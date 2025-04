El legado de Malcolm Young en AC/DC y cómo su sobrino Stevie mantiene viva la esencia de la banda

Con "Back in Black", AC/DC reafirma su potente sonido y la estructura rítmica que Malcolm Young consolidó, marcada por la energía inigualable que sigue resonando en cada presentación de la banda

La historia de AC/DC, una de las bandas más emblemáticas de la historia del rock, no puede contarse sin la figura de Malcolm Young. Aunque muchos de sus seguidores se enfocaron en la energía arrolladora de Angus Young, el verdadero motor que impulsó la banda desde sus inicios fue, sin lugar a dudas, el hermano mayor, cuyas contribuciones al ritmo definieron el sonido que la catapultó a la fama, destaca Far Out.

En una reciente entrevista, Angus compartió sus reflexiones sobre el legado de Malcolm y el proceso de reemplazarlo tras su trágica muerte en 2017. Su opinión fue clara: “Aunque ningún músico podría igualar la presencia de Malcolm, hay una persona que fue capaz de llenar ese vacío”. Esa persona es su sobrino, Stevie Young.

La irremplazable presencia de Malcolm Young

La magia de AC/DC fue construida sobre una base rítmica sólida, que en gran parte se debe a la destreza de Malcolm. Aunque su hermano Angus era el que brillaba en el escenario con su característico uniforme escolar y su estilo desenfadado, “fue Malcolm quien, a través de su maestría en la guitarra rítmica, cimentó la esencia de la banda”.

A lo largo de los años, muchos intentaron replicar los riffs de canciones como Highway to Hell, pero la mayoría no logró capturar ese pulso inconfundible que Malcolm dominaba como nadie.

Angus explica que la razón detrás de esto radica en la forma en que Malcolm nunca se concentró en los solos, sino en crear una atmósfera rítmica que se acoplaba a la perfección con la batería, formando un sonido único que es la columna vertebral de muchas de las canciones más exitosas del grupo.

“Malcolm era mejor guitarrista en muchos aspectos”, subraya Angus, dejando claro que su hermano no necesitaba competir por el protagonismo, porque su trabajo al ritmo era lo que realmente mantenía viva a la banda.

El desafío de reemplazar a un gigante

Stevie Young, sobrino de Malcolm, asumió su papel en la banda tras su fallecimiento en 2017 (AP/Instagram: @columbiarecords)

La muerte de Malcolm Young dejó una herida profunda en AC/DC, pero cuando el grupo decidió seguir adelante, Angus sabía que el legado de su hermano debía mantenerse vivo. La solución vino de su propio linaje. Stevie Young, sobrino de Malcolm y Angus, había sido el elegido para tomar el relevo en el escenario durante la gira de 2014, cuando Malcolm se vio obligado a retirarse debido a problemas de salud.

Según Angus, “Stevie sabe cómo debe ser, y su habilidad para interpretar el estilo rítmico de Malcolm lo hizo la única opción viable para reemplazar a su tío”.

A pesar de la tristeza de ver a Malcolm ausente en el escenario, la transición a Stevie fue relativamente sencilla. Angus describe cómo, durante las giras, se aseguraron de estar siempre en sintonía, como un equipo familiar.

“Solo se trata de sentarnos los dos y asegurarnos de estar en sintonía”, dice Angus, destacando la importancia de la química musical y humana entre ellos.

Un legado de sangre y música

Lo que hace a los Young tan especiales no es solo su habilidad para tocar música, sino la conexión profunda que comparten como familia. Desde los primeros días de AC/DC, Malcolm, Angus y Stevie entendieron que lo que los hacía únicos era su música, y el vínculo que los unía.

“Nada podría reemplazar a Malcolm, porque Malcolm es el fundador y él marcó todo el estilo”, expresó Angus con emoción, pero reconoció que Stevie sin duda puede desempeñar el papel.

Malcolm Young, fundador de AC/DC, definió el sonido rítmico que llevó a la banda a la fama (AFP)

Aunque muchos lamentan la ausencia de Malcolm, especialmente al no poder verlo más sobre el escenario, la presencia de Stevie fue una muestra de cómo el legado de los Young sigue vivo en la música de AC/DC.

Así, mientras los recuerdos de Malcolm siguen vivos en las notas de guitarra de AC/DC, la banda continúa su camino con Stevie, quien, al igual que su tío, sabe cómo hacer vibrar a miles de fans con el inconfundible ritmo que definió a la banda durante más de cuatro décadas.

El legado de los Young está en su música, y en la unión y comprensión que mantuvieron a través de los años, un vínculo que sigue tocando a quienes tienen el privilegio de escuchar sus canciones.