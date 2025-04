La escena que hizo que la hija de Ellen Pompeo dejara de ver “Grey’s Anatomy”

Ellen Pompeo confesó que su hija mayor era fan de Grey’s Anatomy, hasta que vio una impactante escena. (Créditos: Instagram/ Ellen Pompeo. Escena de Grey’s Anatomy)

Ellen Pompeo, protagonista de Grey’s Anatomy, compartió una anécdota conmovedora sobre su hija Stella, de 15 años, quien dejó de ver la serie tras una escena que la marcó profundamente.

Durante su visita a The Jennifer Hudson Show el 2 de abril, la actriz de 55 años habló sobre cómo su familia percibe el exitoso drama médico en el que ha interpretado a Meredith Grey durante casi dos décadas.

Aunque la famosa reconoció que su esposo, Chris Ivery, nunca ha visto la serie, Stella solía ser fanática hasta que un episodio la hizo abandonar el programa para siempre.

De acuerdo con Pompeo, cuando su hija tenía alrededor de 10 años, comenzó a interesarse por la serie porque muchos de sus compañeros de clase la veían.

Madre e hija disfrutaron juntas de varias temporadas hasta que llegó el impactante desenlace de George O’Malley (T.R. Knight) en el final de la quinta temporada.

Ellen Pompeo confesó que la muerte de George en Grey´s Anatomy hizo que su hija no viera más la serie. (Escena de Grey´s Anatomy)

“Cuando ven que George O’Malley muere, dicen: ‘Ya no puedo seguir viendo esto’. Y Stella fue una de ellas Creo que muchas personas sienten lo mismo cuando ven 007″, explicó en referencia a la escena en la que George, gravemente herido e irreconocible, revela su identidad a Meredith al escribir ‘007′ en su mano.

La celebridad, quien también es madre de Sienna, de 10 años, y Eli, de 8 años, confesó que tanto ella como Stella se emocionaron mucho al ver la escena en la que George revela su identidad.

“Ella literalmente lloró. Yo tenía que filmarla y no podía contenerme”, contó.

La creadora de la serie, Shonda Rhimes, también ha hablado sobre el impacto de ese episodio. En una entrevista con Entertainment Weekly, reveló que mantuvieron la identidad de George en secreto hasta el final, incluso para gran parte del elenco.

“T.R. insistió en ser el cuerpo que se veía en la mesa de operaciones en cada toma, por eso se pueden ver sus hermosos ojos azules”, explicó Rhimes.

La mayor parte del elenco de "Grey's Anatomy" no sabía sobre la muerte de George (ABC)

Si bien Stella dejó de ver la serie, su hermana menor Sienna ha comenzado a mostrar interés. Sin embargo, Ellen Pompeo no está del todo segura de que sea apropiado para su edad.

“Aún creo que hay muchas cosas inapropiadas que una niña de 10 años no debería ver. Sin juzgar a otros padres, pero no quiero responder preguntas incómodas. Ya me ha pasado… ‘Mamá, ¿por qué tus panties están en el tablero de anuncios?’ y yo realmente no quiero hablar de eso en este momento”, bromeó.

Ellen Pompeo se molestó porque Patrick Dempsey cobraba más dinero en “Grey’s Anatomy”

Ellen Pompeo reflexionó sobre sus sentimientos al enterarse de que su excompañero de Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey, recibió un salario inicial más alto que el suyo en el drama médico.

Ellen Pompeo estaba molesta porque Patrick-Dempsey ganaba más dinero que ella en Grey´s Anatomy (Escena de Grey´s Anatomy)

Durante su participación en el podcast Call Her Daddy, la artista admitió que aunque comprendía por qué su colega —quien entonces tenía mayor trayectoria— obtuvo una mejor oferta, la situación le resultó difícil de aceptar.

“Para ser justos, el panorama televisivo era muy diferente en aquel entonces. Él había hecho 13 pilotos antes que yo. Nada personal, solo que, en general, solo un hombre puede tener 13 pilotos de televisión fallidos y que su cotización siga subiendo, ¿verdad? Pero, siendo justos, su cotización era la que era”, señaló.

Asimismo, la celebridad televisiva reconoció que, en ese entonces, su compañero de reparto gozaba de mayor reconocimiento en la industria del entretenimiento, pues Grey’s Anatomy fue, para ella, su primer gran proyecto televisivo..

"Grey's Anatomy" fue el primer gran proyecto de Ellen Pompeo. (ABC)

“Él era una estrella más grande que yo en ese momento. Nadie sabía quién era yo. Todos lo conocían a él, así que merecía ese dinero”, expresó Pompeo.