El misterio de la muerte de una exestrella infantil hallada en un río: la actriz estaba embarazada

Aunque se realizó una autopsia, aún no se ha determinado la causa oficial del fallecimiento (Fotos: IMBD)

La trágica muerte de la actriz Sophie Nyweide, conocida por sus papeles en Noé y Margot y la boda, plantea un inquietante enigma para la policía. La exestrella infantil fue hallada sin vida el pasado lunes 14 de abril en Bennington, Vermont. Tenía 24 años y, según reveló el certificado de defunción al que tuvo acceso TMZ, ella estaba embarazada al momento de su fallecimiento.

Las circunstancias que rodean su muerte están siendo investigadas por las autoridades locales, que no descartan la posibilidad de un crimen.

A más de una semana del hecho, no se ha determinado oficialmente la causa del deceso. Si bien ya se ha realizado la autopsia, los resultados oficiales —incluyendo el informe toxicológico— aún no han sido divulgados.

Un hallazgo dramático

Según informó TMZ, el cuerpo de Nyweide fue encontrado alrededor de las 4 de la madrugada en la ribera de un río, cerca de una escuela secundaria en Bennington. Estaba junto a una estructura improvisada construida con ramas, donde se cree que había estado acompañada por otras personas.

“La policía de Bennington está investigando una serie de posibles causas, incluyendo un posible acto criminal”, reportó el medio. Un hombre estaba con Sophie al momento de su muerte y está cooperando con las autoridades, aunque no ha sido considerado sospechoso ni persona de interés.

Su cuerpo fue encontrado en la madrugada del 14 de abril cerca de una estructura improvisada junto a un río (Créditos: Instagram/shellythegibson)

Otros individuos que habrían estado con ella en el lugar están siendo localizados para ser interrogados.

La familia anunció públicamente la muerte de Sophie el 17 de abril a través de un obituario en línea. En su despedida, recordaron el entusiasmo de la artista cuando inició su paso por el séptimo arte.

“Soñaba (más bien exigía) ser actriz, sin saber que su madre también lo era. Lo hizo con una facilidad que todos admirábamos”.

También recordaron que Sophie era feliz en los rodajes: “Parecía más feliz en un set de cine, convirtiéndose en otra persona. Era un lugar seguro para ella”.

No obstante, el obituario que envió su familia también sugería que la joven estaba pasando por malos momentos.

La familia describió a Sophie como una joven muy creativa que expresaba su dolor a través del arte (Archivo)

“Muchos de sus escritos y obras de arte son hojas de ruta de sus luchas y traumas. Incluso con esos mapas, diagnósticos y sus propias revelaciones, sus seres queridos, además de terapeutas, agentes de la ley y otras personas que intentaron ayudarla, tienen el corazón roto por no haber podido salvarla de su destino”, se leía en el texto.

Las palabras de su madre

Shelly, madre de la actriz, ofreció declaraciones al medio PEOPLE el 22 de abril. Aseguró que su hija “estaba usando drogas y era una joven muy frágil”.

La mujer también manifestó que no conocía a las personas con las que Sophie estaba la noche de su muerte: “Hay una investigación abierta. Los resultados de la autopsia no están listos. Dijeron que tomaría de seis a ocho semanas. Así que no puedo decir nada con certeza”.

Pese a la especulación pública sobre posibles abusos en su infancia como actriz, Shelly negó que ese sea el tema aludido en el obituario. “Ella no fue víctima de nada dañino mientras trabajaba en Hollywood. Siempre estuvo segura en esos sets”, afirmó.

La familia de Sophie anunció su muerte a través de un obituario en línea publicado el 17 de abril. (Archivo: IMBD)

Sophie Nyweide debutó como actriz a los seis años con el rol principal en Bella (2006). En 2009 interpretó a la hija de Michelle Williams y Gael García Bernal en Mammoth. También tuvo papeles en An Invisible Sign, Shadows & Lies y Noé (2014), junto a Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins y Emma Watson. Su última aparición en pantalla fue en 2015, en un episodio de la serie What Would You Do?