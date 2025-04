Martin Scorsese: ¿Por qué el Sindicato de Escritores de EEUU ha prohibido a sus miembros participar en su próxima película?

El director estadounidense Martin Scorsese asiste a la sesión fotográfica del 'Oso de Oro Honorario', durante el 74º Festival Internacional de Cine de Berlín 'Berlinale' en Berlín, Alemania, el 20 de febrero de 2024. (Cine, Alemania) EFE/EPA/Clemens Bilan

El Sindicato de Escritores de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) prohibió trabajar en la nueva película de Martin Scorsese a todos sus agremiados. Aunque el ganador del Oscar no es directamente responsable, la WGA sí condena a la compañía productora que financiar su nueva película.

En un comunicado publicado el miércoles vía X (antes twitter) advirtieron que el productor Randall Emmett se encuentra en la “lista de huelga” del sindicato. Esto debido a que, desde 2020, Emmett adeuda pagos a los escritores del gremio.

El primer caso registrado es cuando la WGA acusó a Emmett de no cumplir con el pago de 700 mil dólares en pensiones y seguros médicos así como intereses a cuatro escritores que trabajaron en la serie de TV Pump.

El productor de la cinta de Scorsese, Randall Emmett, está en la lista negra del sindicato por retrasar pagos de los escritores EFE/Warren Toda/Archivo

“Emmett tiene un largo historial de pagos incumplidos hacia los escritores, por lo que el gremio ha presentado numerosas reclamaciones de arbitraje contra empresas de su propiedad” dijo la WGA en un correo. Añadió además que las reglas del sindicato “prohíben a los miembros trabajar o vender material literario a empresas o individuos que están en la ‘Lista de Huelga’”.

Martín Scorsese y sus representantes no emitieron ningún comentario seguido de que Randall Emmett, fundador de Converge Entertainment Group, asumiera una posición al respecto.

“Estamos pagando completamente todo en esta película y tenemos la intención de resolver el problema con el sindicato en las próximas semanas” Dijo Randall para el Times. “Nuestros representantes se pondrán en contacto con la WGA para que podamos dejar atrás este asunto que ya tiene más de seis años”.

La WGA habló a través de su abogada en jefe Leila Azari “Emmett ha dicho varias veces que va a pagar pero nunca lo ha hecho”.

Al parecer, la WGA y la producción ya se encuentran en conversaciones para evitar cualquier retraso en la película EFE/Caroline Brehman

Otros escándalos de Randall Emmett

En 2022 Emmett fue objeto de una investigación del diario The Times por acusaciones de abuso contra mujeres cercanas a él, así como acusaciones de maltratos a sus asistentes y socios, Randall negó todo, pero la información del reporte quedó registrado y está disponible para todo público en el documental de Hulu The Randall Scandal: Love, Loathing and Vanderpump del 2023.

El documental trata sobre la la relación del productor de cine y Lala Kent quien apareció en el reality show Vonderpump Rules. También investiga las diferentes acusaciones y demandas que surgieron después de la separación de la pareja así como el impacto de la relación de Emmett con su familia, más la atención mediática, que actuó como un catalizador del escándalo.

La nueva película de Scorsese contará la historia de Anna Conrad, la mujer que sobrevivió a una avalancha en 1982 REUTERS/Danny Moloshok

La próxima película de Martin Scorsese

Un reportaje del medio Deadline publicado el mes pasado informó que Martín y Emmett producirían Wall of White de la mano de Convergence Entertainment.

La película es una adaptación del libro de Jennifer Woodlief, que se basa en un documento histórico de Jared Drake y Steven Sig.

La historia trata sobre Anna Conrad, única sobreviviente de una trágica avalancha que sepultó bajo un muro blanco al resort de esquí Alpine Meadows en el año de 1982.

El desastre natural atrapó a ocho personas de las cuales solo la protagonista es la única sobreviviente, también participan los primeros voluntarios que acudieron al rescate improvisado dentro del complejo turístico.