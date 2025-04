La verdadera razón por la que Woody Harrelson no apareció en “The White Lotus 3”

Woody Harrelson dio a conocer la razón por la que no participó en le tercera temporada de The White Lotus. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Woody Harrelson estuvo a punto de unirse al elenco de la tercera temporada de The White Lotus, pero una coincidencia de fechas con unas vacaciones familiares previamente planificadas lo obligó a declinar la oferta.

El actor se encontraba en consideración para interpretar uno de los papeles principales, ya sea Rick (finalmente interpretado por Walton Goggins) o Frank (ahora en manos de Sam Rockwell).

Sin embargo, su declinación del proyecto fue objeto de rumores que apuntaban a un supuesto desacuerdo con la política salarial del productor David Bernad, quien estipula que todos los miembros del elenco reciban el mismo pago.

David Bernad aseguró que todos los actores en 'The White Lotus' tienen el mismo salario. (Escena de 'The White Lotus')

“Todos reciben el mismo pago y utilizamos una facturación alfabética. Así conseguimos que los actores se unan al proyecto por las razones correctas”, explicó el productor en una entrevista con el medio The Hollywood Reporter.

Incluso, fuentes cercas al medio aseguraron que Harrelson intentó renegociar su salario directamente con el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, lo que llevó a la producción a optar por otro actor.

Pero, en una declaración enviada a The Daily Beast, Woody Harrelson aclaró que su decisión fue estrictamente personal y no tiene algo que ver el salario que se le ofreció.

“Estaba listo para hacer White Lotus y muy emocionado. Desafortunadamente, el calendario de producción cambió y coincidió con unas vacaciones familiares ya programadas, lo que me obligó a tomar una decisión extremadamente difícil”, explicó.

Woody Harrelson aseguró que debido a los cambios en el calendario de rodaje no pudo estar en The White Lotus. (REUTERS/Stephane Mahe)

Aunque el actor admitió que dejar ir la oportunidad de estar en la tercera temporada de The White Lotus, no dudó en elogiar el trabajo de Sam Rockwell como Frank.

“Aunque todo pasa por algo, porque no podría haber hecho un trabajo tan fantástico como Sam, que lo está haciendo increíble”, indicó.

La tercera temporada de la aclamada serie creada por Mike White concluye este domingo con un episodio especial de 90 minutos, el más largo en la historia del programa

El reparto incluye nombres destacados como Parker Posey, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Natasha Rothwell, Carrie Coon, Patrick Schwarzenegger y la estrella del K-pop Lisa de BLACKPINK.

The White Lotus ha sido una de las series más premiadas de los últimos años, acumulando 15 premios Emmy en sus dos primeras temporadas, incluido el galardón a Mejor Miniserie para la temporada inaugural.

White también actúa como guionista, director y productor ejecutivo, junto a David Bernad y Mark Kamine.

"The White Lotus" ha ganado 15 premios Emmy desde su primera temporada (REUTERS/Mario Anzuoni)

Revelan los salarios del elenco de “The White Lotus”

El productor David Bernad aseguró que la producción mantiene una política de igualdad salarial entre el elenco.

El productor afirmó a THR que este modelo ha estado en vigor desde “la primera temporada porque no había dinero para hacer el programa”.

De acuerdo con lo dicho por Bernard, cada actor recibe alrededor de 40 mil dólares por episodio, lo que equivale a 320 mil dólares por la temporada completa de ocho capítulos.

Además, el costo de producción por episodio en la tercera temporada oscila entre 6 y 7 millones de dólares, mientras que en la primera temporada, filmada en plena pandemia, el gasto fue menor a 4 millones por episodio.

Cada episodio de la tercera temporada de The White Lotus costó entre 6 y 7 millones de dólares (HBO/Max)

Polémica en la trama y expectativas para el final de temporada

La tercera temporada ha generado un intenso debate entre los espectadores debido a una controvertida trama de incesto entre los personajes Saxon y Lochlan Ratliff, interpretados por Patrick Schwarzenegger y Sam Nivola.

Por si fuera poco, la controversia no se limitó solo a la escena del beso, pues el episodio también mostró a Lochlan observando a su hermano en un momento íntimo, una escena que muchos calificaron de “perturbadora”.

Sin embargo, David Bernad, productor de la serie, salió en defensa de la escena, argumentando que no fue incluida únicamente por el impacto visual, sino que tiene un propósito narrativo dentro de la historia concebida por el creador Mike White.

Algunos fans se disgustaron por el beso de Patrick Schwarzenegger y Sam Nivola en 'The White Lotus' (Escena de 'The White Lotus')

“Mike es brillante, y creo que esos grandes giros argumentales no son solo para el shock. Hay una razón específica en términos de la narrativa y la idea temática más amplia que Mike está tratando de transmitir”, declaró en una entrevista con The New York Post.