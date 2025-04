La tragedia que transformó la vida de Val Kilmer: “Mi familia nunca volvió a ser la misma”

Val Kilmer perdió a su hermano de 15 años, un hecho que dejó una dolorosa marca en su vida y la de su familia (AP/Instagram/@valkilmerofficial)

Val Kilmer, quien falleció a los 65 años el martes 1 de abril, vivió una pérdida que marcó profundamente a su familia cuando su hermano menor, Wesley Kilmer, murió a los 15 años en 1977.

El accidente ocurrió tras una convulsión epiléptica que provocó que Wesley se ahogara en el jacuzzi de su padre, según relató el actor en el documental autobiográfico Val estrenado en 2021.

“Nuestra familia nunca volvió a ser la misma”, afirmó Kilmer ante las cámaras de dicha producción donde abordó distintos momentos personales y profesionales de su vida.

Nacido el 31 de diciembre de 1959, Kilmer creció en Chatsworth, al noroeste de Los Ángeles, junto a sus hermanos Mark y Wesley, y sus padres Eugene y Gladys, quienes se divorciaron cuando él tenía ocho años.

Tras finalizar la secundaria, se trasladó a Nueva York para estudiar actuación en la Academia Juilliard, pero la muerte de Wesley alteró su trayectoria emocional y familiar.

En una entrevista con The New York Times en 2002, Kilmer reconoció haber utilizado el nombre de su hermano fallecido al registrarse en un hotel de Nueva York.

Al ser consultado por ello, respondió: “Es un gran nombre. Un nombre de familia”.

En la misma conversación, expresó su admiración por Wesley, quien aspiraba a convertirse en director de cine.

“Era un genio”, dijo. “Podría haber tenido una carrera exitosa como director, como Steven Spielberg o George Lucas”.

El artista también reveló que el impacto emocional de la muerte de su hermano lo dejó desconectado de la realidad durante años.

“No volví a la tierra realmente hasta dos o tres años después de que murió mi hermano”, dijo a The Times.

Además, señaló que su padre, Eugene Kilmer, quien falleció en 1993, tuvo mayores dificultades para sobrellevar la pérdida: “Vivir fue mucho más difícil para él”.

La figura de Wesley siguió presente en la vida de Val Kilmer durante décadas. “La muerte es una oportunidad para entender la vida”, declaró en 2002.

“Lo extraño a él y a sus cosas. Tengo su arte colgado. Me gusta pensar en lo que habría creado. Aún me inspira”.

En sus redes sociales, Kilmer compartió en varias ocasiones recuerdos de su infancia con sus hermanos.

En una publicación de enero de 2019 en Instagram, escribió: “Yo y mis hermanos perfectos Mark y Wesley”, acompañando una fotografía antigua. Al mes siguiente, compartió otra imagen de los tres posando con su tío Dewey.

La trayectoria del fallecido actor Val Kilmer

Val Edward Kilmer murió a los 65 años tras una larga lucha contra un cáncer de garganta diagnosticado en 2014.

El tratamiento médico incluyó quimioterapia, radiación y una traqueotomía que afectó su capacidad para hablar.

Tuvo su debut en el teatro con How It All Began, y su primer papel en cine llegó con la comedia Top Secret!, seguido por su actuación como “Iceman” en Top Gun (1986).

En la década de 1990, consolidó su carrera con roles en Tombstone, Batman Forever y The Doors, donde interpretó a Jim Morrison.

Para ese papel, Val Kilmer memorizó 50 canciones de The Doors y trabajó en estudio para emular la voz y presencia escénica del cantante.

En 1997 protagonizó The Saint y, pese a las críticas dispares, continuó con papeles en teatro y cine. Más tarde, en 2005, regresó a los escenarios del West End londinense con The Postman Always Rings Twice.

Su última aparición destacada fue en Top Gun: Maverick (2022), donde retomó el papel de Iceman.

La trama de la secuela incorporó su enfermedad, y en una escena, su personaje le dice a Maverick, interpretado por Tom Cruise: “Es hora de dejar ir”.