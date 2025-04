Taylor Swift y Hugh Jackman podrían ser involucrados en el conflicto legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

Taylor Swift y Hugh Jackman están a punto de ser parte del próximo juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni (Créditos: Sony Pictures. REUTERS/Danny Moloshok. REUTERS/Caitlin Ochs)

La disputa legal entre Blake Lively y Justin Baldoni sigue escalando, y ahora podría involucrar formalmente a dos importantes personalidades de la industria del entretenimiento.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso citadas por el Daily Mail, Taylor Swift y Hugh Jackman “definitivamente serán citados esta semana” como parte del proceso judicial.

El conflicto comenzó en diciembre, cuando la actriz de 37 años presentó una demanda contra Baldoni —su coprotagonista en It Ends With Us—, acusándolo de acoso sexual y de fomentar un “ambiente de trabajo hostil”.

Blake Lively demandó a Justin Baldoni en 2024 por acoso sexual. (REUTERS)

Sin embargo, el actor de 41 años, respondió con una contrademanda por 400 millones de dólares contra de la artista y su esposo, Ryan Reynolds, por supuesta difamación. Todas las partes han negado las acusaciones.

La implicación de Taylor Swift en la disputa surgió a partir de unos mensajes de texto presentados por la defensa de Justin Baldoni, en los que Blake Lively se refería a la cantante y a Reynolds como sus “dragones”, en una clara metáfora de apoyo y poder.

Baldoni también la acusó de haber sido utilizada por Lively para presionarlo a reescribir partes del guion de It Ends With Us.

Según la demanda, Blake habría condicionado la aprobación del tráiler de la película a poder trabajar más tiempo en la edición con su propio equipo.

Justin Baldoni acusó a Blake Lively de utilizar a Taylor Swift para presionarlo. (Créditos: Jay Biggerstaff-Imagn Images. Scott A Garfitt/Invision/AP. REUTERS/Caitlin)

Además, se alega que amenazó con no contactar a Swift para autorizar el uso de su tema “My Tears Ricochet”, incluido finalmente en el tráiler del filme.

Hugh Jackman, por su parte, podría tener información clave sobre la participación de su amigo y colega Ryan Reynolds en la disputa, dado que ambos trabajaron juntos en Deadpool y Wolverine, película que comenzó a rodarse en mayo de 2023, en paralelo con la producción de It Ends With Us.

La película incluye al personaje Nicepool, que algunos han interpretado como una parodia de Justin, tanto por su apariencia como por su discurso.

A pesar de no estar formalmente nombrado en ninguna de las demandas, Jackman asistió al estreno en Nueva York del film y, según fuentes, participó en acciones de promoción cruzada con Reynolds y Swift.

Todo indica que su testimonio podría aportar contexto relevante al caso.

Hugh Jackman podría ser llamado a declarar por su relación con Ryan Reynolds tras filmar Deadpool & Wolverine (MARVEL STUDIOS)

¿Blake Lively y Taylor Swift terminaron su amistad?

Mientras la batalla legal se prepara para llegar a juicio el 29 de marzo de 2026, la relación entre Blake Lively y Taylor Swift parece haberse enfriado.

Las amigas, antes inseparables, no han sido vistas juntas desde octubre, cuando compartieron una cita doble con Reynolds y el novio de Swift, el jugador de la NFL Travis Kelce. La cantante incluso es madrina de las tres hijas de Lively.

De ser llamados a declarar, tanto Swift como Jackman deberán hacerlo bajo juramento como parte del proceso de descubrimiento previo al juicio, una fase clave donde se recogen testimonios que podrían resultar decisivos.

Taylor Swift y Blake Lively no han sido vistas juntas desde octubre de 2024. (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Blake Lively invocó la ley #MeToo para intentar desestimar la demanda

Blake Lively presentó el jueves 20 marzo una moción para desestimar la demanda de difamación de 400 millones dólares interpuesta por Justin Baldoni en su contra, argumentando que la acción legal es una represalia por su denuncia de acoso sexual.

En el documento legal, los abogados de la estrella de Gossip Girl invocaron una ley de California que protege a las víctimas de acoso sexual.

Esta legislación, firmada por el gobernador Gavin Newsom en 2023, surgió en respuesta a una ola de demandas por difamación contra mujeres que hablaron durante el movimiento #MeToo.

Blake Lively intentó desestimar la demanda de Justin Baldoni. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por si fuera poco, el martes 18 de marzo, Ryan Reynolds presentó su propia moción para desestimar el caso, calificando las acusaciones de Justin como un caso de “sentimientos heridos” y defendiendo su derecho a llamar al actor y director un “depredador sexual”.