Ben Affleck elogió a Jennifer Lopez y reveló cómo es su vínculo familiar tras el divorcio

Ben Affleck hizo una inusual pero enfática declaración sobre su exesposa Jennifer Lopez, elogiando su papel en la crianza compartida de sus hijos y la armonía de su familia mixta.

Durante la premiere de la película El contador 2 el miércoles en Los Ángeles, el actor y director se refirió a la cantante como “espectacular” y destacó la relación positiva que mantiene con sus hijos.

“Jennifer Lopez es espectacular, excelente con mis hijos, tiene una relación continua muy buena con ellos”, declaró Affleck en una entrevista con Entertainment Tonight.

El actor, de 52 años, comparte tres hijos con su exesposa Jennifer Garner: Violet, de 19 años; Seraphina, de 16; y Samuel, de 13. Por su parte, Lopez es madre de los gemelos Max y Emme, de 17 años, fruto de su matrimonio con Marc Anthony.

“Adoro a sus hijos. Son maravillosos”, continuó Affleck. “Ella es una persona enormemente importante, con mucha integridad, a quien quiero y por quien estoy agradecido”.

El ganador del Oscar señaló que estaba “encantado” de haber asistido al estreno acompañado por sus hijos y los de Lopez.

“Esa clase de relación que puedes construir con niños así es una alegría en mi vida”, dijo. “Esos chicos son increíbles y me alegra que esta sea una película a la que quieran venir”.

Affleck también manifestó entusiasmo por los momentos en los que la familia completa se reúne. “Me encanta cuando vienen todos los niños”, expresó.

En su conversación con los medios, criticó a los tabloides por propagar una imagen negativa de su relación con la artista.

“No leo mucho lo que se publica en línea, pero a veces tengo la sensación de que la gente quiere encontrar algo negativo de qué hablar”, comentó.

La pareja contrajo matrimonio en julio de 2022, casi dos décadas después de cancelar su primer compromiso en los años 2000.

Sin embargo, el matrimonio se resintió por la presión mediática y las exigencias profesionales, lo que llevó a una separación dos años más tarde. La disolución del vínculo se concretó en enero de 2025.

Según una fuente citada por Page Six en diciembre pasado, ambos artistas planean mantenerse en contacto por el bienestar de sus hijos.

“Tienen toda la intención de seguir formando parte de la vida del otro, aunque ya no estén involucrados sentimentalmente”, aseguró el informante. “Ben y Jennifer siguen conectados y se comunican cuando se trata de sus hijos”.

Por su parte, Lopez también ha reconocido públicamente el papel de Affleck como padre. “Es un padre increíble. Me hace llorar. Es sinceramente el mejor papá que he visto”, afirmó durante una entrevista en The View en 2023.

Y añadió: “Está presente, y eso es lo que se puede pedir: un papá presente, amoroso, que se preocupa y está todos los días. Eso es lo que es él”.

Ben Affleck confesó su temor a las citas tras su separación

Ben Affleck abordó su situación emocional tras el divorcio y reveló sentirse inseguro ante la posibilidad de iniciar nuevas relaciones.

A propósito de la promoción de El contador 2, comparó su experiencia con la de su personaje, Christian Wolff, un contador con dificultades para socializar.

“El personaje no puede coquetear, se siente muy incómodo”, explicó. “Así es para la mayoría de las personas, incluyéndome”.

Affleck describió los comienzos de las relaciones como momentos de incertidumbre: “No es fácil para nadie comprender las relaciones, sobre todo al principio, cuando intentas entender ‘¿Qué significa esta señal? ¿Me está mirando? ¿Le gusto? ¿Me van a humillar si intento algo?’”.

Durante la misma entrevista, el actor calificó su separación de Lopez como un proceso sin conflictos. “No hubo drama. Jennifer sigue siendo alguien por quien tengo mucho respeto”, afirmó.

Reconoció que ambos estaban “tratando de resolver sus vidas y relaciones”, y reflexionó sobre el impacto emocional: “Probablemente necesitábamos terapia de pareja”, dijo. “Me sentía avergonzado y vulnerable”.

La ruptura se formalizó cinco meses después de que Lopez solicitara el divorcio en agosto de 2024.

De acuerdo con TMZ, no existía un acuerdo prenupcial al momento del matrimonio, lo que obligó a las partes a negociar la división de bienes, incluyendo una mansión valorada en 60 millones de dólares en Beverly Hills.