Kristin Davis confesó que la presionaron a mostrarse desnuda en “Sex And The City”: “Fue humillante”

A la estrella no le gustó exponerse así en un set lleno de personas (HBO)

Kristin Davis, la actriz que encarnó a Charlotte York en Sex And The City, ha vuelto a comentar lo complicado que fue el rodaje de las escenas íntimas en la serie de HBO.

En su podcast Are You a Charlotte?, Davis confesó que el showrunner Michael Patrick King la presionó a filmar un topless para el primer episodio de la quinta temporada, a pesar de que ella había expresado su incomodidad.

Su personaje estaba en una cita con un marinero, y le indicaron que debía mover su blusa y mostrarle los senos.

“Michael Patrick (King) me obligó a hacerlo. Seguía diciéndome: ‘Estará bien. Será genial’. Y lo es. Pero estábamos en un restaurante. Había gente por todas partes”, relató. “Fue humillante”.

La actriz explicó que King la convenció asegurándole que la escena quedaría bien, aunque se sintió muy "mortificada" por lo que implicaba (HBO)

La actriz, ahora de 60 años, recordó que sintió “mucha ansiedad” por exponerse en cámara y que, aunque intentó tomárselo con humor, la situación fue sumamente estresante.

Otro momento difícil llegó en la sexta temporada de la serie, cuando Charlotte protagoniza una escena completamente desnuda mientras realiza un ritual de conversión al judaísmo en un mikveh.

Aunque Davis consideró que la escena era importante para la historia de su personaje, también describió el ambiente de filmación como incómodo y poco profesional.

“El director y el director de fotografía, junto con el equipo, estaban fumando cigarros mientras yo trataba de grabar. Pensé: ‘Estoy intentando hacer algo sin sentirme cohibida, ¿pueden por favor moverse?’”, relató la actriz.

La artista también criticó que los directores estuviesen fumando mientras ella trataba de completar una escena de desnudo (HBO)

También destacó que, aunque ella tenía cierto poder dentro del set, era difícil hacer valer su incomodidad ante los creativos. “Tenías que ser la villana y decir: ‘No pueden fumar cigarros literalmente en mi línea de visión’”.

El mes pasado, Kristin Davis ya había hablado con PEOPLE sobre su experiencia general al grabar escenas íntimas en la serie, especialmente en los primeros años de Sex and the City.

La actriz confesó que no se sintió protegida y que muchas veces se refugiaba en su camerino tras filmar estas escenas. “Llamaba a mi representante a las dos de la mañana”, declaró a la revista.

Como no había coordinadores de intimidad en ese tiempo, las escenas sexuales eran confusas y, en ocasiones, innecesarias. “No sabíamos exactamente lo que hacíamos en términos de sexualidad”, explicó.

También cuestionó la cantidad de escenas de sexo en la serie y cómo algunas parecían enfocadas en la audiencia masculina más que en la femenina.

La actriz también comparó su experiencia con la de sus compañeras de reparto. Según Davis, Kim Cattrall, quien interpretaba a Samantha Jones, era más segura y capaz de defenderse sola, mientras que Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) tenía protección en el set, pero se sentía muy incómoda con la desnudez.

Con los años, Davis notó una evolución en la forma en que se grababan las escenas de sexo en Sex and the City, pues con el tiempo se priorizó la comodidad de las actrices (Doug Meszler / WENN.com)

Sobre Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Davis recordó una escena en la que su compañera fue tocada de manera brusca por un actor y nadie intercedió. “Le dije: ‘Dile que lo haga más suavemente’. Y ella me respondió: ‘No pasa nada’. Yo pensé: ‘Pero, ¿quién te está cuidando ahí?‘. Y ella me dijo: ‘Nadie’”.

A pesar de las dificultades, Davis admitió que con el tiempo las escenas íntimas fueron evolucionando para centrarse más en la perspectiva femenina. “Se volvió mucho más nuestra mirada, como debería ser. Se trataba de nosotras sintiéndonos cómodas”, aseguró.

Actualmente, Kristin Davis aprovecha su podcast Are You a Charlotte? para recordar varios episodios de Sex And The City, y analiza cómo la serie abordó la sexualidad y otros temas que siguen siendo relevantes.

La estrella televisiva también forma parte del elenco de la serie secuela And Just Like That... que pronto lanzará su tercera temporada a través de la plataforma Max y el canal HBO.