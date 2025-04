El actor infantil de “El sexto sentido” brinda sus primeras declaraciones tras ser arrestado en California

Según testigos, el actor se comportó de forma agresiva durante el arresto (REUTERS/Aude Guerrucci)

Haley Joel Osment, estrella infantil de la película El sexto sentido, fue arrestado el pasado 8 de abril en un resort de esquí en Mammoth Lakes, California, por los cargos de intoxicación pública y posesión de una sustancia controlada.

El incidente, captado en videos de cámaras corporales y difundido por medios como TMZ y Page Six, rápidamente generó controversia. Las imágenes además revelaron que el actor utilizó un insulto antisemita contra uno de los oficiales que lo detuvo.

Días después del arresto, Osment emitió un comunicado público en el que expresó su remordimiento por lo ocurrido.

“Estoy absolutamente horrorizado por mi comportamiento. Si hubiera sabido que usé ese lenguaje tan vergonzoso cuando estaba fuera de mí, habría hablado antes”, declaró el actor en una disculpa enviada a People.

¿Qué pasó en el arresto?

Según los reportes policiales, la policía de Mammoth Lakes acudió al Mammoth Mountain Ski Area alrededor de las 14:00 horas, tras recibir una llamada sobre un hombre presuntamente ebrio que estaba bloqueando el acceso al telesilla del complejo.

El actor estaba bloqueando el paso de los esquidadores y parecía estar muy ebrio (Peter Morning/Mammoth Mountain Ski Area via AP

Osment se mostraba beligerante, lo que llevó a que la patrulla de esquí lo retuviera inicialmente por motivos de seguridad.

Cuando llegaron los oficiales, procedieron al arresto del actor, durante el cual se registraron momentos de tensión. En la grabación difundida por Page Six, Osment se queja de estar “siendo detenido” y responde con evasivas al ser interrogado sobre su identidad, afirmando: “Soy un estadounidense”.

Posteriormente, ya en el vehículo policial, Osment insultó al oficial que lo trasladaba a la cárcel. “Estoy siendo secuestrado por un jodido nazi”, dijo, y luego utilizó un insulto antisemita específico, el cual ha sido condenado públicamente por diversas organizaciones.

Durante la revisión corporal, un oficial encontró un billete de 20 dólares que contenía una sustancia sospechosa, que se presume era cocaína, aunque aún se espera la confirmación del laboratorio.

Tras la polémica, Osment emitió una disculpa pública diciendo estar “absolutamente horrorizado” por lo que ocurrió. (Foto: lev radin/Alamy Live News)

El fiscal del condado de Mono, David Anderson, confirmó que el actor enfrenta cargos por “posesión de cocaína y conducta desordenada”, y su audiencia de imputación está programada para el 7 de junio.

Las disculpas de Osment

A raíz del escándalo, Osment decidió romper el silencio y explicar públicamente su situación emocional, señalando que su comportamiento se debió en parte a la crisis que pasó hace poco, por la pérdida de su vivienda en los incendios forestales que afectaron Altadena, en Los Ángeles.

Según fuentes de medios licales, el actor no solo perdió su hogar sino que además su aseguradora habría rechazado la reclamación por los daños, lo que agravó aún más su situación personal.

El actor explicó que su estado emocional se ha visto afectado tras perder su hogar en los incendios de Altadena, en Los Ángeles. (REUTERS/Mike Blake)

“Pero eso no es excusa para usar esa palabra repugnante. Desde el fondo de mi corazón, le pido disculpas a absolutamente todos los que fueron heridos por esto. Lo que salió de mi boca fue basura sin sentido. He defraudado a la comunidad judía y eso me destroza”, expresó el actor en su comunicado.

En sus palabras también subrayó que desea asumir la responsabilidad por sus actos.

Antecedentes con el alcohol

En su carrera, Osment ha interpretado a personajes entrañables en filmes como Forrest Gump, Pay It Forward, Bogus y A.I. Inteligencia Artificial, además de prestar su voz en series animadas como Jurassic World: Camp Cretaceous. Sin embargo, su vida personal ha tenido altibajos, especialmente tras dejar atrás la fama infantil.

Tras alejarse de Hollywood, Osment ha pasado varios problemas relacionados con el consumo de alcohol (Photo by M. Caulfield/WireImage)

Este no es el primer incidente de Osment relacionado con el consumo de sustancias. En 2006, cuando tenía 18 años, fue arrestado tras sufrir un accidente automovilístico en el que se impactó contra un pilar de ladrillos. Las autoridades determinaron que conducía bajo los efectos del alcohol y en posesión de marihuana.

Por ese hecho, el actor se declaró inocente, pero fue sentenciado a tres años de libertad condicional, 60 horas de rehabilitación por alcoholismo, seis meses de asistencia a reuniones de Alcohólicos Anónimos y una multa de 1,500 dólares.

