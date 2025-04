El sentido homenaje de Jim Carrey a Val Kilmer: “Nos dejó un legado envidiable”

Jim Carrey recordó con cariño a su coestrella en la cinta "Batman Forever"

El actor Jim Carrey recordó con nostalgia a su compañero de reparto en Batman Forever, Val Kilmer, quien falleció el pasado 1 de abril de 2025 a los 65 años debido a complicaciones derivadas de una neumonía. La noticia de su deceso sacudió a la industria del cine, y múltiples figuras homenajearon su talento y legado en el séptimo arte.

En un comunicado publicado el 2 de abril, Carrey, quien interpretó al villano Riddler en la película de 1995, destacó la resiliencia y el talento de su colega:

“Estoy recordando a Val Kilmer hoy con gran admiración por él como hombre y como un talento generacional que nos dejó un legado envidiable de interpretaciones imborrables”, dijo a PEOPLE.

Además, subrayó su fortaleza ante las adversidades: “Sus mayores logros artísticos solo fueron igualados por la gracia y el coraje con los que enfrentó los momentos más desafiantes de su vida. Le envío mucho amor a su familia”.

Carry interpretó al villano Riddler en la extravagante adaptación (Warner)

Kilmer, quien encarnó a Bruce Wayne en la tercera película de acción real de Batman producida por Warner Bros., fue el sucesor de Michael Keaton en el papel del icónico superhéroe. La cinta fue dirigida por Joel Schumacher y contó con un elenco estelar que incluía a Nicole Kidman, Chris O’Donnell, Tommy Lee Jones, Drew Barrymore y Debi Mazar, además del propio Carrey.

A pesar de la recepción mixta de la película, Kilmer es recordado por su compromiso con el papel y su meticulosa preparación. En el documental Val (2021), el actor reveló que aceptó el rol sin haber leído el guion ni conocer al director Schumacher, aunque más tarde reconoció que interpretar a Batman fue problemático debido a la incomodidad del traje.

Jim Carrey no fue la única estrella de Batman Forever en rendir homenaje a Kilmer. La actriz Debi Mazar, quien interpretó a Spice en la película, compartió en Instagram emotivos recuerdos de su amistad con el actor, la cual se remontaba a los años 80.

“Lo conocí en 1984, en una furgoneta destartalada que tenía una puerta rota. Acabábamos de asistir a la boda de Vincent Gallo en Nueva York. Fue un día súper divertido… Años después, trabajé con él en The Doors y Batman Forever”, escribió. También recordó su lucha contra la enfermedad que marcó sus últimos años: “Era tan talentoso e interesante. Sé que peleó con su salud durante años y siempre fue un luchador”.

El actor Val Kilmer tenía un exigente método de trabajo para sumergirse en sus personajes (Foto Paul A. Hebert/Invision/AP, archivo)

Michael Douglas, quien compartió pantalla con Kilmer en The Ghost and the Darkness (1996), también le dedicó unas palabras en sus redes sociales: “Lo extrañaremos, pero su legado vivirá por siempre en las películas y actuaciones que tan brillantemente nos dejó”.

Por su parte, Nicolas Cage, quien protagonizó junto a Kilmer la película Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans (2009), lamentó su muerte y destacó que merecía mayor reconocimiento por su trabajo en el cine: “Siempre me gustó Val y me entristece saber de su fallecimiento. Era un actor genial. Disfruté trabajar con él y admiré su compromiso y sentido del humor. Debería haber ganado el Oscar por The Doors”.

Kyle MacLachlan, quien interpretó a Ray Manzarek en The Doors (1991), película en la que Kilmer dio vida a Jim Morrison, también se sumó a los homenajes con un emotivo mensaje en Instagram: “Siempre serás mi Jim. Nos vemos al otro lado, amigo”.

Val Kilmer y su aclamada performance en la película "The Doors" (TriStar Pictures)

Val Kilmer fue una de las figuras más destacadas del cine de los años 80 y 90, y compartió su talento en películas como Top Gun (1986), Tombstone (1993), Heat (1995) y Kiss Kiss Bang Bang (2005). Su versatilidad como actor y su dedicado trabajo de inmersión en cada personaje lo convirtieron en un referente en Hollywood.

En 2015, Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta, enfermedad que afectó su capacidad para hablar y lo obligó a someterse a múltiples tratamientos, incluida una traqueotomía. Sin embargo, después de muchos años lejos de la actuación, emocionó al público en 2022 con su regreso a Top Gun: Maverick, donde interpretó nuevamente al icónico “Iceman” junto a Tom Cruise.