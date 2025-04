“Grey’s Anatomy” tendrá temporada 22: ¿volverá Ellen Pompeo como Meredith Grey?

Ellen Pompeo seguirá ligada a la serie como narradora y productora ejecutiva, aunque su regreso como Meredith Grey aún no está completamente definido (ABC/Disney)

El icónico drama médico Grey’s Anatomy confirmó su renovación para una vigesimosegunda temporada a través de la cadena estadounidense ABC.

La serie, que se mantiene como la producción médica más longeva en el horario estelar de la televisión de Estados Unidos, contará con 18 episodios, igualando la duración de su temporada anterior.

El reciente anuncio también refuerza su posición como la serie guionizada más duradera en la ABC.

La actriz Ellen Pompeo, reconocida mundialmente por su papel de Meredith Grey, continuará vinculada al programa como narradora y productora ejecutiva.

Su presencia en pantalla disminuyó desde la temporada 20, pero el portal Deadline señaló que “también se espera que repita su papel de Meredith Grey”, aunque el alcance de su participación aún no está definido.

"Grey’s Anatomy" volverá con una vigesimosegunda temporada, reafirmando su lugar como la serie médica más longeva del horario estelar estadounidense (ABC)

La razón detrás de la salida de Ellen Pompeo

En una pasada entrevista con People, Pompeo admitió que, tras 20 años al frente del drama médico, tomó la decisión de reducir su tiempo en pantalla porque “mi trabajo me dio estabilidad, pero ser madre es lo más importante”.

A través de la fama alcanzada por la ficción, la estrella logró consolidar un estatus especial en Hollywood.

“Cuando Grey’s Anatomy salió al aire, nunca imaginé que sería tan grande. La serie fue un hito y mi carrera se disparó”, admitió para el citado medio.

No obstante, interpretar a Meredith Grey por tantos años significó un enorme desafío para ella: “La repetitividad es lo más desafiante. Pero la gente ama esa familiaridad, aunque yo siempre quiera cambiar las cosas”.

El contrato firmado por Pompeo en 2017 marcó un antes y después al otorgarle participación en ganancias y control creativo mediante su productora Calamity Jane (ABC)

La artista también recordó que en 2017 firmó un contrato multimillonario que marcó un antes y un después en su carrera como actriz.

“Me dieron una cantidad de dinero que no me podía ni imaginar. No era solo por mi trabajo, sino por la lucha que significaba alcanzar esa cifra”, reveló.

Ella misma reconoció que este logro fue un ejemplo de resistencia, declarando que “las mujeres tienen que pelear mucho más que los hombres por lo que se merecen. Cuando pedimos algo estamos siendo conflictivas. Eso es lo que quiero cambiar”.

Dicho contrato no solo garantizó su presencia como estrella principal de Grey’s Anatomy, sino que incluyó participación en las ganancias de la serie y oportunidades para producir con su empresa, Calamity Jane.

En su rol fuera de la pantalla, también ha abogado por una representación más auténtica de las mujeres en la industria del entretenimiento.

“Si yo tengo privilegios, tengo la obligación de usarlos para mejorar la vida de otros”, afirmó.

La actriz explicó que redujo su presencia en pantalla para priorizar su maternidad tras dos décadas al frente del drama médico (REUTERS/Mario Anzuoni)

El equipo y elenco de “Grey’s Anatomy” temporada 22

A pesar de su disminuida participación como actriz, tanto Ellen Pompeo como el equipo detrás del show, liderado por la creadora Shonda Rhimes y el nuevo showrunner Meg Marinis, mantienen la serie como una pieza fundamental en la parrilla de contenidos de ABC y una de las favoritas en las plataformas de streaming.

Es sabido que el programa ha perdido fuerza en su rendimiento televisivo lineal, sin embargo, continúa atrayendo fiel y nueva audiencia por medio de la plataforma Disney+.

En lo que respecta al elenco, esta renovación llegó sin mayores dificultades. Los miembros principales del reparto habían renovado sus contratos el año pasado con opciones que incluían una probable temporada 22.

Chandra Wilson y James Pickens Jr. seguirán interpretando a Bailey y Richard, los últimos miembros del reparto original con participación continua (ABC/BOB D'AMICO)

En este selecto grupo se encuentran Chandra Wilson (Bailey) y James Pickens Jr. (Richard), los cuales han estado en la serie desde sus inicios y son los dos últimos miembros originales a tiempo completo.

Asimismo, regresarán Kevin McKidd (Owen), Kim Raver (Teddy), Camilla Luddington (Jo) y Caterina Scorsone (Amelia).

Por otro lado, en la vigesimoprimera temporada se despidieron dos personajes principales: Jake Borelli y Midori Francis, quienes no continuarán en la historia.

Sin embargo, el reparto recibirá una nueva adición con la incorporación del actor Trevor Jackson, cuya participación en los últimos episodios de la actual temporada podría extenderse a una regular.