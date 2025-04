Ben Affleck no se salvó de la crítica: sus hijos lo destrozaron por una de sus películas más famosas

Ben Affleck enfrenta críticas de sus hijos tras el estreno de "El Contador 2" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Ben Affleck se encuentra en un gran momento personal tras lo que fue la ruptura amorosa con Jennifer López, con quien estuvo casado hasta enero de este año. En paralelo, el actor celebró el estreno de “El Contador 2″, la secuela del éxito que llegó a los cines en 2016.

La estrella de Hollywood asistió a la premiere junto a sus tres hijos, Violeta de 19 años, Seraphina de 16 y Samuel de 13, fruto de la relación con Jennifer Garner. Sin embargo, en el evento de Los Ángeles, reveló las duras críticas que recibe por parte de ellos.

La feroz opinión de sus hijos

En diálogo con Jimmy Kimmel Live, Ben Affleck contó como sus tres hijos han cuestionado algunas de sus actuaciones y películas: “Mis hijos son muy firmes y no censuran sus críticas”, agregando que fue una experiencia estresante.

“Se sientan a mi lado viendo una película y, mientras la pasan, dicen: ‘¡Qué horror! ¿Por qué hiciste eso?‘“, sostuvo sobre las opiniones que dejan por sus actuaciones cinematográficas. Incluso, mencionó que la película que menos les gustó a ellos fue Armageddon.

En la premiere de "El Contador 2", los hijos de Affleck elogian su actuación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Estrenada en 1998, fue la menos querida por Violeta, Seraphina y Samuel: “Mi hijo me dijo que no tiene sentido. Y yo dije que esta película no tiene lógica”, ya que fue “uno de los criterios para realizarla”.

Sin embargo, reflexionó sobre las opiniones de sus hijos y destacó esa faceta en ENews: “Si recibo una crítica positiva de mis hijos, me quedo con ella; dejo de hacerlo mientras voy ganando”.

Ben Affleck y el estreno de El Contador 2

Para el estreno de la segunda parte de la película, el actor estuvo presente con sus tres hijos, quienes en esta ocasión lo llenaron de elogios: “Les gustó de verdad. Les dije: ‘¿De verdad les gustó? Y ellos respondieron que si. Se quedaron impactados como si hubiera tenido suerte".

En la misma premiere, en Entertainment Tonight se refirió a la reciente relación rota con la cantante: “No leo mucho material en redes sociales y a veces tengo la sensación de que la gente perpetúa la idea de que quieren encontrar algo negativo de qué hablar”.

Ben Affleck habla sobre su relación con Jennifer López y su impacto familiar (REUTERS/Mike Blake)

De este modo, habló muy bien de su ex esposa: “Jennifer López es espectacular, es genial con mis hijos y tenemos una relación excelente y duradera con ellos”. “Amo a sus hijos, son maravillosos. Es una persona importantísima, tremenda y de gran integridad”, agregó en los últimos días.

Cuál es el presente amoroso de Ben Affleck

La ruptura con Jennifer López golpeó muy fuerte el entorno del actor, de quien se rumorearon distintos acercamientos a otras mujeres. En este caso, fuentes de Daily Mail dieron a conocer que Luciana Barroso, esposa de un amigo de su infancia, intentó buscarle una pareja.

Según detalló la fuente, la mujer “tiene las antenas levantadas” y aseguró que el intérprete tuvo encuentros: “Ben ha salido en un par de citas discretas, pero hasta ahora no hubo magia”.

Sin embargo, el propio Ben le habría adelantado a sus amigos que aún necesita más tiempo. En plena etapa de transición, medios estadounidenses captaron en video un afectivo abrazo con Jennifer Garner, su ex pareja y mamá de sus tres hijos, lo que desató fuertes rumores de una posible reconciliación.