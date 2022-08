Fred Savage, estrella de “Los años maravillosos”, fue acusado de acoso y agresión sexual

Fred Savage, estrella de “Los años maravillosos”, fue acusado acoso sexual (Paul Archuleta/FilmMagic)

Se revelaron nuevos detalles que rodean el abrupto despido del actor Fred Savage del reboot de “The Wonder Years”. El sitio especializado The Hollywood Reporter publicó los relatos de seis mujeres del equipo que lo denunciaron por acoso y agresión sexual.

Según el citado medio, el grupo de mujeres se quejaron por el comportamiento inadecuado del actor en el set. Las denunciantes afirman que “vieron dos lados muy diferentes de Savage: un colega carismático, aparentemente solidario, y un alter ego mucho más oscuro”.

Una ex empleada describió un encuentro que dijo que tuvo con Savage cuando se unió al equipo para salir por la noche en un bar local. Al salir del cubículo del baño de mujeres, afirmó que Savage la estaba esperando. Presuntamente procedió a empujarla contra una pared y “puso su boca sobre la mía con mucha fuerza”. La mujer pudo frustrar el ataque del actor y huyó, ignorando más tarde un texto de disculpa de él sobre el asunto.

Tras conocer la denuncias en su contra, Savage emitió una declaración a la prensa. “Desde que tenía 6 años, he trabajado en cientos de sets con miles de personas y siempre me he esforzado por contribuir a un entorno de trabajo inclusivo, seguro y solidario”, expresó en un comunicado. “Trabajaré para abordar y cambiar cualquier comportamiento que haya afectado negativamente a alguien, ya que nada en este mundo es más importante para mí que ser un compañero de trabajo, amigo, esposo, padre y persona que me brinde apoyo”.

Una de las actrices de la serie reveló que se canceló la séptima temporada porque una vestuarista había acusado ante la Justicia a al actor que interpretó a Kevin

Savage está casado y comparte tres hijos con Jennifer Lynn Stone. A pesar de esas acusaciones, ha tenido una carrera prolífica, no solo actuando, sino también dirigiendo en “Boy Meets World”, “Black-ish”, “Modern Family” y “2 Broke Girls”, entre otros programas.

En 1993, una vestuarista de “Los años maravillosos” demandó a Savage, que entonces tenía 16 años, por acoso sexual. El caso fue resuelto en un acuerdo extrajudicial. La serie, que mostraba el día a día de un adolescente de una familia tipo estadounidense, se grabó entre 1988 y 1993.

La nueva versión del programa se estrenó en ABC en septiembre de 2021. Se renovó para una segunda temporada en mayo.

La noticia del despido de Savage de la serie también se conoció en mayo. En ese momento, un portavoz de 20th Television confirmó a People que estaban “al tanto de las denuncias de conducta inapropiada” vinculadas a la ex estrella infantil.

“Como es política, se inició una investigación”, continuó el comunicado. “Al finalizar, se tomó la decisión de rescindir su empleo como productor ejecutivo y director de ‘The Wonder Years’”.

