La cifra millonaria que gana Bonnie Blue en OnlyFans, la joven que se acostó con 1000 hombres en 12 horas

Bonnie Blue, exreclutadora laboral británica, saltó a la fama global tras su incursión en OnlyFans en 2023 (TikTok/@bonnie_bluexxo/Instagram)

La figura de Bonnie Blue, de 25 años, cuyo nombre real es Tia Emma Billinger, ha generado una mezcla de fascinación, polémica y debate ético desde su irrupción en el mundo del entretenimiento para adultos. De origen británico y criada en Stapleford, Nottinghamshire, Bonnie se desempeñaba como reclutadora laboral antes de mudarse a Australia en 2021. Fue tras su divorcio que comenzó su incursión en el modelaje por cámara web, lo que la condujo directamente a OnlyFans, plataforma en la que empezó a publicar contenido en 2023​.

Su salto a la fama internacional se consolidó cuando protagonizó uno de los actos más controversiales jamás registrados en el sector: mantener relaciones sexuales con más de 1.000 hombres en un solo día. La hazaña, autoproclamada como un récord mundial, se convirtió en un fenómeno viral que atrajo la atención de medios globales y marcó un punto de inflexión en su carrera como creadora de contenido para adultos​.

Desde entonces, Blue ha ganado notoriedad global no sólo por el tipo de contenido que ofrece, sino por la magnitud de sus ingresos y las controversias que ha provocado. Según declaraciones suyas a DailyMail, asegura estar generando actualmente “un millón de dólares al mes” y anticipa que “el próximo mes seguirá aumentando considerablemente”​.

Blue protagonizó un acto viral al tener relaciones con más de 1.000 hombres en un día, llamándolo récord mundial

Estos ingresos están estrechamente ligados a su estrategia de marketing basada en la viralidad extrema. Blue se hizo conocida por participar en actos sexuales grupales en eventos multitudinarios. En 2023, junto a otras dos trabajadoras sexuales, participó en la Semana de las Escuelas de Australia con el objetivo explícito de acostarse con la mayor cantidad posible de graduados apenas legales para producir contenido para OnlyFans​. Posteriormente, repitió esa misma fórmula en las vacaciones de primavera estadounidenses y durante la semana de bienvenida universitaria en el Reino Unido​.

También relató un evento que incluyó la presencia de hombres con pasamontañas y múltiples sesiones con grupos de “entre 15 y 20 hombres al mismo tiempo”, describiendo el evento como “un círculo giratorio”​. Según la propia Bonnie, el evento le permitió “decir gracias a todas las personas que me han llevado hasta donde estoy” y afirmó sin titubeos: “Mi familia está muy orgullosa de lo que hago”​.

Este tipo de acciones generó fuertes críticas éticas, en particular por el foco que pone en jóvenes de 18 y 19 años, lo que ha despertado inquietudes tanto legales como sociales.

Bonnie Blue asistió al Spring Break en Cancún. (Instagram/Bonnie Blue)

En cuanto a su lugar dentro de la industria, Blue ha denunciado la hostilidad y los celos de otras actrices porno. “Hay ciertas chicas, sin importar la industria o el trabajo, que pueden ponerse celosas, lo cual es desafortunado y no es un rasgo agradable de tener”, afirmó en declaraciones a DailyMail, subrayando que esas reacciones no le afectan: “Sus historias son aburridas y las ganancias inventadas son cosa del pasado. Siempre he respaldado cada video que grabo con pruebas, y eso es lo que me distingue”​.

Asimismo, criticó el esnobismo de redes sociales de algunas colegas: “Lo basan en los seguidores en redes sociales. Creen que, a menos que tengas un millón de seguidores en Instagram, no eres nadie”, agregó. Con más de 290.000 seguidores en Instagram y 300.000 suscriptores en su página gratuita de OnlyFans y miles más en su cuenta paga, Bonnie argumenta que su éxito económico desmiente esos estándares: “Mi saldo bancario es el triple de lo que ellos llegarán a ser”​.

A pesar del escándalo que la rodea, Bonnie ha manifestado una intención filantrópica. La joven expresó su deseo de financiar tratamientos de fertilidad para personas que no puedan costeárselos, lo que señalaría un giro hacia el compromiso social desde el sector del entretenimiento para adultos​.

Desde su irrupción en la plataforma en 2023 hasta sus declaraciones recientes, Bonnie Blue ha construido una narrativa propia en torno al poder económico del contenido sexual explícito, las tensiones internas de la industria y los límites éticos del espectáculo viral, al mismo tiempo que busca redefinir lo que significa tener éxito en un espacio digital donde lo marginal puede volverse masivo.