La novia de Leonardo DiCaprio estalló contra los medios: “Es extremadamente molesto”

Vittoria Ceretti denunció publicamente la reducción mediática de su figura a ser "la novia de Leonardo DiCaprio" (EFE/EPA)

“Es extremadamente molesto”, resumió la supermodelo italiana Vittoria Ceretti sobre el malestar que le genera haber sido reducida a “la novia de” Leonardo DiCaprio, uno de los actores más reconocidos del mundo. La declaración no es una exageración, porque en una industria donde las etiquetas definen carreras y notoriedades, ella cuenta con una figura consolidada en el universo de la moda.

Actualmente se encuentra atrapada en una narrativa que le resta autonomía y visibilidad. “En cuanto estás en pareja con alguien más famoso, te conviertes en ‘la novia de’ o ‘la ex de’, y eso es agotador”, declaró en una entrevista reciente para Vogue y difundida por la revista Grazia.

Con 26 años y una década de trayectoria que incluye campañas para diversas marcas de renombre (como Chanel o Fendi), Ceretti no se presenta como una figura subsidiaria. Sin embargo, según ella, los medios parecen empeñados en vincular cada paso suyo al actor estadounidense, con quien fue vista por primera vez en Cannes en mayo del 2023.

Desde entonces, la pareja fue fotografiada en Ibiza, Nueva York y otros destinos, generando una avalancha de titulares sobre compromisos y posibles anillos. Frente a eso, ella responde con firmeza: “No es lindo pensar que no podés amar a quien quieras por las etiquetas que los demás necesitan ponerte”.

A pesar del ruido mediático, la modelo se mantiene firme en sus convicciones personales y afectivas. “Si sabés que se aman, entonces no hay motivo para alarmarse. Porque el amor protege y da confianza”, reflexionó, restándole importancia a las opiniones ajenas sobre el rumbo de su relación con el actor.

Desde Cannes a Nueva York, los medios siguieron su relación con DiCaprio intensamente (The Grosby Group)

Un ascenso forjado en disciplina

Antes de que su nombre apareciera ligado al de DiCaprio, Vittoria Ceretti ya era un rostro omnipresente en el circuito internacional de la moda. “Tenía 14 años cuando me presenté al Elite Model Look. Era un juego con mis primos, nunca pensé que me llamarían”, recordó.

A los 18 años ya protagonizaba una portada para la edición de Vogue, compartida con Kendall Jenner y Gigi Hadid, pero sin creerse parte del grupo aclaró: “Yo era la más joven. Me sentía como un bebé entre diosas”.

Desde entonces desfiló en las grandes capitales y trabajado con íconos como Karl Lagerfeld, a quien considera una figura paterna en su carrera: “Me tomaba de la mano con sus guantes de cuero mientras mirábamos juntos las fotos. Lo extraño mucho”, admitió la modelo.

La supermodelo inició su carrera a los 14 años y triunfó en la moda a nivel internacional (REUTERS)

Raíces italianas y afectos que sostienen

Lejos de las pasarelas, la vida de Ceretti se estructura en torno a vínculos familiares sólidos. A propósito de esto compartió: “Cuando vuelvo a casa, la primera que me espera es mi mamá, con su perro y el mío. Volver al hogar es lo mejor que hay”.

Su casa, en plena campiña italiana que construyó a los 19 años, fue su segundo gran gasto; el primero fue una propiedad para su madre. “Vivía en Nueva York y aún estudiaba, pero sabía que lo primero importante que comprara sería para ella”, reveló.

También tiene una relación cercana con su padre, que ahora vive cerca de su casa en Italia. “Soy demasiado italiana”, bromeó en el reportaje. Y además agregó: “Mis amigos, mis padres, todos cerca. Aunque la mamma es sagrada, tengo un vínculo hermoso con ellos”.

Su infancia, según relató, fue luminosa: “Pasábamos los veranos en una casa en el Lago de Garda, sin teléfonos ni iPads. Jugábamos al aire libre con mis primos, todos de la misma edad. Fue una niñez perfecta”.

En esos recuerdos no hay espacio para coronas ni cuentos de hadas. “Jamás me disfracé de princesa. Siempre fui bruja, conejo o payaso. Ni siquiera jugaba con Barbies: me la pasaba en mi cuarto con los autitos de mi hermano, escribiendo diarios íntimos”, rememoró la supermodelo.

Entre campañas de moda y vínculos familiares, la italiana valora profundamente sus raíces (REUTERS)

Miedos y la búsqueda de equilibrio

Aunque se mantiene discreta sobre su vida privada, Ceretti no teme hablar de sus temores. En sus redes sociales relató su emoción al ver un tiburón martillo durante una inmersión en Papúa Nueva Guinea. “Siempre quise ver uno. Aunque me dan un miedo atroz, también me fascinan”, planteó. Con esa mezcla de asombro y pánico define gran parte de sus pasiones: “Me atrae todo lo que es poderoso e incontrolable. Creo que soy adicta a la adrenalina”.

Mirando al futuro, se proyecta rodeada de verde, animales y una rutina serena. De acuerdo con esto, compartió su gran objetivo: “Me imagino con hijos, perros, caballos, cabras y gallinas, en un lugar con sol”.

Imagen pública vs. identidad propia

En un mundo en el que el escrutinio público puede devorar identidades, Ceretti se planta. “No me gusta hablar de mi vida privada, no porque quiera ser una imagen pura, sino porque cuidar lo que no se sabe de vos es un lujo”, confesó la reconocida modelo.

Mediante su resguardo consciente, Vittoria Ceretti se reafirma no sólo como una de las figuras más destacadas de la moda contemporánea, sino también como una mujer que elige narrarse a sí misma más allá de los reflejos que proyectan los demás.