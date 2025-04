‘American Psycho’: La próxima adaptación de Luca Guadagnino comienza a generar polémica

El anuncio de la nueva versión cinematográfica de 'American Psycho' desata comentarios entre creadores de la cinta original. (Créditos: Prime Video)

Fue en el año 2000 cuando American Psycho, dirigida por Mary Haron y protagonizada por Christian Bale, llegó a los cines. Con el tiempo, esta adaptación de la novela del mismo nombre creada por Bret Easton Ellis alcanzó el estatus de culto, a pesar de sus diferencias con el material original.

A 25 años del estreno de la película, se ha anunciado la producción de una nueva versión a cargo de Luca Guadagnino, lo cual ha generado varias dudas entre los involucrados en la primera cinta.

En entrevista con The Hollywood Reporter, Matt Ross, quien interpretó a un compañero de trabajo del personaje de Christian Bale en la primera versión cinematográfica, declaró: “Por un lado, me entristecen los remakes”.

Matt Ross, uno de los actores que participa en la película original de 'American Psycho', expresó sus dudas sobre las nuevas versiones de cintas reconocidas. (Créditos: The Dollar Theater).

Ross, que también se ha desempeñado como director de cine, comentó su sentir respecto a realizar nuevas versiones de clásicos de cine: “Personalmente me los han ofrecido en el pasado como director, y he sido muy reticente a participar en ello porque siempre me parece capitalismo mercenario y nada más”.

La cinta será una versión distinta del libro

Por su parte, Lionsgate, la compañía encargada de la nueva adaptación del libro del autor estadounidense Bret Easton Ellis, ha señalado que el proyecto de Guadagnino pretende ofrecer una nueva versión de la novela, en lugar de rehacer la película.

“Eso me parece un asunto comercial más que otra cosa, pero al estar basada en un libro puede haber múltiples interpretaciones, así que, ¿por qué no?“, comentó Ross.

Es posible que la nueva adaptación del libro de Easton Ellis tome un rumbo distinto respecto de la primera versión con Christian Bale. (Créditos: Amazon Prime).

Además, el actor y cineasta reconoció que el hecho de que se retome el material original desde el libro, podría funcionar de la misma manera en que cineastas llevan a la pantalla grande nuevas adaptaciones de las obras de Shakespeare.

Creadores depositan su confianza en el talento de Guadagnino

Matt también comentó que Guadagnino es un “cineasta maravilloso”, pero que el equipo tiene mucho trabajo por delante con la nueva cinta, ya que la actuación de Christian Bale “es excepcional”.

Chris Hanley, productor de la película del año 2000, también se refirió al trabajo de Luca Guadagnino: “Es un gran director. Nunca ha hecho una mala película”.

Luca Guadagnino es elogiado por los creadores de la primera versión de 'American Psycho'. (Créditos: REUTERS/Etienne Laurent)

Además, declaró que él no coincide con la gente que le llama para decirle que “es estúpido hacer” American Psycho por segunda ocasión. “Yo no soy así”, añadió.

Se desatan rumores sobre el nuevo protagonista de ‘American Psyco’

A pesar de que la elección del elenco no ha sido publicada, algunos participantes de la película de Mary Harron ya declararon sus opiniones acerca de los rumores que señalan a Austin Butler como posible protagonista del remake.

Kerry Barden, quien fue director de casting en la cinta protagonizada por Bale, considera que Butler encajaría mejor en el papel de Paul Allen, interpretado entonces por el reconocido actor Jared Leto.

Corre el rumor de que Austin Butler dará vida a Patrick Bateman, personaje que interpretó Christian Bale en la cinta del año 2000. (Foto AP/Chris Pizzello)

“Yo escogería a Austin para el papel de Leto porque es así de guapo”, comentó Barden.

Después dijo que tanto Jared como Austin son grandes actores, pero que “no todas las personas tienen esa belleza” que requiere el personaje de Paul Allen.

Por su parte, el coproductor de la película de culto, Alessandro Camon, se sumó a los elogios expresados por sus compañeros al trabajo de Guadagnino y reconoció sentir curiosidad por la nueva adaptación.

“Es un gran reto cuando alguien rehace una película que es icónica o asume un papel que es icónico”, dijo Camon, pero también opinó que eso es emocionante para los actores".

Guadagnino reconoce que la novela de Ellis es importante para él

Durante su presentación en la CinemaCon 2025, Luca Guadagnino comentó que el libro de Easton Ellis “es uno que amo profundamente, es algo que me influyó mucho”.

La próxima película, a cargo de Luca Guadagnino, traerá un elenco completamente nuevo que buscará reflejar fielmente el humor y tono de la historia.

El cineasta, reconocido por dirigir Call Me By Your Name (2018) y la reciente Queer (2024), también añadió que el guion de la nueva adaptación “está saliendo muy bien” y que está conversando con “actores muy prometedores” para interpretar los papeles principales de la película.

American Psycho cuenta la historia de un banquero neoyorquino que se convierte en un despiadado asesino en serie por las noches. Willem Dafoe , Jared Leto, Josh Lucas, Justin Theroux y Reese Witherspoon también aparecen. La película combina elementos de terror y comedia negra, ofreciendo una visión satírica de la cultura yuppie y el consumismo, con el personaje de Bale siendo excesivamente vanidoso y narcisista.