Ellen Pompeo y su fortuna millonaria: ¿cuánto ganó con “Grey’s Anatomy”?

El drama médico continúa con su vigésima entrega. Ellen Pompeo reaparece como Meredith, a pesar de su salida del reparto permanente en la temporada anterior.

Ellen Pompeo se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de la televisión, gracias a su papel en Grey’s Anatomy. Sin embargo, su éxito no llegó sin desafíos, ya que tuvo que enfrentarse a barreras de género en la industria y lidiar con la presión de negociar su salario.

Desde su ascenso en la serie hasta su incursión como productora, la actriz ha construido un patrimonio sólido y ha dejado una huella en la lucha por la equidad salarial en Hollywood.

Ellen Pompeo renegoció su contrato en 2018, obteniendo 20 millones de dólares al año (ABC)

El histórico aumento salarial de Ellen Pompeo en 2018

En 2018, Pompeo renegoció su contrato con ABC y logró un acuerdo sin precedentes: 20 millones de dólares anuales, lo que equivalía a 575.000 dólares por episodio. Este contrato la convirtió en la actriz mejor pagada de la televisión en ese momento, superando a otras figuras de la industria.

Isaiah Washington junto a Ellen Pompeo en 'Anatomía de Grey'

Además del salario por episodio, recibió una bonificación de firma de siete cifras y dos puntos de capital de backend en la serie, lo que le generó entre 6 y 7 millones de dólares adicionales.

La actriz explicó en una entrevista con The Hollywood Reporter que esta negociación fue un momento crucial en su carrera. A pesar de su éxito en la serie, enfrentó dudas sobre si merecía pedir un aumento.

“Un hombre no tendría ningún problema en pedir 600.000 dólares por episodio”, dijo Pompeo. “Y como mujeres, pensamos: ‘¿Puedo pedir eso? ¿Está bien?’”.

El temor a parecer “codiciosa” y el apoyo de Shonda Rhimes

Grey's Anatomy generó cerca de 3.000 millones de dólares para Disney, según datos usados por Pompeo en su negociación (ABC)

Pompeo reconoció que enfrentó una barrera psicológica antes de solicitar su aumento. Durante años, había sido condicionada a creer que exigir un salario acorde a su impacto en la serie podría hacerla parecer “codiciosa”. Para superar este miedo, buscó el consejo de Shonda Rhimes, creadora de Grey’s Anatomy, quien la respaldó en su decisión.

Cuando Rhimes se preparaba para trasladar su carrera a Netflix, Pompeo le preguntó si Grey’s Anatomy debía terminar. La showrunner le respondió que, si la serie continuaba, la actriz debía ser “incentivada” y sentirse “empoderada” con algún sentido de “propiedad”.

Su agencia, CAA, recopiló datos que demostraban la enorme rentabilidad de la serie para Disney, revelando que Grey’s Anatomy había generado casi 3.000 millones de dólares para la empresa. Con esta información, Pompeo comprendió que tenía derecho a una parte de esas ganancias.

La disparidad salarial con Patrick Dempsey

Patrick Dempsey fue usado como estrategia por el estudio para limitar el salario de Pompeo

Durante años, el estudio usó la presencia de Patrick Dempsey como una estrategia para contener las exigencias salariales de Pompeo. “Siempre podían usarlo como palanca en mi contra —‘No te necesitamos; tenemos a Patrick’—, lo cual hicieron durante años”, declaró la actriz.

En ese sentido, Pompeo intentó negociar en conjunto con Dempsey, pero él nunca mostró interés. En un momento, solicitó ganar 5.000 dólares más que su coprotagonista por ser el rostro principal de la serie, pero la propuesta fue rechazada.

Tras la salida de Dempsey en 2015, Pompeo tuvo más margen para negociar. Aunque le molestó que su trabajo no fuera valorado de la misma manera que el de su colega, aclaró que no se trataba de que él no mereciera su sueldo, sino de que ella también debía recibir una remuneración justa.

La actriz enfrentó críticas tras revelar detalles de su contrato, incluyendo reacciones negativas provenientes de mujeres

Luego de su entrevista con The Hollywood Reporter, en la que reveló detalles de su contrato, Pompeo enfrentó una oleada de críticas. Para su sorpresa, muchas de ellas provinieron de mujeres que la culparon por la salida de las actrices Sarah Drew y Jessica Capshaw de la serie.

“La reacción no me sorprendió viniendo de hombres, pero que las mujeres me culparan... Me dejó completamente impactada”, expresó Pompeo, quien agregó: “Necesitamos unirnos y apoyarnos mutuamente, no atacarnos. No podemos competir ni compararnos”.

Antes de hacer pública su negociación, su representante le advirtió que podría volverse “impopular”. Años después, en una entrevista con el pódcast Call Her Daddy, reflexionó sobre este comentario y reconoció que la sociedad tiene dificultades para celebrar el éxito de otros si creen que han logrado algo que ellos desean.

Más allá de Grey’s Anatomy: sus negocios y nuevos proyectos

Good American Family, reciente producción de Pompeo, narra una intrigante historia real sobre identidad y adopción (REUTERS)

Además de su carrera como actriz, Pompeo ha construido su trayectoria como productora y directora. En 2011, fundó su propia compañía, Calamity Jane, con la que desarrolló varios proyectos. Como parte de su acuerdo de 2018 con ABC, obtuvo espacio de oficina en los estudios de Disney y compromisos para desarrollar pilotos.

Su más reciente producción, Good American Family, en Hulu, está basada en la historia real de Natalia Grace, una niña cuyos padres adoptivos afirmaron que en realidad era una adulta que fingía ser menor de edad. Con este proyecto, Pompeo sigue explorando su faceta como productora y actriz, demostrando que su carrera va más allá de Grey’s Anatomy.