesado" (Escena de "Los peso pesado")

A pesar de que Los peso pesado (1995), la comedia de Disney, se ha convertido en una película de culto tres décadas después de su estreno, no todo fue risa detrás de cámaras.

El actor Shaun Weiss, conocido por interpretar a Josh Burnbal en la cinta, reveló recientemente que el protagonista del filme, Ben Stiller, se tomó su papel con una seriedad tan profunda que llegó a intimidar a varios de los artistas más jóvenes del elenco.

La película narra la historia de un grupo de niños enviados a un campamento de pérdida de peso durante el verano, cuya rutina se ve alterada cuando el lugar es adquirido por un obsesivo gurú del fitness, interpretado por Stiller. Pero al parecer, el actor llevó esa intensidad más allá del personaje.

Ben Stiller se convirtió en un obsesionado con el fitness en "Los peso pesado" (Escena de "Los peso pesado")

Durante su participación en el podcast Pod Meets World, presentado por Danielle Fishel, Rider Strong y Will Friedle —ex estrellas de Boy Meets World—, la estrella de The Mighty Ducks compartió anécdotas del rodaje.

De acuerdo con el artista, pese a que la cinta es una comedia infantil, Ben Stiller no parecía interpretar a su personaje con este tono, pues era bastante intenso con su papel de ser un entrenador obsesionado con el peso.

“Mantener el rostro serio cuando Ben estaba así de cerca haciendo lo suyo era difícil. Y para ser sincero, Ben no intentaba ser gracioso, era muy intenso y era aterrador. Definitivamente daba un poco de miedo. Creo que quería tener ese efecto en nosotros, y estoy bastante seguro de que funcionó con todos”, expresó.

Shaun Weiss aseguró que Ben Stiller daba miedo cuando interpretaba su papel en "Los peso pesado" (Escena de "Los peso pesado")

Asimismo, el famoso de 45 años también relató que el protagonista de Zoolander evitaba entablar vínculos amistosos con los jóvenes actores.

“Fue muy deliberado al no establecer relaciones amistosas con nosotros. No sé si eso le funcionó porque no le gustaban los niños o los niños gordos o qué, pero definitivamente tomó esa decisión. Y creo que funcionó”.

Una de las anécdotas más sorprendentes llegó al final del rodaje. Shaun Weiss se acercó a Stiller para agradecerle la experiencia de trabajar con él durante tres meses, pero recibió una respuesta inesperada.

Shaun Weiss contó que al final dl rodaje intentó acercarse a Ben Stiller, pero él no sabía quien era. (Escena de "Los peso pesado")

“Le dije: ‘Ben... esta ha sido una experiencia mágica, aprender de ti y observarte, y solo quiero agradecerte por un rodaje increíble’. Me estrechó la mano y dijo: ‘De nada. ¿Y cómo te llamas?’”, relató entre risas, sin saber aún si Stiller bromeaba o hablaba en serio.

El legado de Heavyweight ha perdurado gracias al cariño de los fans, pese a que en el momento de su estreno recaudó únicamente 17.7 millones de dólares a nivel mundial. Dado que la cinta tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares para grabarse, se consideró un fracaso comercial.

Este año, Ben Stiller y el coguionista Judd Apatow celebraron los 30 años del filme. En redes sociales, Stiller bromeó sobre el poco protagonismo del título en Disney+.

Ben Stiller bromeó sobre la perdurabilidad de "Los peso pesado" (X/Ben Stiller)

“No creo que esto vaya a estar al principio del catálogo nunca. No estoy seguro de que Disney recuerde que hicieron esta película”, escribió en su cuenta de X. Aun así, calificó ese verano en Carolina del Norte como “increíblemente divertido”.

Apatow, por su parte, compartió fotos inéditas del rodaje en Instagram, entre ellas una junto a un joven Kenan Thompson, otro de los protagonistas del elenco infantil.

Cabe destacar que Shaun Weiss, quien también participó en series como Sabrina, la bruja adolescente, Freaks and Geeks y Boy Meets World, vivió años difíciles en su adultez, marcados por la adicción a la metanfetamina y la indigencia.

Tras varios arrestos, ingresó a rehabilitación en 2018, sin embargo, fue arrestado de nuevo dos años después por robo en una vivienda mientras, según informes, estaba bajo los efectos de la metanfetamina.

Shaun Weiss tuvo varios problemas de adicción antes de volver a actuar en 2022. (Instagram/Shaun Weiss)

Pero, en 2022 celebró dos años de sobriedad. Ese mismo año, anunció su regreso a la actuación con una participación en la película Jesus Revolution (2023).

Incluso, el pasado 25 de diciembre de 2024, Shaun Weiss compartió una feliz noticia: espera su primer hijo junto a su pareja, Shannon.