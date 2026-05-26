Jennie Garth revela que recurrió a la hipnosis para enfrentar el miedo escénico en ‘Dancing With the Stars’

Jennie Garth confiesa que la ansiedad en televisión la llevó a buscar ayuda profesional. (Reuters. ABC)

Jennie Garth compartió detalles sobre la experiencia que vivió durante su participación en el programa televisivo Dancing With the Stars, donde aseguró que recurrió a la hipnosis para enfrentar el miedo escénico que experimentaba antes de cada presentación en vivo.

Durante una reciente aparición en el pódcast Pod Meets World, la protagonista de Beverly Hills, 90210 explicó que el nivel de estrés que sentía mientras competía en el programa era considerable.

PUBLICIDAD

Garth, de 54 años, relató que la ansiedad previa a salir a la pista de baile la llevó a buscar ayuda mediante sesiones de hipnosis.

La actriz recordó que cada vez que se anunciaba su turno para bailar junto a su compañero, el bailarín profesional Derek Hough, sufría de ansiedad. Según explicó, el tratamiento de hipnosis tenía como objetivo controlar ese nivel de tensión antes de las actuaciones en vivo.

PUBLICIDAD

Jennie Garth admitió que recurrió a la hipnosis para bajar los niveles de ansiedad a la hora de salir al escenario.

“Tuve que someterme a hipnosis para no orinarme encima cuando dijeron: ‘¡Y bailando el vals! ¡Jennie Garth y su pareja, Derek Hough!’. Me da un escalofrío solo de pensarlo. No soy de los que dicen: ‘¡Eh, mírenme todos!’. No me gusta eso”, expresó.

Jennie Garth y Derek Hough participaron en la quinta temporada de Dancing With the Stars en 2007. La pareja logró avanzar hasta las semifinales y terminó en el cuarto lugar de la competencia.

PUBLICIDAD

Esa edición fue ganada por el piloto de automovilismo Hélio Castroneves y la bailarina profesional Julianne Hough, hermana de Derek.

Aunque alcanzó las etapas finales del concurso, Garth afirmó que la experiencia fue exigente tanto en el plano físico como emocional. Durante la conversación en el pódcast, señaló que sintió alivio cuando fue eliminada de la competencia.

PUBLICIDAD

Jennie Garth aseveró que se sintió aliviada cuando la eliminaron del programa. REUTERS/Daniel Cole

“Creo que ese programa… realmente me demostró lo fuerte que era. Sinceramente, y sin ánimo de ofender, me alegré mucho cuando me echaron porque no me gustaba ese tipo de estrés ni estar en el centro de atención”, dijo.

La actriz también expresó sorpresa por la permanencia del programa en televisión. Dancing With the Stars se prepara para estrenar su temporada número 35 durante el próximo otoño en Estados Unidos. Además, este año se lanzará un programa derivado titulado Dancing With the Stars: The Next Pro, conducido por Robert Irwin.

PUBLICIDAD

Garth recordó que originalmente fue invitada a participar en la primera temporada del concurso, aunque en ese momento rechazó la propuesta porque consideraba incierto el futuro del formato televisivo.

“Recuerdo que en la primera temporada me pidieron que participara, y yo pensé: ‘¡Oh, no, eso no… nadie sabe cómo va a salir esto!’. Quiero decir, me encantaba verlo, ¡pero ya lleva muchísimo tiempo en antena!”, recordó.

PUBLICIDAD

Jennie Garth afirmó que no estaba segura de que el formato tuviera tanto éxito. (Captura de video)

Y añadió: “Pero supongo que es el glamour, las lentejuelas, el viaje personal, el desafío por el que pasan los concursantes, y habiendo pasado por ello, sé que es difícil”.

El año pasado, Jennie Garth volvió a referirse públicamente a su experiencia en el programa durante una conversación con la comediante Chelsea Handler.

PUBLICIDAD

En esa ocasión afirmó que, con el paso del tiempo, ha olvidado gran parte de las habilidades de baile que aprendió durante su participación en el concurso televisivo.