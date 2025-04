¿Dónde están hoy los actores de “Los años maravillosos” y qué fue de sus vidas?

La serie retrató la adolescencia de Kevin Arnold durante los convulsos años 60 y 70 en Estados Unidos (ABC)

Más de tres décadas después de su estreno, el elenco de la serie Los años maravillosos, emitida originalmente entre 1988 y 1993 por la cadena ABC, ha seguido caminos diversos dentro y fuera del mundo del espectáculo.

La serie, ambientada en los años sesenta y setenta, mostraba el paso de la infancia a la adultez a través de los ojos de Kevin Arnold, interpretado por Fred Savage, con la voz en off del actor Daniel Stern.

El programa fue reconocido por su mezcla de humor, nostalgia y crítica social, y su influencia ha perdurado hasta hoy, como lo demuestra el lanzamiento de un reboot en 2021, también por ABC, centrado esta vez en una familia afroamericana en Montgomery, Alabama, con Don Cheadle como narrador y Elisha “EJ” Williams en el papel protagonista.

Fred Savage (Kevin Arnold)

Fred Savage comenzó en la serie con 12 años y fue nominado al Emmy como Mejor Actor Principal en una Comedia en 1989, cuando tenía 13.

Tras el final de Los años maravillosos, participó como actor invitado en varias series y películas como Boy Meets World y Austin Powers in Goldmember. También prestó su voz en series animadas, incluyendo Family Guy, donde interpretó una versión de sí mismo.

Savage desarrolló una destacada carrera como director y productor, con trabajos en series como It’s Always Sunny in Philadelphia, Modern Family y 2 Broke Girls. En 2015, protagonizó la serie de Fox The Grinder junto a Rob Lowe.

En 2021 asumió el rol de productor ejecutivo y director del reboot de Los años maravillosos, pero fue despedido en mayo de 2022 debido a acusaciones por “arrebatos verbales” y “comportamiento inapropiado”.

Según People, seis mujeres del equipo de producción lo acusaron de mala conducta. Una fuente cercana a Savage indicó que el actor se encontraba “tomando un descanso” para reflexionar sobre sus acciones.

Savage está casado con Jennifer Lynn Stone, una amiga de la infancia, y tienen tres hijos.

Fred Savage fue despedido del reboot de "Los años maravillosos" en 2022 tras denuncias de mala conducta por parte de seis trabajadoras del equipo (ABC/Instagram/@fredsavage)

Danica McKellar (Winnie Cooper)

Danica McKellar, quien interpretó a Winnie Cooper, la vecina y primer amor de Kevin, se alejó progresivamente de la actuación tras la serie.

Estudió Matemáticas en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde se graduó con honores en 1998.

Ha publicado once libros para fomentar el aprendizaje de las matemáticas entre niñas y jóvenes, incluyendo títulos como Math Doesn’t Suck y Kiss My Math.

En televisión, apareció en episodios de The West Wing, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory y participó en Dancing with the Stars.

En 2015 protagonizó la serie de Netflix Project Mc2, y desde entonces se ha consolidado como figura recurrente en películas navideñas del canal Hallmark, como Perfect Match y Crown for Christmas.

En 2014 se casó con el abogado Scott Sveslosky, con quien tiene un hijo de una relación anterior.

Durante una reunión del elenco en 2014, se reveló que el primer beso entre Kevin y Winnie fue también el primero en la vida real tanto para Savage como para McKellar.

Danica McKellar dejó la actuación principal para dedicarse a la educación matemática y escribir libros que promueven el aprendizaje entre niñas y jóvenes (ABC/Instagram/REUTERS)

Josh Saviano (Paul Pfeiffer)

Josh Saviano, quien dio vida a Paul Pfeiffer, el mejor amigo de Kevin, fue durante años objeto de un rumor infundado que lo vinculaba con el músico Marilyn Manson.

En realidad, dejó la actuación tras la serie y se graduó en Derecho en la Benjamin N. Cardozo School of Law.

Actualmente, es abogado en ejercicio y presidente de la firma de consultoría Spotlight Advisory Group, que asesora a artistas y atletas.

Saviano regresó brevemente a la actuación entre 2014 y 2016, interpretando a un abogado en Law & Order: Special Victims Unit, rol que coincidía con su experiencia profesional real.

Según People, Saviano era “mucho más cool” en la vida real que su personaje, y los guionistas comenzaron a adaptar el papel de Paul para reflejar esa confianza.

Josh Saviano no se convirtió en Marilyn Manson sino en abogado, y hoy lidera una firma que asesora a artistas y atletas (ABC/Instagram/@joshsaviano)

Jason Hervey (Wayne Arnold)

Jason Hervey, recordado por interpretar a Wayne, el hermano mayor de Kevin, se alejó de la actuación tras el final de la serie.

Participó en proyectos de animación, donde volvió a coincidir con Savage, como en Justice League Unlimited.

Más adelante trabajó como productor de contenidos deportivos para World Championship Wrestling y en programas de televisión como See Dad Run y Outlaw Country.

También apareció en espacios nostálgicos como I Love the ‘80s de VH1, y volvió a la actuación en 2021 con la película para televisión You, Me & the Christmas Trees de Hallmark, protagonizada por McKellar.

En 1993, Hervey enfrentó una demanda por acoso sexual junto a Savage, lo que, según informes, contribuyó a la cancelación de la serie.

En 2015 pasó un fin de semana en prisión tras una detención por presunta conducción bajo los efectos del alcohol. Actualmente vive entre Arizona y California con su esposa, Shannon, y sus hijos.

Jason Hervey, conocido como Wayne, trabajó como productor en la industria del entretenimiento y tuvo problemas legales tras la serie (ABC/Instagram/@joshsaviano)

Dan Lauria (Jack Arnold)

Dan Lauria, quien interpretó al padre de Kevin, Wayne y Karen, es también veterano de guerra en la vida real.

Su personaje, Jack Arnold, murió en la temporada final, dejando a Wayne a cargo del negocio familiar.

Después de la serie, Lauria actuó en obras de teatro y televisión. En 2011 protagonizó la obra de Broadway Lombardi, donde encarnó al entrenador Vince Lombardi.

También apareció en series como Grey’s Anatomy, How I Met Your Mother, The Mentalist y This Is Us.

Dan Lauria, padre de Kevin en la serie, llevó su estilo autoritario a Broadway interpretando al entrenador Vince Lombardi en 2011 (ABC/Instagram/@realdanlauria)

Alley Mills (Norma Arnold)

Alley Mills, quien dio vida a la madre de Kevin, Norma, continuó con su carrera actoral en televisión.

En Los años maravillosos, su personaje decidió volver a estudiar y obtener un título universitario, marcando un cambio respecto a su papel inicial de ama de casa tradicional.

Mills tuvo una participación destacada en Dr. Quinn, Medicine Woman, y más recientemente fue parte del elenco de The Bold and the Beautiful entre 2006 y 2022. En ese último año, asumió el personaje de Heather Webber en General Hospital.

Alley Mills continuó una sólida carrera en telenovelas y actualmente forma parte del elenco de "General Hospital" como Heather Webber (ABC/Instagram/@coastalentnyc)

Olivia d’Abo (Karen Arnold)

Olivia d’Abo, quien interpretó a Karen, la hermana mayor y rebelde de Kevin, ha trabajado principalmente como actriz de voz.

Sus contribuciones incluyen personajes como Jane Porter en The Legend of Tarzan y Luminara Unduli en la franquicia Star Wars.

También participó en series como Law & Order: Criminal Intent, Psych, Jane the Virgin y Paul T. Goldman.

En teatro, actuó en 2005 en la obra The Odd Couple junto a Nathan Lane y Matthew Broderick. En el terreno musical, lanzó su primer álbum, Not TV, en 2008.

Estuvo comprometida con el actor Thomas Jane, y posteriormente se casó con el músico Patrick Leonard, con quien tuvo un hijo antes de divorciarse en 2012.

Olivia d’Abo combinó su carrera como actriz de voz en franquicias como "Star Wars" con trabajos en teatro, televisión y la música (ABC/Instagram/@oliviadabo)

Daniel Stern (Narrador y voz adulta de Kevin)

Daniel Stern, también conocido por su papel de ladrón en Mi pobre angelito, fue la voz adulta de Kevin durante toda la serie.

Después de Los años maravillosos, fundó junto a su esposa la Malibu Foundation for Youth and Families en 1999, y ha participado en actividades de voluntariado, por las cuales recibió el Call to Service Award de manos del entonces presidente Barack Obama en 2009.

Stern ha seguido trabajando como actor y productor. En cine, participó en Game Over, Man (2019) y ha tenido papeles en series como Manhattan, Shrill y For All Mankind.

También ha continuado prestando su voz en programas animados como Hey Arnold! y Family Guy.

Daniel Stern, narrador original de la serie, recibió un reconocimiento presidencial por su labor comunitaria con jóvenes y sigue activo como actor (Instagram)