Así fue el emotivo reencuentro de Chris Martin y Jin de BTS en el concierto de Coldplay en Seúl

Así fue el esperado reencuentro del líder de Coldplay y el ídolo de k-pop en el escenario de "Music of the Spheres".

Una noche cargada de emoción y música inolvidable se vivió este 19 de abril en el Goyang Stadium, cuando Jin, integrante de BTS, se unió a Coldplay sobre el escenario durante la gira Music of the Spheres World Tour.

El reencuentro entre Jin y Chris Martin marcó un momento histórico para los fans, al tratarse de la primera aparición en concierto del idol surcoreano desde que finalizó su servicio militar en junio de 2024.

El momento se produjo durante una sección íntima del concierto, en la que Chris Martin se sienta al piano para interpretar temas especiales. Allí, el líder de Coldplay invitó a un joven desde el público a subir al escenario tras leer un cartel que decía: “Hermano, elígeme. ¿Puedo cantar “The Astronaut” contigo?“.

Al subir al escenario, Jin se presentó con una mezcla de humildad y humor: “Me llamo Jin. Y soy de BTS”. A lo que Martin respondió efusivamente: “Nosotros somos Coldplay, la segunda mejor banda del mundo… y BTS, quizá la número uno, creo”.

La actuación fue un gesto simbólico, ya que Jin había interpretado esta misma canción en su último show antes de enlistarse (Captura: Instagram/@jin)

Jin reaccionó con risas tímidas al cumplido que le hizo su ídolo.

La conversación continuó con gestos de afecto y admiración por parte del cantante británico: “Te extrañamos, amigo. Estuviste en el ejército, y aún te ves tan apuesto… ¡miren a este hombre tan hermoso!”.

El artista anglosajón también recordó: “Cantamos esta canción juntos hace dos o tal vez dos años y medio en Argentina”.

Jin respondió: “Sí, hace dos años cantamos esta canción juntos. Mi última actuación antes de ir al ejército fue en el concierto de Coldplay, y ahora, mi primer concierto es otra vez con Coldplay”.

“The Astronaut”: la canción de la amistad

Tras el diálogo, ambos cantantes comenzaron a entonar “The Astronaut”. Este tema fue coescrito por Jin y Coldplay como una despedida para los fans antes de que el idol comenzara su servicio militar.

Así lo explicó Chris Martin en 2022, durante su visita a Buenos Aires: “Hace unos seis meses, uno de los miembros [de BTS] me llamó y me dijo: ‘Tengo que dejar la banda en diciembre por dos años para unirme al ejército en Corea, porque esas son las reglas allí’ (…) Y dijo: ‘Necesito una canción que me despida de todos por un ratito y les diga que los quiero’… Así que le dije: ‘OK, haremos una canción juntos’”.

La canción fue una colaboración entre BTS y Coldplay que se lanzó en 2021

La audiencia presente respondió con vítores y lágrimas al ver nuevamente a Jin sobre el escenario. El ídolo de 32 años también se quedó junto a Coldplay para interpretar “My Universe”, el track del álbum Music of the Spheres con el que nació la amistad entre la banda británica y el septeto surcoreano.

“Esto es tan conmovedor —ver a Jin actuar con los hologramas de sus hermanos menores. La próxima vez, que estén los siete, por favor”, comentaron la fanáticas de BTS.

El regreso de Jin y su participación en el concierto también sirvieron como antesala para su próxima gira mundial en solitario. Según confirmó BIGHIT MUSIC el 17 de abril, el tour RUNSEOKJIN_EP.TOUR iniciará próximamente.

La amistad entre Chris Martin y Jin se fortaleció desde que trabajaron juntos en “My Universe” en 2021 (Foto: Instagram/@jin)

Una girlband también colaboró con Coldplay

El concierto en Corea del Sur no solo tuvo a Jin como estrella invitada. El grupo femenino de K-pop TWICE también brilló como acto de apertura seleccionado para los seis shows de Coldplay en Goyang.

En su primera presentación del 16 de abril, interpretaron un repertorio cargado de éxitos como “TT”, “Cheer Up” y “Alcohol-Free”, encendiendo el estadio con su carisma.

“Es un honor abrir el concierto de Coldplay en Corea”, dijo Nayeon al público. “¿Están listos para llenar el estadio de energía antes del acto principal?”

Coldplay lanzó una nueva versión del tema "We Pray" con fragmentos en coreano interpretados por la girlband TWICE. Foto: Warner Music Corea

Luego, TWICE regresó al escenario principal para interpretar en vivo, junto a Coldplay, la nueva versión de “We Pray”, colaboración que oficialmente se lanzó el 18 de abril con versos en coreano.

En el track también participó la cantante árabe Elyanna, en una sinergia multicultural alineada con el mensaje de la canción.