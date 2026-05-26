El “Stranger Things” con jubilados: la nueva serie de Netflix para fans de la ciencia ficción

Este video promocional presenta la serie de Netflix 'The Boroughs: Jubilación Rebelde'. El reparto incluye a Alfred Molina, Geena Davis y Alfre Woodard.

La nueva apuesta de ciencia ficción de Netflix está dando de qué hablar entre los fanáticos del suspenso y lo sobrenatural. Se trata de The Boroughs: Jubilación rebelde, una producción impulsada por los hermanos Duffer —creadores de Stranger Things— que cambia a los adolescentes por un grupo de adultos mayores enfrentados a una aterradora amenaza extraterrestre.

Estrenada el 21 de mayo de 2026, la miniserie rápidamente se convirtió en uno de los títulos más comentados de la plataforma. Con apenas ocho episodios de aproximadamente 45 minutos, la ficción mezcla misterio, ciencia ficción, humor y drama emocional en una historia ambientada en una tranquila comunidad de retiro ubicada en el desierto de Nuevo México.

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Aunque muchos espectadores comenzaron a describirla como “el Stranger Things con abuelitos”, la serie desarrolla una identidad propia al abordar temas poco frecuentes dentro del género fantástico.

Una comunidad de retiro con un oscuro secreto

La ficción combina ciencia ficción, misterio y drama emocional en ocho episodios ambientados en el desierto estadounidense.(Créditos: Netflix)

La historia sigue a Sam Cooper, un hombre viudo interpretado por Alfred Molina, quien llega a la comunidad de retiro The Boroughs poco después de la muerte de su esposa Lilly. Lo que parecía ser un lugar apacible para pasar los últimos años de vida pronto se convierte en escenario de sucesos inexplicables y aterradores.

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Según la sinopsis difundida por Netflix, todo cambia cuando un grupo de residentes descubre que una fuerza sobrenatural acecha a los ancianos del lugar. Las criaturas tienen un objetivo perturbador: absorber la fuerza vital y el tiempo de sus víctimas.

La serie abre con la desaparición de Grace, una residente interpretada por Dee Wallace (recordada por E.T. the Extra-Terrestrial), quien es atacada por una criatura extraña. Ese incidente lleva a Sam a investigar qué ocurre realmente dentro de la comunidad.

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Alfred Molina encabeza el elenco de la miniserie de Netflix interpretando a un viudo que descubre un oscuro secreto en Nuevo México. (Créditos: Netflix)

A medida que avanza la historia, el protagonista reúne a un grupo de improbables aliados: un exmédico obsesionado con entender científicamente los fenómenos extraños, una experiodista dispuesta a destapar conspiraciones, un profesor espiritual amante del yoga y la marihuana, y una maestra de arte intrigada por misteriosas desapariciones.

El sello de los Duffer… pero con un enfoque distinto

Aunque la participación de los hermanos Duffer inevitablemente provocó comparaciones con Stranger Things, varios portales especializados remarcan que The Boroughs toma un camino diferente.

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Los residentes de The Boroughs descubren que unas criaturas extrañas buscan absorber el tiempo y la energía vital de los ancianos. (Créditos: Netflix)

Mientras la exitosa serie ambientada en Hawkins se enfocaba en la adolescencia y el paso a la adultez, The Boroughs pone en el centro temas como la vejez, la pérdida, el duelo, la memoria y el miedo al olvido. La amenaza sobrenatural funciona también como una metáfora del envejecimiento y del tiempo que se escapa.

Por su parte, una reseña de Mashable elogió especialmente la sensibilidad con la que la producción aborda la demencia y el deterioro físico de algunos personajes. La crítica señaló que los momentos más inquietantes no siempre involucran criaturas sobrenaturales, sino la vulnerabilidad emocional de los adultos mayores y el temor a perder sus recuerdos o autonomía.

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Los creadores Jeffrey Addiss y Will Matthews explicaron a Netflix que desde el inicio buscaron combinar “miedo, misterio, emoción y dramatismo”, y señalaron que trabajar con los hermanos Duffer les permitió potenciar esa mezcla de terror y sensibilidad emocional.

El reparto de The Boroughs

Otro de los elementos que más llamó la atención es el reparto de veteranos actores de Hollywood. Además de Alfred Molina, la serie cuenta con Geena Davis, Bill Pullman, Alfre Woodard, Clarke Peters y Denis O’Hare. También participa Jane Kaczmarek, famosa por su rol de Lois en Malcolm in the Middle.

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Bill Pullman forma parte del elenco de veteranas estrellas de Hollywood reunidas por Netflix. (Netflix)

La química entre los personajes ha sido uno de los aspectos más celebrados tanto por la crítica como por el público. Mashable destacó que ver a personajes de la tercera edad viviendo aventuras tradicionalmente reservadas para adolescentes aporta frescura y emoción a la serie.

La producción también apuesta por una fuerte nostalgia ochentera en su banda sonora. Canciones de artistas como Bruce Springsteen, Santana, Johnny Cash, Heart y Earth, Wind & Fire aparecen en los episodios de la miniserie.

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Los ocho capítulos de The Boroughs ya están disponibles en Netflix.