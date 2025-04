Britney Spears volvió a generar preocupación por un nuevo video de Instagram

La cantante subió un video emocionada por sus uñas. Créditos: Instagram/ Britney Spears

Britney Spears ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales tras publicar un video el pasado sábado desde su mansión en Calabasas, valorada en 11.8 millones de dólares.

En la grabación, la cantante aparece usando un acento británico mientras habla sobre el estado de sus uñas quebradas, una escena que ha dejado a muchos de sus seguidores preocupados.

“Son muy pequeñas. Tan pequeñas que es raro, pero tengo una uñita en el meñique. No he tenido uñas desde que estaba en séptimo grado. Estoy como… como, enloqueciendo. Son realmente pequeñas, pero ahí están”, expresó la artista de 43 años, visiblemente entusiasmada.

Britney Spears se mostró "emocionada" por sus uñas. (Instagram/Britney Spears)

Además, el video muestra a la intérprete de “Toxic” luciendo su característico maquillaje con delineador negro excesivo y extensiones rubias desordenadas, en una estética que ha generado más alarma que admiración. Con más de 156 millones de seguidores en redes, la publicación no pasó desapercibida.

En la plataforma X (antes Twitter), varios usuarios manifestaron su inquietud. “El video de Britney Spears hablando sobre sus uñas es realmente aterrador”, escribió una usuaria. Otro internauta comentó: “Eso no es Britney Spears. Sus dientes nunca se vieron así. Es como si tuviera la boca de otra persona”.

Algunos señalaron la forma infantil en la que habla: “¿Por qué habla como una niña pequeña?”, cuestionó un internauta “Desearía que dejara de hablar así”, expresó otro.

Algunos usuarios criticaron la actiud de Britney Spears. (X)

Sin embargo, otros fans ofrecieron una visión más compasiva hacia la actitud de la famosa. “Esto, en realidad, es un gran avance para ella”, escribió un fan quien explicó que Spears solía morderse las uñas debido a la ansiedad, por lo que verlas crecer podría ser una señal de mejoría emocional.

El biopic de Britney Spears está en desarrollo

Mientras tanto, Britney Spears está involucrada activamente en la producción de su biopic autorizado por Universal Pictures, aún en etapa de desarrollo. A raíz de los rumores sobre el posible elenco, el director Jon M. Chu desmintió haber considerado actrices como Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Millie Bobby Brown o Florence Pugh para el papel protagónico.

“Nada de eso es cierto. Ni siquiera hemos tenido una conversación sobre el casting”, aclaró en X el pasado 23 de marzo.

Jon M. Chu afirmó que aún no ha elegido a la actriz que interpretará a Britney Spears (REUTERS/Mario Anzuoni)

La película estará basada en The Woman in Me, el exitoso libro de memorias de la famosa publicado en 2023, por el cual recibió un adelanto de 12.5 millones de dólares. Universal adquirió los derechos del texto y del catálogo musical de la artista por una suma de ocho cifras, y el filme será producido por Marc Platt.

En noviembre de 2024, Jon M. Chu declaró a The Hollywood Reporter que Britney Spears “tiene una historia que merece ser contada como es debido” porque “hay mucho de nosotros en ella”. Asimismo, el cineasta aseguró que todavía no han escrito el guion porque quiere enviar el mensaje correcto con este filme.

“Pero en esta concepción inicial, creo que tiene mucho que ver con cómo tratamos a las personas, a los jóvenes, a las estrellas que creemos que nos pertenecen, a las mujeres, a las madres. Hay muchas cosas ahí que me encantaría explorar”, indicó.

Jon M. Chu desea explorar a profundidad la vida de Britney Spears (Chris Pizzello/Invision/AP)

Millie Bobby Brown desea interpretar a Britney Spears en una película biográfica

Millie Bobby Brown habló con Access Hollywood sobre la posibilidad de asumir el papel durante el estreno de su nueva película, The Electric State, en Los Ángeles el lunes 24 de febrero.

“Es una absoluta ícono. No me gustaría nada más que ser parte de su historia. Pero es su historia y estoy totalmente de acuerdo en que ella dé vida a su historia como ella quiera”, expresó.

Además, en noviembre de 2022, durante una entrevista en The Drew Barrymore Show, la actriz de 21 años mencionó que le gustaría encarnar a una persona real y que la historia de Britney Spears resonaba con ella.

Millie Bobby Brown desea interpretar a Britney Spears. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Creo que su historia, en primer lugar, resuena en mí. Crecí viéndola en el ojo público, viendo sus videos y entrevistas de cuando era más joven. Veo la lucha por encontrar las palabras [en sus entrevistas] y no la conozco, pero cuando miro fotos de ella, siento que podría contar su historia de la manera correcta y solo de ella”, señaló.