El amable gesto del cantante Jin de BTS con una reportera en Corea del Sur que se volvió viral

Jin se acercó a una reportera surcoreana que sostenía los micros de la prensa y los tomó en su lugar. El acto de amabilidad provocó reacciones en redes sociales (Captura/X)

El cantante de BTS J-Hope fue dado de alta del servicio militar obligatorio surcoreano el pasado jueves, convirtiéndose en el segundo miembro del grupo en completar su deber tras 18 meses de servicio.

El artista de 30 años salió uniformado de una base militar en la provincia de Gangwon, donde fue recibido por su compañero de banda Jin y alrededor de 100 fanáticos y reporteros que lo esperaban con entusiasmo.

J-Hope, cuyo nombre real es Jung Ho-seok, agradeció a los fans por su apoyo durante su servicio y expresó su reconocimiento hacia los soldados que trabajan arduamente para proteger el país.

“Gracias a los fans, pude terminarlo [el servicio militar] de manera segura y con buena salud”, declaró.

J-Hope completó su servicio militar recibiendo el apoyo de su compañero y más de 100 fans en Gangwon (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

También mostró su gratitud a los ciudadanos de Wonju por su cálida acogida durante sus labores como instructor militar.

“Durante mis 18 meses de servicio militar, desempeñé funciones como instructor y marché mucho, así que vi a muchos ciudadanos de Wonju”, comentó. “Quiero agradecer a los ciudadanos que saludaron y animaron a los soldados. Fue muy conmovedor”.

La presencia de Jin, quien finalizó su servicio en junio, fue destacada por los medios presentes. Durante la rueda de prensa brindada por su compañero, él tuvo la amabilidad de ayudar a la reportera que sostenía todos los micros de la prensa.

El emotivo gesto de Jin hacia una reportera en la rueda de prensa de J-Hope fue aplaudido por los fans presentes (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

El músico, cuyo nombre real es Kim Seok-Jin, se arrodilló al lado de la mujer y tomó los micros para sostenerlos mientras J-Hope continuaba hablando. El gesto fue aplaudido por los presentes y destacado ampliamente por los fans de BTS en las redes sociales.

Posteriormente, se vio a Jin abrazando al otro integrante mientras llevaba en manos un gran ramo de flores, en un emotivo reencuentro que simbolizó el apoyo mutuo entre los miembros de la boyband surcoreana durante este período de servicio militar.

Hasta la fecha, Jin y J-Hope son los dos únicos miembros de BTS que terminaron el periodo de servicio militar (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

BTS entró en un receso en 2022 para permitir que sus miembros desarrollaran proyectos en solitario y cumplieran con sus obligaciones militares. Dicha decisión, anunciada por la agencia HYBE, generó gran expectativa entre los fans sobre el futuro de la banda.

Se espera que el grupo se reúna en 2025, una vez que los siete integrantes hayan completado su servicio, lo que marca un horizonte claro para el retorno de una de las agrupaciones de K-pop más influyentes a nivel global.

Actualmente, RM, Jimin, V y Jungkook continúan en servicio activo, mientras que Suga realiza su servicio como trabajador social. Con la reciente baja de J-Hope, quedan cinco miembros por concluir sus deberes militares antes de la esperada reunión del grupo.

El período de servicio militar obligatorio, que es una realidad para los hombres surcoreanos, ha sido objeto de debate público en el país, especialmente en lo que respecta a figuras de alto perfil como los artistas musicales.

Los miembros de la banda surcoreana se preparan para reunirse en 2025 tras cumplir con sus deberes militares (EFE/EPA/David Swanson)

El álbum debut en solitario de Jin

Por otro lado, se ha anunciado que Jin lanzará su primer álbum en solitario titulado Happy el 15 de noviembre. El disco contará con seis canciones, incluyendo el sencillo principal “Running Wild” y la canción pre-lanzamiento “I’ll Be There”, que estará disponible el 25 de octubre.

Según un comunicado oficial, “el álbum refleja la honesta contemplación de Jin sobre la felicidad, que tiene una importancia significativa para él. Embarcándose en un viaje para encontrar el verdadero significado de la felicidad, Jin busca compartir una sensación de calidez y confort a través de una expresión verdadera y auténtica de sí mismo como artista solista”.

Jin lanzará su álbum debut en solitario "Happy" este noviembre, destacando colaboraciones globales (REUTERS/Kim Hong-Ji)

La producción incluye colaboraciones con artistas internacionales, lo que demuestra el alcance global de Jin como solista. Entre estas colaboraciones destacan Gary Barlow de Take That, quien co-produjo y co-escribió “Running Wild”, y miembros de la banda japonesa ONE OK ROCK, que participaron en la producción de “Falling” junto con GHSTLOOP.

El lanzamiento marca un hito importante en la carrera en solitario de Jin, quien previamente ha publicado varias canciones individuales como “Super Tuna”, “Yours”, “Abyss”, y ha participado en bandas sonoras de programas de televisión coreanos. Además, trabajó en una colaboración con Coldplay para el sencillo “The Astronaut” en 2022.